“Pues eso [sonríe ampliamente, mientras se revuelve el pelo, y comenta sobre una libreta con las tapas amarillas, y mira hacia arriba en una pose conocida, y resume en una interjección su declaración de intenciones], que yo estoy en un momento en el que tengo que celebrar mucho. Todos sabemos que no es fácil hacer un trabajo como el de actriz y trabajar tanto. Ir al festival de Cannes con la serie, imagínate qué oportunidad, ver otros trabajos y mostrar el nuestro. Este trabajo es duro, pero tiene recompensas bonitas” . Aclaración: no están en esta sesión su hermano Paco ni su madre, Carmina, ni Carmen Machi, ni otros habituales mediáticos rostros de su grupo, pero la sobrevuelan en las respuestas, porque María León no es sólo María León, es también su clan.

Sí. Sí. Es así. En las antípodas. Me gustaría decirte algo, pero no hay mucho. Lo único en lo que me podría gustar identificarme con Lola sería en la valentía. Siendo un personaje que empieza cobardemente, retirada de la vida por tristeza y carencia emocional, por no estar acompañada por la familia…

Pues mira. El otro día se me acercó un chico que no conocía y me dijo: 'Te debo mucho, María. No sabes la de ratos buenos que me has hecho pasar’. En general, yo voy por la calle y me siento querida. La gente me para y me dice '¿tú eres la hija de Carmina? ¿La hermana de Paco?'.

En el entierro de mi tío Paco, que hizo de mi padre en Las Carminas . Cuando le despedimos, nos reímos mucho todo el tiempo. Pero yo creo que lo hacíamos un poco por él. Mi tío era así. Yo recuerdo que me miraba a los ojos y me decía ’tú no llores nunca, tú canta, cuando tengas ganas de llorar, canta’.

Para mí la risa es una defensa ante la vida. Y me salva a menudo. Lo de ser pasional en el trabajo me viene muy bien, pero en la vida personal no es tan gustoso como lo es en la interpretación. Dolores la Terremoto me definiría yo, con ese nombre [se ríe].

Soy muy pasional. A Luis Alegre, que le quiero mucho, le dije una palabra un día que no existe pero que me encanta. Yo me engolosino mucho, soy muy disfrutona. Y me salva la alegría. Soy alegre, como el apellido de Luis.

No leí la novela. Hablé con Rafael y me dijo que era una preciosidad, pero que no tenía nada que ver con la adaptación. El personaje del libro tiene, parece ser, más lucha, más libertad y está más activa. En la serie vemos un personaje que empieza completamente muerto en vida, sin brillo, sin identidad…

¿Por qué eligió la interpretación?

Para mí fue Paco el que me dijo a lo que me tenía que dedicar. Mi hermano me lleva diez años, y me ha criado, me ha visto jugar... Con él he sido impertinente y le he quitado los materiales de la escuela cuando estudiaba.

A mí siempre me ha gustado bailar. Estaba obsesionada con la danza y el baile. Y él es bailarín, se sacó la carrera antes que yo, pero un día me cogió y me dijo ‘hermana, tienes que estudiar interpretación porque tengo la intuición de que es tu camino. De que eres una persona con la capacidad de contar historias”.

Y desde pequeña yo he querido ser artista. Yo decía ’si no soy artista, seré mujer bala, pero el espectáculo lo daré’. Yo decía ‘quiero que me vean y que la gente viva una emoción conmigo’. Desde pequeña no tuve esa clarividencia, pero da igual. No sabía si me gustaba cantar, bailar, actuar o disfrazarme. Gastaba muchas bromas y tenía una inventiva increíble.

¿Su hermano la marcó definitivamente?

Por suerte. Tuve un hermano mayor que me dio muy buena referencia y a diferencia del personaje de esta serie, Lola, tuve un espejo en el que poder mirarme.

Una referencia estupenda. Me ayudó mucho. Y todavía le doy las gracias. Porque Paco me presentó a uno de los grandes amores de mi vida, que es mi trabajo. El único amor que no me he arrepentido de vivirlo [se ríe y mira alrededor]. He llorado y he reído con mi trabajo, pero me da satisfacciones constantemente y me hace crecer.

¡Le fue muy bien desde el principio ese amor!

Sí. Tienes razón, mi primera película fue muy reconocida [La Voz Dormida, una historia de Dulce Chacón adaptada por Benito Zambrano, fue ganadora de un Goya]. Fue la suerte de tener un personaje como Pepita. Trabajar con Benito Zambrano, para mí fue una oportunidad maravillosa.

¿Y sabes por qué me salió? Por mi hermano Paco. Me dijo ‘¿Vas a hacer un casting con Benito? No te va a coger, dura meses y luego no te coge. Pero María, tómatelo como un seminario, aprovecha para aprender’. Y me lo tomé así, y aguanté hasta el final, como sin ninguna esperanza, porque ninguna actriz aguantó tres meses de casting, y al final me cogió. Y no me imaginaba que de allí iba a salir un camino así, que aquello me iba a llevar a un viaje tan largo e intenso como el que llega hasta hoy, hasta aquí.