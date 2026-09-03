'SIX el Musical': El trono del pop femenino llega a la Gran Vía de Madrid y en Magas lo veremos las primeras

Cuando se leen seguidas las palabras "divorciada, decapitada, enterrada, divorciada, decapitada y salvada", pueden parecer una simple sucesión de términos desagradables y sin un significado aparente. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando se descubre que resumen el destino de las seis esposas de Enrique VIII.

Precisamente de ahí parte SIX el Musical, una producción que recupera las historias de las mujeres que durante siglos han sido recordadas, en gran medida, por la forma en que terminó su relación con el monarca que fundó la Iglesia anglicana.

Quinientos años después, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr regresan al presente convertidas en auténticas reinas del pop. Cada una toma la palabra para contar su propia versión de la historia en un espectáculo que ya ha conquistado a cientos de miles de espectadores en todo el mundo.

Ahora, SIX llega por tiempo limitado a la Gran Vía de Madrid. La producción desembarca en la capital desde septiembre y lo hace, además, en castellano y por tiempo limitado, una particularidad que la diferencia de muchas otras grandes producciones musicales internacionales.

Ahora, gracias a la Comunidad de Magas, se puede disfrutar del espectáculo gratis y antes de su lanzamiento. Para vivir en primera persona este histórico musical en el Teatro Gran Vía (Grupo Smedia) el próximo 15 de septiembre a las 20:00 horas, hemos reservado una cita exclusiva para nuestras lectoras. Haz clic en el botón de abajo y participa para conseguir tu entrada.

El espectáculo que ha conquistado Broadway, el West End y escenarios de todo el mundo aterriza este mes de septiembre en la capital española gracias a la producción independiente de Julia Gómez Cora, una figura clave en la historia reciente del género musical en nuestro país.

En una entrevista concedida a este mismo vertical el año pasado, aseguró: "Yo diría que la escena nacional tiene quizás títulos demasiado clásicos. Conectan menos con un público joven, al que tenemos que volver a seducir. Estamos alucinados con SIX porque el 50% de la venta lo han hecho chicos entre 18 y 30 años, el público más difícil de llevar al teatro. Hay algo con el fenómeno fan de este musical en todos los países donde va, de hecho, se trata del segundo musical con más descargas en Spotify"

La fuerza de las verdaderas reinas

Sin duda, el empoderamiento femenino es uno de los grandes pilares de esta propuesta. Desde el principio, el equipo tuvo claro que la producción madrileña debía contar con protagonistas que reflejaran la diversidad, con mujeres de distintos tipos de cuerpo, acentos y tonos de piel.

La actuación de cierre de 'SIX el Musical' Cedida

Y es que ya en las primeras escenas, SIX establece una conexión directa con el público del Teatro Gran Vía. El espectáculo rompe con la cuarta pared e invita a los espectadores a formar parte de la experiencia, difuminando la distancia tradicional entre el escenario y la platea.

A todo ello se suma una de las grandes particularidades de esta producción. Como ya se adelantaba al comienzo del artículo, es la primera vez que SIX se representa en castellano. La adaptación mantiene la esencia original del fenómeno musical, pero presenta letras creadas para esta versión y cargadas de humor, referencias históricas y expresiones contemporáneas que acercan la historia de las seis esposas de Enrique VIII al público actual.

En la Comunidad de Magas hemos reservado el Teatro Gran Vía en exclusiva para las lectoras de Magas: sorteamos entradas para que puedas disfrutar de uno de los grandes fenómenos mundiales del momento, SIX el Musical.

La cita será el próximo 15 de septiembre a las 20:00 horas, dos días antes de su estreno oficial, en un evento único y exclusivo para la comunidad de Magas.

Si no quieres perderte esta experiencia, solo tienes que apuntarte haciendo clic en el botón de abajo.