Jesús Mariñas, 20 días ingresado: su día a día en el hospital, visitas de amigos y sus insólitos caprichos

Se cumplen 20 días desde que aquel complicado jueves 31 de marzo de 2022 el veterano y siempre afilado y aguerrido periodista Jesús Mariñas (79 años) ingresara en el hospital madrileño Ramón y Cajal tras comenzar a encontrarse mal en su casa, no querer ingerir comida ni siquiera hablar.

Entonces, EL ESPAÑOL pudo confirmar a través de su marido, Elio Valderrama, la difícil información, pues Mariñas ingresó con "pronóstico reservado".

Tal y como trascendió por esos días, lo que provocó su visita al hospital, entrada la noche, fue el efecto de la medicación que toma Jesús Mariñas por el cáncer de vejiga que padece, y que anunció en octubre de 2021.

Con el paso de los días, se pudo conocer que Mariñas estaba, poco a poco, recuperándose, comiendo y hablando "con total lucidez". Pese a que en un principio el alta hospitalaria se presumía en cuestión de días, la estancia del mítico periodista del corazón se está alargando.

El periodista Jesús Mariñas en una imagen de archivo. Gtres

Este periódico ha seguido de cerca la evolución de Mariñas gracias a la generosidad de su marido, Elio, quien, siempre amable, contesta a los WhatsApp que se le envían. Jesús está bien, está estable y ya en planta. Sólo permanece en el centro médico, se explica, por mera precaución y porque allí está mejor atendido y cuidado.

De este modo, Valderrama, su esposo, está más tranquilo. No se separa de su vera, día y noche. "Seguimos aquí de momento. Poco a poco. Está recuperado, pero ya sabéis cómo es esta enfermedad, de subidas y bajadas. Él está bien, escribe sus crónicas desde aquí. De momento, no baja la guardia con el trabajo. Está más pendiente de sus crónicas que de otra cosa", informa Elio en su último mensaje a modo de parte médico.

EL ESPAÑOL ha podido conocer que muchos amigos y compañeros de profesión están encima de su estado de salud, pendientes, siguiendo de cerca su situación médica. También ha recibido importantes visitas en los últimos días.

Desliza una amiga de siempre que "su ánimo es inmejorable y su actitud envidiable. Muy al estilo de Jesús. Con sus bromas a las enfermeras y médicos". Coqueto como pocos y preocupado y ocupado por su afeite personal, se explica que el periodista no descuida su imagen ni un sólo día.

Se mantiene informado de todo cuanto acontece en el mundo -del corazón y de otra índole- y está feliz por los mensajes de preocupación que ha recibido: "Le ha quedado sorprendido de la cantidad de gente que está pendiente. Sorprendería saber las personas que le han mandado mensajes o que se han puesto en contacto con su marido para saber cómo seguía".

Joaquín Prat (47), Cari Lapique (69) o Cristina Cifuentes (57) son sólo algunos de los amigos y conocidos que escriben o llaman para saber el estado de salud de Mariñas. Especial hilaridad despierta en su entorno los insólitos caprichos que pide Jesús Mariñas desde el hospital.

"Está comiendo muchísimos chocolates", explicaba Elio Valderrama a este medio. No es el único antojo. Le traen la comida desde su restaurante favorito, el de su amigo Lucio, de Casa Lucio, como avanza Informalia.

Cabe recordar que Mariñas y Lucio Blázquez son íntimos amigos desde hace décadas. Lucio es el presidente de la peña periodística Cuarto Poder, de la que es miembro y asiduo Jesús.

"Se están portando de escándalo con él y el apetito se le ha despertado a lo grande. ¡Como hasta jamón!", se apostilla. Bacalao, croquetas, tortilla de patatas o albóndigas son algunas de las suculentas comidas de que disfruta en el Ramón y Cajal.

Jesús Mariñas en una imagen tomada en septiembre de 2016, durante la nueva temporada de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Gtres

Este último ingreso de urgencia es uno más de una larga lista. El jueves 31 de marzo, sobre las diez de la noche, Elio, al ver el estado en que se encuentra su marido, llamó a emergencias.

Esa noche, Mariñas vivió un desagradable episodio. Los encargados de la ambulancia se niegan a llevarle al Ramón y Cajal de Madrid, donde Jesús se trata desde hace años con sus médicos de confianza.

Arguyeron los profesionales de la ambulancia que sólo estaban autorizados a llevarlo al centro médico que le corresponde por el barrio en que reside. Se resuelve este desaguisado acudiendo el matrimonio a su hospital de confianza en un taxi.

"Jesús aguanta lo que le echen", explica, esperanzado, su marido. Fue en octubre de 2021 cuando el televisivo Mariñas desveló, con gran optimismo, su enfermedad.

El afilado y siempre sagaz Jesús Mariñas en una fotografía tomada en 2017 durante un evento público. Gtres

"Lo voy a superar", aseguró Jesús en una sincera entrevista con la revista Diez Minutos, donde desveló el problema de salud que arrastra. En su conversación con la publicación, el periodista explicó que recibió el diagnóstico hace algo más de dos meses.

"Estoy seguro de que voy a salir de esta", reiteró Mariñas, quien habló de su enfermedad con mucha tranquilidad. En este duro proceso, lo acompaña su marido, Elio, a quien él mismo ha definido como "la persona fundamental" de su vida. Es él quien lo está ayudando a salir de adelante de este revés de salud.

En julio de 2020, días después de publicar su libro, Jesús por Mariñas. Memorias desde el corazón, el periodista también hablaba con EL ESPAÑOL sobre lo importante que es su marido. "No fue un flechazo, nos hicimos el uno al otro. Sin cariño es imposible que las relaciones duren", confesó.

"Elio es fundamental e imprescindible, sin el que no podría vivir. Tan sencillo como eso y tan difícil. Tan raro y tan sueño imposible, pero, mira, a veces los sueños se cumplen", comentó entonces sin imaginar que un año después estaría atravesando un complicado problema de salud.

En aquella entrevista, sin embargo, Mariñas también hacía una curiosa reflexión que, además, aparece en sus memorias: "No pienso nunca que ya no me queda tiempo para hacer muchas cosas. Me tengo que morir como todo el mundo. Noto cómo pasan los años sin depresión ni angustia. Duermo con la conciencia tranquila porque no he puteado a nadie… que no se lo mereciese".

