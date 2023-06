Laura Ponte crea una colección de seis joyas inspiradas en el motor de un coche. Da vida y sensibilidad a piezas que emulan las bielas, las válvulas o las cadenas de distribución. Y las convierte en todo corazón, como el corazón del vehículo.

Pendientes (Muelle)

La idea fue representar el movimiento del muelle como un viaje lleno de curvas. Somos vibración, agarre y resistencia.

Se presenta Laura Ponte como es, natural, como la vida misma. Sin maquillaje ni artificio. Como es: guapa, inteligente, simpática y con esa educación que es la mejor firma posible. “No me maquillo nunca. Prefiero ser yo y salir como soy, que bastante me ha costado”. Laura es creatividad, también. Viendo el resultado de sus joyas, se diría que en estado puro. Y es transformer de lo más duro, como puede ser una válvula, en algo bello para placer de humanos. “Me gusta humanizar todo lo que hago y alinearlo con nuestra vida”. Como filosofía no está mal.

La realidad: seis piezas en oro, plata y rodio inspiradas en el motor del Renault Astral. Lo mejor: no hay ánimo de lucro, pero sí de creación, en estas joyas cuyo fin no es la venta, sino que serán subastadas. ¿El destino de la recaudación? El Programa Becas Alumni UC3M, promovido por la Fundación Carlos II para apoyar que más mujeres estudien un grado STEM en esa universidad.

Gemelos (Válvula de admisión y tubo alimentación de aceite del eje primario)

La perfecta conexión de todas las piezas tan distintas pero necesarias. Dos piezas aparentemente alejadas en su función aparecen en estos gemelos unidas para darnos una nueva dimensión de lo híbrido.

Como el coche que se fabrica en Palencia, las joyas también son made in Spain. Pero Laura fue a verlo a Valladolid, donde se diseña y ensambla. “No me lo podía creer, cuando me contaron el proyecto. De hecho, nunca había visto un motor por dentro, aunque, como soy la reina de la curiosidad, estaba como una niña en una feria”. Lo que se encontró según sus propias palabras fue una locura, un megamotor, como megajoyas son las que han surgido inspiradas en sus entrañas. “He trabajado observándolas, observando la tosquedad de precisión milimétrica”.

Acostumbrados a una Laura romántica, ahora muy comprometida con el diseño de trajes de novia, es sorprendente que se haya salido del guion, para hablar de precisión, de fuerza, de impacto. “Mi idea es que parecieran piezas de un coche del futuro. Por eso hemos usado la plata bañada en rodio negro y parte de oro amarillo, que es todo él reciclado”. Resulta imposible encontrar su pieza clave de inspiración. Todo lo ha sido, desde la válvula hasta la correa. “He querido realizar joyas muy diferentes, pero funcionales, apoyándome en partes del motor. Por ejemplo, el broche que son dos piezas que encajan de forma perfecta, tanto que en el motor lo único que pasa entre ellas es el aceite. Además, hay gemelos, dos anillos y un brazalete emulando la parte más pequeña de la cadena de distribución, así como unos pendientes basados en un muelle“. Y cuenta con orgullo que cuando le hablaron del proyecto preguntó por qué la elegían, si no tenía seguidores, “y me encantó que me dijeran que conmigo se sentía mucha coherencia”.

De igual manera que el motor fuente de inspiración es híbrido, Laura dice hablar a través de sus joyas del yin y el yang, jugando con la rotación de las piezas que se encuentran y se necesitan. “Lo curioso es que cuando llegué a este proyecto yo tendía a algo más delicado. Pero al final que querido que se vieran como piezas de motor. Y de hecho se parece mucho a parte de la joyería que yo hago. Hemos encajado muy bien”. ¿Significa esto un cambio del rumbo creativo de Laura Ponte? Se diría que no. Todo es complementario. Yo quiero seguir con mis novias. Es mi día a día y me gusta porque la gente viene para encargar el traje para su día más feliz. Y no lo hago con una línea estética preconcebida. Me adapto a la novia y sus circunstancias. Lo que me gusta son los retos o tener que estudiar aprender y adaptarme. Es mi dinámica de siempre.

Laura lleva una camisa diseñada por ella misma para la ocasión, pantalón de Duarte y zapatos de Miguel Palacio.

Asegura Laura que todos somos creativos. “Para mí es abrir la puerta e ir un poquito más allá y se da en cualquier campo; hasta en las matemáticas. Cree que todos tenemos un talento “¿El mío? Soy flexible como el bambú, firme pero capaz de enredarme en lo de alrededor”. Recuerda sus años de tímida, pero ha “conectado con la niña que no tenía vergüenza y quería conocer el mundo. Todo pasa por algo en la vida. Y yo doy gracias todos los días; mañana, tarde y noche. Y me levanto con ganas”.

Brazalete (Eslabón de cadena)

El brazalete está compuesto por todas las vistas de ese mínimo eslabón y pone en valor lo minúsculo. El resultado es una nueva cadena, fuerte y flexible a la vez. Anillos (Placa conexión batería)

Humanizamos las piezas. Dos elementos que miran al futuro y que a la vez se miran entre ellos. Nacen separados para vivir unidos en estos anillos. La familia generada.

Pulsera (Biela)

Al principio fue una biela. Con dos lados similares en su apariencia, pero diferentes en sus detalles. Como lo masculino y lo femenino. Ahora es una pulsera asimétrica en sus materiales que simboliza la perfecta combinación entre la belleza y la funcionalidad.

Laura sueña “con hacer las cosas bien”. Quiere que “seamos conscientes del poder que tenemos”. Está convencida de que “necesitamos muy poquito para vivir”. Se niega a “colocar a la gente en cajoncitos; no se puede juzgar”. Tiene fe “en que las cosas van a mejorar”. Espera que no nos carguemos más el mundo y “que haya un reseteo, que volvamos a ser niños sin ningún tipo de estructura de la que tomar ejemplo, ni nadie que nos manipule”. Confía en la gente y en su bondad. “Pero estamos muy maleducados y seguimos equivocándonos en la educación. Estamos educados en el miedo, y eso es tremendo”.