El talento de los estudiantes de UDIT supera los 450 premios nacionales e internacionales en un curso histórico

El buen hacer de los estudiantes y alumni de la UDIT —Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología—, continúa conquistando los principales escenarios creativos y tecnológicos del mundo.

Al cierre del curso académico 2025-2026, la comunidad universitaria ha superado los 450 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, una cifra que refleja el excepcional nivel de las propuestas desarrolladas por su alumnado y la proyección global de una institución especializada en impulsar nuevas generaciones de profesionales en las citadas disciplinas.

Durante este último año, las iniciativas nacidas en las aulas de este recinto del conocimiento han sido distinguidas en algunos de los certámenes más prestigiosos del ámbito del diseño, la innovación, la comunicación visual, la creación audiovisual y la tecnología.

Estos galardones no sólo ensalzan la calidad de las ideas y soluciones presentadas por los estudiantes, sino también su capacidad para responder a los grandes retos de la industria actual desde una perspectiva novedosa, sostenible y multidisciplinar.

En estos escenarios, los estudiantes y antiguos alumnos han competido junto a profesionales y escuelas de todo el mundo, situando sus trabajos entre los más destacados del panorama internacional.

Entre los nombres propios que han protagonizado este año de éxitos destaca Daniel Alcolea, reconocido en los Pentawards por la calidad de su propuesta de diseño de packaging; Blanca de Bonrostro, ganadora del Premio Pierre Cardin Jóvenes Diseñadores 2025 en Atenas; Aitana Acevedo, premiada en los iF Design Awards de Berlín; y Begoña Sunyé de Terry, distinguida en los LIT Lighting Design Awards de Londres.

El proyecto de Aitana Acevedo, premiada en los iF Design Awards en Berlín. Cedida

A estos se suman otros logros internacionales que evidencian la amplitud del talento formado en este centro.

Los estudiantes han destacado en certámenes como los Greenwalk Awards o el Big Indie Contest 2025, donde equipos universitarios han presentado propuestas capaces de combinar creatividad, funcionalidad e innovación tecnológica.

En el ámbito del diseño de producto, uno de los hitos ha sido el reconocimiento obtenido por Marta Poy, alumna del grado homónimo, en los FIT Sport Design Awards, unos premios que distinguen soluciones deportivas innovadoras, productos sostenibles y proyectos con impacto positivo en el entorno.

Este galardón pone en valor la capacidad de los estudiantes de la UDIT para desarrollar objetos y experiencias alineados con las necesidades sociales y medioambientales actuales.

Fuerza creativa

El éxito de los pupilos de la institución también se ha reflejado con fuerza dentro de España, donde sus ideas han sido protagonistas en algunas de las principales citas del diseño, la cultura y el audiovisual.

Asimismo, diferentes conceptos desarrollados por los alumnos han sido reconocidos en iniciativas culturales como #VERSIONATHYSSEN, impulsada por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza junto a la Comunidad de Madrid, reforzando la conexión entre la formación universitaria, la creación artística e instituciones de referencia.

El interiorismo y la arquitectura efímera también han protagonizado un momento histórico para la entidad educativa. Recientemente, se ha convertido en el primer centro de formación en recibir una mención en Casa Decor.

En concreto, ha recibido el Premio a Mejor Diseño Original gracias a 'Tótem Hoguera', una iniciativa desarrollada por universitarios del Grado y Máster en Diseño de Interiores que demuestra su capacidad para crear espacios innovadores y con una fuerte carga conceptual.

En esta misma línea, la alumna Daniella Fanovich fue galardonada en los Premios Porcelanosa dentro de la categoría Diseño de Futuro–Estudiantes, recibiendo la distinción de manos de Margherita Frezza y Ju-Wei Chen.

Fotografía en los Premios Casa Decor. Cedida

La lista de reconocimientos sigue. Hace sólo unos días, el proyecto Muqaria, desarrollado por estudiantes del Grado en Diseño de Producto de UDIT, fue distinguido con el Outstanding Art Prize durante la final internacional del BioDesign Challenge Summit 2026, celebrada en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

El equipo estaba formado por Alejandra Guzmán, Lucía Sánchez Cuesta, Alondra García y August Strumia, bajo la tutorización de Sandra Martín Simón. Este galardón internacional, otorgado por BioBAT Art Space, premia aquellas iniciativas que mejor exploran la intersección entre el arte, la ciencia y la biotecnología, invitando al público a replantear su relación con otros seres vivos e imaginar nuevas formas de convivencia a través del diseño.

El equipo premiado, en el BioDesign Challenge Summit 2026. Cedida

Más que merecidos

Detrás de esta extraordinaria cifra de reconocimientos existe un modelo educativo basado en la experimentación, la colaboración y el contacto directo con los desafíos profesionales.

Uno de los elementos diferenciales de este centro es la integración de retos planteados por empresas e instituciones dentro del proceso formativo, permitiendo que los estudiantes desarrollen conceptos con aplicación práctica desde sus primeros años de formación.

En todos ellos, el alumnado ha demostrado su capacidad para plantear respuestas novedosas ante problemas reales, combinando todas las herramientas y conocimientos que aprenden en la institución.

Asimismo, la colaboración con compañías internacionales ha impulsado más logros, como el Manteco Sustainability Award, un desafío promovido junto a la firma italiana Manteco para fomentar soluciones innovadoras en sostenibilidad aplicadas al diseño.

Las ganadoras del Manteco Sustainability Award. Cedida

Dos décadas de éxito

Más allá de las cifras, los más de 450 premios alcanzados durante el curso 2025-2026 representan la consolidación de un proyecto educativo construido durante más de 20 años.

Para la universidad, estos hitos son el resultado del trabajo constante de sus estudiantes, del compromiso de su profesorado y de una metodología orientada a preparar profesionales capaces de liderar la transformación de las industrias creativas y tecnológicas.

El rector, Juan Cayón, ha destacado el valor de estos hechos: "Estos logros excepcionales, que son motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria, merecen mi más sincera felicitación".

Con sede en Madrid y un equipo académico especializado en áreas como diseño, animación, videojuegos, moda, interiores, producto, inteligencia artificial, ciencia de datos y desarrollo de software, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología continúa reforzando su posición como referente a escala global.

Los galardones obtenidos este curso son, en definitiva, la expresión del talento de sus estudiantes: jóvenes creadores, diseñadores y profesionales tecnológicos que están llevando el nombre de este centro educativo a los principales escenarios nacionales e internacionales.

La demostración de que la excelencia académica puede convertirse en impacto real.