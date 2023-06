1 de 10

La mañana del 10 de enero de 2015, la cantante sorprendió al mundo con esta foto a cara lavada que publicó en Instagram.

El texto decía: "It's a monster morning. No hair. No makeup. Just me. Feeling gratitude for my killer fans. #monster4life (Es una mañana de monstruo. Sin peinar. Sin maquillar. Solo yo. Sintiéndome agradecida por vuestra gratitud #monstruoparasiempre)".