El accesorio que pone de acuerdo a Selena Gómez y Ariana Grande que ya utilizabas en los 90

Los accesorios en el pelo se llevan, y eso es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. Las pasarelas, las influencers, las celebrities y hasta las royals han caído rendidas ante el universo de los accesorios capilares, que se han posicionado como la tendencia del momento.

Y entre todos ellos, hay uno que ha vuelto con más fuerza que ninguno. ¿Te acuerdas de las pinzas en forma de clip que te ponía tu madre para ir al colegio? Pues bien, ahora te las pondrás para salir a la calle.

Los clips han pasado de ser el accesorio favorito de las madres para convertirse en el must-have del tocador de toda millennial y centennial que se precie. Porque se llevan, y mucho. Han bajado de las pasarelas para colarse en el street style de todo el planeta, y es que mires donde mires: allí están. Y como no podía ser de otra manera, las celebrities han sido las primeras en caer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gómez (29 años) y Ariana Grande (28) se han convertido en abanderadas de este movimiento, que pretende devolver la corona a los clips de pelo. Si hemos visto a Tamara Falcó (40) apostar por los lazos y a Kendal (26) por las pinzas del pelo, Selena y Ariana lo tienen claro: los clips están pisando fuerte. En presente. Ahora.

Con cierta estética naif y reminiscencias a la infancia, este tipo de horquillas vuelven directamente desde los 90 para conquistar a su paso tanto a las celebrities como al resto de los mortales.

Los clips se han convertido en imprescindibles esta temporada, llenando de personalidad coletas, moños y todo tipo de recogidos, afirmando su hegemonía con el partner in crime perfecto de los peinados de moda del 2022.

Estas cuatro 'clips' de Primor pueden ser tuyos por 1,99 y 3,99 euros.

El común de los mortales también podemos copiar el estilo de Selena y Ariana con unos clips de venta en Primor que volverían locas a estas dos artistas. ¿Lo mejor? Cuestan menos de 2 euros.

Los firma You Are The Princess, la marca española que se ha propuesto democratizar la belleza real a través de lo bueno, bonito y barato. Gracias a su amplio catálogo de productos, la marca ofrece accesorios y productos para el cabello a través de su colección Oh My Hair!.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande)

Se trata de una selección de clips de pelo disponibles en diferentes formas y acabados que son el aliado perfecto para sumarse a la tendencia de las celebrities sin rascarse el bolsillo. Nunca ir a la última había costado tan poco.

Con piedras joya, de strass, carey y en siluetas diferentes. Esta primavera las horquillas y los pasadores siguen pisando fuerte. La selección de You Are The Princess incluye desde estilos sencillos con los colores de esta temporada hasta con formas especiales para las más atrevidas, la mayoría son perfectos tanto para el día como para una ocasión especial. Y tú, ¿te sumas a la tendencia?

