Fotograma de "Sogni in rosa"

Belleza, sueño y exclusividad son solo algunas de las sensaciones que transmite el nuevo corto presentado por Unique, en el que cobra protagonismo su producto estelar, el Unique Pink Collagen.

Gracias a los principios activos de su fórmula, como el colágeno, la insulina, la vitamina C y el ácido hialurónico, se presenta como un apoyo eficaz a la hora de enfrentarse a la disminución del brillo, de la firmeza y de la elasticidad de la piel. Unique Pink Collagen ha sido galardonado con el primer premio en la categoría Mejor Nutricosmético de los premios iDermo'22.

En este cortometraje, producido por Alca Films, titulado "Sogni in rosa" (que se puede traducir como "Sueños en rosa"), se convierte en el máximo objeto de deseo, en un ambiente onírico y exclusivo, bañado por la canción Run with the Wolves, de Ardie Son.

'Sogni in rosa': descubre en exclusividad la campaña de Unique Pink Collagen

En el sport, aparecen coches de una colección privada de Mercedes, prestado por el grupo Añuri Oicón, en una carretera de Navarra. Olga Sánchez Alfonso conduce uno de ellos, Adolfo Villoslada Aizpun otro, de camino a las Bodegas Otazu. Estas han sido restauradas al venderse a un nuevo propietario venezolano, Guillermo Penso. Se trata de un palacio, con una amplia colección de esculturas contemporáneas y antiguas, en el que se ha restaurado toda la parte del utillaje antiguo de producción del vino.

En el vídeo, Olga se acerca a la entrada con vestidos de Elisabetta Franchi, calzada de Jimmy Choo. Sus colores hacen referencia a los productos de Unique. La espera "un mayordomo, que aparece como un claro guiño a la serie Downtown Abbey. Tito Fernández Tapias, quien tiene una productora, se ofreció a colaborar como Carson, el jefe de mayordomos de la serie, que prepara con exquisitez las fórmulas de Unique Pink Collagen para la dama de la casa" explica Meritxell Martí.

"El ambiente remite a las películas italianas clásicas, en la Toscana. Destaca el juego de miradas y atracción de la pareja, cada uno en su coche. La mujer se ve empoderada, se cuida, no necesita a nadie, lo tiene todo organizado, la espera un mayordomo con los colágenos (también se ven el Violet y el Green). Elige, lógicamente, el rosa" añade la farmacéutica. De ahí el nombre de la campaña "Sueños en rosa".

"Los productos de Unique nos aportan, energía, salud, tienen un efecto vientre plano, mejoran la calidad del cabello. Son, en definitiva, un producto premium. Por ello, cuando Olga los elige, sentimos que está rodeada de lo mejor". La campaña se presenta "a principios de año, es como un sueño rosa que queremos lograr, un homenaje a los propósitos y determinaciones healthy de este año" añade Meritxell Martí.

