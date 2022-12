Unique y Audrey Hepburn: glamour asegurado para estas navidades.

Unique nos trae el glamour a estas navidades vistiendo sus productos de una manera diferente y original. Las gamas de colágeno Unique Pink Collagen, Unique Green Collagen y Unique Violet Collagen, se envuelven de pinturas inspiradas en el cine de los años 60 acompañados de la emblemática actriz de “Desayuno con diamantes”.

Con estos diseños de la pintora Beatriz Uribe (@pinturasbeatrizuribe), los productos de la farmacéutica Meritxell nos facilitan los regalos navideños más acertados.

No solo se trata de un packaging espectacular inspirado en la querida e icónica Audrey Hepburn, si no un disfrute completo de todos los beneficios del colágeno, mejorando la relajación mental, muscular, la salud digestiva. Uribe es una artista que no sólo se inspira en lo que le rodea, si no en aquello en lo que cree.

Esta gama es una edición limitada que ya puedes adquirir en las farmacias, una buena alternativa para alegrar y llenar de diseño y estilo tus regalos estas navidades. Además, Unique, es una línea para el cuidado de la piel que ha sido galardonado con el primer premio en la categoría Mejor Nutricosmético de los premios iDermo'22.

Esta gama creada por la farmacéutica Meritxell Martí, refleja su trayectoria de una filosofía propia en la que se entiende la belleza, la salud del organismo y la cosmética como un único elemento. De esta manera, su objetivo es el de dar la misma importancia al cuidado del cuerpo, tanto en el interior como en el exterior.

Confiar en este tratamiento significa lucir una piel radiante y, por supuesto, mucho más sana y rejuvenecida. Con tan solo una pequeña dosis diaria del producto, descubrirás su efectiva función antioxidante y liberarás el sistema digestivo de la acumulación de toxinas, mejorando la absorción de nutrientes y el tránsito intestinal y evitando el problema del “vientre hinchado”. El resultado: una mayor luminosidad de la piel con un tono maravillosamente natural.

Gracias a su capacidad para absorber los nutrientes necesarios, este producto favorece el mantenimiento del buen funcionamiento celular. El significado de una correcta circulación sanguínea, implica impulsar el proceso de renovación celular en la piel.

