Colágeno hidrolizado, el 'elixir' definitivo para una piel firme y bonita que deberías tomar en verano

Conforme entramos en la edad adulta, las mujeres experimentamos cambios en nuestro cuerpo y muchos de ellos también se ven reflejados en la piel. A partir de los 30 comienzan a llegar las primeras arrugas, y, con ellas, los esfuerzos por mantener una piel tersa y radiante a través de tratamientos como el colágeno hidrolizado.

Sabemos que este nutricosmético se ha coronado en 2023 como el favorito de celebrities y expertos, pero, ¿cómo podemos incorporarlo a nuestra rutina de belleza?

El colágeno es una proteína esencial para el cuerpo humano y su papel es esencial para favorecer la buena salud de los huesos y las articulaciones, así como para mantener nuestra piel tersa y joven. El tono de la piel, la luminosidad, la hidratación y la prevención de las arrugas son algunos de los efectos que tiene esta proteína en el cutis femenino.

El problema está en que, conforme vamos envejeciendo, nuestro cuerpo deja de generarlo de forma natural. Además, unos hábitos poco saludables —como el tabaquismo, la exposición a los rayos UV o la falta de sueño— pueden provocar que la pérdida de colágeno se acelere más aún.

Precisamente por estos motivos, tanto desde el mundo de la belleza como en el de la nutrición nos animan a no posponer demasiado su uso.

Lo cierto es que suministrar el colágeno que necesitamos solamente con lo que comemos es muy difícil, razón de peso para que cada vez más mujeres apuesten por incluirlo en su dieta a través de complementos alimenticios.

Este aporte extra nos ayuda a estimular los procesos de renovación celular y reactivar su producción, evitando la flacidez de la piel y retrasando la aparición de arrugas. Además de estos beneficios, también puede ser un gran aliado en la cicatrización de heridas, y nos permitirá tener un cabello más fuerte.

Vayamos a la práctica. Esta proteína puede ingerirse sólida o en su versión líquida. Esta última es, en realidad, lo que conocemos como colágeno hidrolizado.

En los últimos años, este se ha convertido en una tendencia (que va más allá del beauty) debido a sus potentísimos efectos sobre la piel y nuestra salud. El hecho de que se tome como un líquido permite que nuestro cuerpo lo asimile mucho más rápido que si lo tomamos en su formato tradicional. "Esta forma de colágeno viene ya pre-digerida, lo que significa que tiene mayor capacidad de absorción", explica el experto farmacéutico Phil Hugo Castro.

Quizás te preguntes si hay una hora ideal para consumirlo, pero lo cierto es que el colágeno puede tomarse en cualquier momento del día. Sin embargo, son muchas las mujeres que prefieren tomarlo en la hora del desayuno, una opción que los expertos también recomiendan, ya que "es cuando el intestino está más receptivo".

"Es un suplemento seguro que actúa sobre nosotras igual que cualquier otra proteína animal o vegetal", explica el especialista. De hecho, al venir de alimentos ricos en aminoácidos que no solemos consumir a diario, es incluso recomendable empezar a tomarlo antes de los 30 años, como una forma de prevenir el envejecimiento y recuperarnos después de hacer deporte.

A la hora de sumarnos al boom del colágeno, algo a lo que sí podemos prestar atención —sobre todo en el caso de personas alérgicas a ciertos tipos de proteínas— es si este es de origen animal o marino, dos opciones que podemos encontrar fácilmente en las tiendas.

Además, no solo importa el momento sino también la forma en la que lo tomamos. El farmacéutico de Be Levels nos explica que con mezclar 10 gramos en 250 mililitros de agua sería suficiente para conseguir una mezcla lista para tomar en nuestro día a día, y empezar a ver los efectos en las 4-8 primeras semanas.

