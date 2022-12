Recrea el 'eyeliner' gráfico de Ariana Grande, la mejor apuesta de maquillaje para Nochevieja

La cantante y actriz Ariana Grande es una de las grandes prescriptoras de belleza de la actualidad. Adepta de la coleta altísima y pulida, es también una de las famosas que ha popularizo el efecto "ojos de gato", que alarga naturalmente el ojo gracias a la aplicación de un delineador negro.

[El sencillo truco de maquillaje para que los ojos parezcan más claros]

La estrella sorprendió recientemente con un look distinto, que también daba protagonismo a los ojos: un maquillaje realizado con delineador, de efecto gráfico. ¿De qué se trata? Una nueva versión del clásico eyeliner, que se aplica a ras de las pestañas, en toda la línea del ojo.

En este caso, Ariana Grande apostó por una doble línea de delineador, como se puede observar en esta publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande)

¿Cómo conseguirlo? Primero, aplica una base de sombras de ojos. "Muy práctico y eficaz, el primer para párpados garantiza looks de larga duración y con la pigmentación que buscas" nos recuerdan los expertos de Sephora. Aplica seguidamente una base blanca, en el párpado, sin excesos para que el resultado quede natural.

Realiza, con un delineador líquido negro, un fino trazado a ras de las pestañas, como si fuese un eyeliner "convencional". Alarga el trazado, creando el famoso "rabillo", ligeramente más grueso. Desde la punta de este rabillo, traza un segundo delineado que delimite el párpado superior. Asegúrate de trazarlo en una zona suficientemente alta para que no se difumine al pestañear. Termina de maquillar tu ojo aplicando una máscara de pestañas negra.

A la hora de elegir tu eyeliner y de aplicarlo, los expertos de You Are The Princess recuerdan: "la base de un buen eyeliner siempre será la precisión del producto que se aplique tanto para una línea recta como para conseguir un final perfecto (aunque siempre puedes recurrir a las plantillas).

También es importante tener siempre a mano un bastoncillo de algodón con desmaquillante para retocarlo en el momento, antes de que se seque. Y recuerda que el maquillaje de ojos siempre es lo primero".

3 delineadores con los que no fallarás

El eyeliner High Impact Easy Liquid Liner a prueba de errores de Clinique define los ojos en un solo trazo. Su aplicador en cepillo cónico y ultrafino de precisión añade color puro y profundo, de fino a grueso. Ha sido testado oftalmológicamente y es apropiado para ojos sensibles y usuarios de lentes de contacto.

Para una línea delgada, utiliza la punta más estrecha del aplicador. Para una línea más gruesa, coloca el eyeliner plano (29 € - a la venta en Clinique.es, perfumerías seleccionadas y El Corte Inglés).

El Ginseng Eyeliner & Kajal Delineador de ojos y lápiz kajal, de KIKO Milano da profundidad a la mirada y realzar la forma y el contorno de los ojos con un solo producto.

Su fórmula vegana está enriquecida con extracto de ginseng con propiedades energizantes, tiene una textura fluida y cremosa con una pigmentación intensa que se funde al contacto con la piel, para un trazo completo y rico desde la primera pasada, puede aplicarse en el interior y el exterior del ojo.

Gracias al práctico aplicador de esponja integrado en el extremo, se difumina con mucha facilidad. Es ideal si cuentas con un presupuesto un poco más ajustado (9,99 €).

El Tattoo Liner Waterproof Liquid Eyeliner es el icónico delineador de KVD Beauty. Este modelo, a prueba de agua, cuenta con un pigmento audaz como un tatuaje y una punta de pincel precisa para lograr líneas nítidas en todo momento. Es además de larga duración, resistente a las manchas y al agua. Es 100% vegano y cruelty-free (24 €).

Sigue los temas que te interesan