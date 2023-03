Cómo aplicar el 'eyeliner' y otras dudas resueltas por la maquilladora Ana Pajares

¿Cómo conseguir unos labios rojos perfectos? ¿En qué basarse para la elección del tono de la base de maquillaje? ¿Cómo potenciar los ojos de forma natural? Son algunas de las preguntas a las que responde a diario, como maquilladora profesional, Ana Pajares (Madrid, 1981).

La experta, quien se encarga de los looks de maquillaje del programa Supervivientes, es también una de las artífices de las impecables propuestas de artistas como Pablo López o Lara Álvarez. Referencia en el sector, su historia no empezó, sin embargo, de forma estándar: Ana estudió la carrera de derecho. Interesada por el mundo de la belleza, se formó una escuela antes de empezar a trabajar como asistente.

El maquillaje se presentó como una evidencia: "Nunca he sido de disfrutar maquillándome a mí. Supongo que lo disfruto mucho más cuando me toca hacérselo a otro porque es donde me siento cómoda. Además, es un trabajo súper agradecido porque en realidad haces feliz a la gente y se crea normalmente una relación de confianza. La gente tiende más a contarte intimidades porque la estás tocando muy de cerca, propicia una conversación privada. Se crea una magia entre esta persona y tú. Creo que es lo más bonito de mi trabajo".

"Me costó un poco el cambio, porque en realidad, en el mundo de la moda, el maquillador siempre es una figura bastante importante. Aparece su nombre escrito en la revista. En el mundo de la tele, me costó entender que era un engranaje más. Importa tanto como el encargado de la luz, del sonido. El maquillador es una pieza más. Este trabajo me costó, pero entendí que era una manera de trabajar diferente, porque en el mundo de la moda, todo es más creativo, en la tele es un poco más limitado. Formas parte de un equipo mucho más grande".

Un sector en constante transformación

El sector del maquillaje, en general, ha vivido importantes cambios en los últimos años. "Al tener una red social y ver cómo tantas personas se maquillan y puedas recrearlo, ayuda a normalizar muchas cosas. Ahora hay millones de tutoriales, acerca un mundo donde había más secretismo, tenías que buscar la manera de hacerlo".

Las redes sociales también han contribuido a este cambio: "Hay que tener mucho cuidado con lo que ves en redes. Porque algunas técnicas como el claro/oscuro, que siempre se han hecho, hechas en casa, no quedan igual. Para mí, algunas tendencias ahora son un poquito excesivas. Está bien seguir las tendencias pero también tener sentido común. Por mucho que se lleven las pestañas postizas, no tienes por qué ponértelas todas las mañanas".

La experta recalca, asimismo, que ha cambiado el consumo también por edad: "en el tema de la piel, estoy de acuerdo con que se empiece pronto, porque al final que tenemos una sola pero con respecto al maquillaje, habría que tener claro regularizar de alguna manera".

¿Cómo elegir bien el maquillaje?

"Depende mucho de los componentes. A mí me gusta mucho la cosmética de lujo, la joya porque tiene muy buenos ingredientes, pero también soy consumidora de cosmética de nicho, de marcas pequeñitas que en realidad funcionan por los ingredientes. No tienen dinero como para invertir en publicidad como una grande. En este sentido, las redes sociales están ayudando mucho a abrir el campo a pequeñas marcas".

Para preparar la piel

"Cuanto mejor esté la piel antes de aplicar un maquillaje, mejor. Hay que hidratarla porque te vendrá incluso mejor para el resultado. Me encanta el dispositivo de aplicación de mascarilla FOREO. En vez de dejarla aplicada 20 minutos, en 1 ya haces el tratamiento. Deja la piel muy hidratada y el maquillaje aguanta mucho más. Hay que acordarse también del sérum y del protector solar".

La elección del color de la base de maquillaje

"Es muy importante probarla en la cara, si es que puedes, y sobre todo tener la luz adecuada. Es fundamental probar con luz natural porque con la de una tienda, por ejemplo, puedes tener otra percepción".

¿Con brocha o con los dedos?

"Es un poco más personal. Con brocha o esponjita, siempre va a quedar más uniforme, pero es más difícil de trabajar. Yo soy más de las esponjitas que se pueden mojar, las lavas y me parece que queda muy bien".

La elección del colorete

"Es personal pero también morfológica. Si tienes la cara muy ancha y te gusta, puedes poner prácticamente colorete hasta lo más cerca que tienes de la nariz. Si quieres una cara más afilada, tendrías que hacer una línea desde tu pómulo hacia la oreja, como hacia arriba, como para levantarla. Es tendencia ahora. Depende de cómo te guste verte la cara y de la textura que busques, más mate o luminosa".

La elección de las sombras de ojo

"Ahora mismo la tendencia es de los tres tonos, hay incluso sellos de una aplicación que vienen ya con el maquillaje. Yo creo que el maquillaje es crear, es arte y algo libre. Si tú consideras que caben cuatro tonos y te queda fenomenal el amarillo con el verde y rosa...".

La aplicación del delineador de ojos

"El rotulador me parece más complicado por una razón: cuando tú lo aplicas y se seca, no hay manera de moverlo. Cuando lo difuminas, se levanta porque es como plástico. Entonces, recomendaría más el lápiz o en crema. Lo puedes modificar con un bastoncito o con un pincel".

La consecución de labios rojos perfectos

"Lo más importante es cómo tienes tú los labios antes de aplicarte el maquillaje. Hay que usar una mascarilla de labios, un buen hidratante y un exfoliante. La hidratación es clave para que el color no se vaya hacia los lados. La clave es elegir un color con un formato cómodo, algunos son super mates, y resultan incómodos. Siempre empezando con un perfilado, para definir bien los bordes y que aguante más porque el lápiz es algo más seco, y después rellenarlo con el mismo tono, con un labial más cremoso".

