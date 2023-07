Estos son los trucos infalibles para que tu autobronceador no deje mancha

Llega el verano y todas tenemos un objetivo en mente: coger algo de color. Aunque muchas veces para alcanzar esta meta realizamos prácticas como tomar el sol sin protector o utilizar aceites para acelerar el moreno, que son perjudiciales para la piel.

No nos damos cuenta de que tenemos la opción más sencilla y beneficiosa delante nuestra: usar autobronceador. No obstante, este método no es siempre infalible y puede traer consigo algunas dificultades. Una de las más frecuentes es que deja manchas, en el caso de una incorrecta aplicación, tanto en ropa como en piel.

Aunque sea un truco eficaz y cada vez más utilizado, tanto por hombres como por mujeres, es importante que apuntemos algunos consejos para no acabar naranjas. Si quieres lucir un moreno de escándalo y cuidar tu salud tópica, desde magasIN te explicamos cómo.

1. Exfoliar

Antes de aplicarte el autobronceador debes tener en cuenta uno de los pasos fundamentales para conseguir un resultado homogéneo: exfoliarte previamente. ¿El objetivo? Deshacerse de las células muertas que han quedado en nuestra piel.

Recuerda que hay que insistir en las zonas con más rugosidades como rodillas, tobillos y codos y que, para homogeneizar el tono, es esencial repetir el proceso a los cuatro días de aplicar el autobronceador.

Si quieres un resultado más top, es aconsejable exfoliar el día de antes de aplicarte este producto, dejando a la piel tiempo para reposar.

2. Hidratar

Hidratar la piel después de exfoliar y tras la aplicación del autobronceador es esencial para que el color se mantenga y tu piel no se reseque. Otra ventaja es que el tono queda mucho más uniforme, lo que permite evitar la formación de manchas.

Al igual que la exfoliación, en el proceso de hidratar la piel debemos tener especial cuidado con codos, rodillas y talones. Si no lo tenemos, estas zonas pueden delatar el uso de un autobronceador.

Nuestro truco es hidratar antes y después de aplicarte el cosmético para conseguir un resultado armónico.

3. Proteger

Una de las dudas que surgen a la hora de aplicar autobronceador es si este se puede utilizar sobre lunares, pecas o manchas de hiperpigmentación en la piel. Buenas noticias, ¡la respuesta es sí!

Aunque si no quieres que las manchas resalten aún más tras el uso del bronceador las puedes disimular aplicando antes una pequeña capa de vaselina sobre ellas.

4. Mucha paciencia

Si algo ganamos con el autobronceador, además de un resultado divino, es la capacidad de ser pacientes. Como queremos un resultado homogéneo tenemos que utilizarlo a modo de crema hidratante, aplicándolo por todo el cuerpo y sin dejar ni un centímetro de piel al desnudo.

5. Usar ropa holgada

Después de aplicar el autobronceador lo mejor es usar ropa oscura, holgada y, sobre todo, de un material ligero que no se pegue al cuerpo.

Esto evitará que tus prendas se manchen y, lo más importante, que el producto se absorba correctamente. Si aún así tu ropa queda con lamparones, en cuanto la metas en la lavadora desaparecerán.

6. No todos los autobronceadores son para ti

Como todas somos diferentes (y nuestra piel también) hay una gran variedad de autobronceadores que se adaptan a cada una. De bruma, en formato crema, espray o espuma... Definitivamente tenemos donde elegir.

Para las pieles secas y muy secas lo ideal son las cremas y los aceites. Para las grasas, la mejor opción es el formato espuma.

¿Cuál me compro?

El mercado de los autobronceadores es cada vez más diverso, así que te traemos tres posibilidades de autobronceador que te encantarán.

Freshly Cosmetics

Freshly Cosmetics te trae la Bronzing Radiance Self-Tanning Cream por 22,46 euros (ahora). Este bronceador deja un resultado natural y radiante. Además, no deja manchas ni sensación grasa.

Viene en forma de crema y tiene un efecto dual: autobroncea y se adapta a cada tono de piel.

Bronzing Radiance Self-Tanning Cream Freshly Cosmetics

Garnier

Con el Garnier Natural Bronzer (16,99 euros) conseguirás un bronceado notable en tan solo una aplicación. Gracias a su activo autobronceador 100% de origen vegetal, este producto nos deja con un tono totalmente natural y luminoso.

Delial Natural Bronzer Garnier

Collistar

Ahora por 22,59 euros podrás broncearte el rostro con un par de dosis de las Gotas Mágicas Rostro de Collistar. La piel adquiere al instante de aplicarlo un bronceado intenso y luminoso, equivalente a una sesión de rayos UVA o a una mañana en la playa.

Gotas Mágicas Collistar Collistar

