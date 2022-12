Tres peinados ideales para despedir 2022

La Navidad de este año se celebra en un ambiente que parece estar más cerca de la tragedia que de la alegría, pero afortunadamente algo mágico aún queda en esta época del año que nos anima a cuidarnos, ponernos guapos y guapas para celebrar que seguimos siendo, a pesar de lo que creamos, muy afortunados.

Personalmente adoro esta época del año porque es verdad que se ha convertido en la indiscutible excusa para reunirnos con amigos, familia y compañeros de trabajo. Todo parece dulcificarse y sin duda lo logra. También es un momento idóneo para poner en orden nuestra piel y nuestro cabello porque, digan lo que digan, casi todos queremos entrar en 2023 en un perfecto o cuasi perfecto estado de bienestar.

Por ello, y como siempre digo a todo el que me pregunta, es una fecha adecuada para cuidar nuestro cabello al igual que lo hacemos con nuestra piel. Y es en el cabello donde hoy me paro para apostar por tres looks que arrasarán esta Navidad tras haberse inflado de inspiración en decenas de alfombras rojas, miles de horas de cine, páginas y páginas de revistas y otras muchas fuentes de inspiración.

Dar con el peinado idóneo es todo un proceso que, sin duda, debe ser consultado con un especialista o nuestro peluquero habitual con el fin de saber que el cabello se encuentra en perfecto estado para someterse a un protocolo de peinado complejo. Y esto se debe a que de nada nos sirve ir perfectamente peinadas si el cabello se percibe triste, apagado o resquebrajado.

Por ello, una vez analizado, mi propuesta de peinados de fiesta se podría resumir en tres opciones que casan a la perfección con casi todos los rostros y que siempre facilitan la otra tarea que supone elegir el vestido perfecto y acorde con nuestro estilo.

La coleta en todas sus versiones

María Pombo. Gtres

La tendencia nos lleva a una coleta desenfadada estilo DIY (como si la hubieras hecho tú misma) que mantenga sus volúmenes naturales y no esté perfectamente estirada, sino todo lo contrario: más bien suelta. Puede ir a diferentes alturas, por ejemplo, en coronilla, más baja, en la nuca…

Depende de gusto de cada una y del vestido o traje con el cual se vaya a combinar. Por ejemplo, si es un vestido con espalda descubierta, optaremos por una coleta más alta para dejar protagonismo a la belleza de la espalda del vestido”.

Cuando digo "en todas sus versiones" me refiero a que, una vez ya tengamos hecha la coleta, le podemos dar la forma deseada, ya sea con ondas, lisa, con efecto bolas, trenzadas, revueltas… Nos permite un sin fin de peinados diferentes con una misma base.

Un recogido bajo

Blanca Suárez. Gtres

Este look que nunca falla. Además, nos regala amplias posibilidades de adaptarlo, según el evento que tengas. Si optamos por un estilo más elegante, vamos a trabajar el cabello con mitad de ralla en medio y bastante pulido, acabando el moño en la zona de la nuca. Es un resultado muy sencillo y elegante.

Si vamos a un evento más desenfadado, optemos por un cabello peinado hacia detrás, manteniendo su volumen natural, pero, esta vez, más suelto y acabando nuestro recogido en la nuca. Debe ser un moño más texturizado, con más cuerpo y, para ello, podemos ayudarnos de un texturizador que nos aporte relleno. Le podemos dar un toque diferente a nuestro recogido dejando a algún mechón suelto hacia el rostro”.

Onda glam o romántica

Blake Lively. Gtres

Un mítico que no puede faltar y que es la opción de quienes rara vez están sienten cómodas con cabello recogido. Una onda totalmente diferente a la que estamos acostumbrado a ver, una onda cuya forma va dirigida hacia la misma dirección y marcando una raya lateral. En este peinado, la protagonista es la caída de la onda hacia nuestro rostro de una forma muy elegante.

Además, se trata de una onda con un acabado pulido y con mucho brillo. Nunca falla, es recomendable para darle aún un toque más glam, recoger sutilmente el lado opuesto a la raya y dirigir el cabello hacia un hombro

