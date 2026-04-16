Personas mayores, profesionales y familiares de DomusVi participan en Misterio en la Residencia, un innovador pódcast que, a través de una ficción al más puro estilo Sherlock Holmes, muestra cómo en las residencias para personas mayores hay mucha vida y, por supuesto, mucho talento.

Según Marta Pérez Postigo, directora de comunicación externa y marketing de DomusVi en España, el pódcast quiere dar a conocer el día a día de una residencia “involucrando a profesionales y residentes, con el objetivo de mostrar que son espacios socialmente activos y que la mejor de las atenciones solo se logra con humanidad, entendida como respeto y atención hacia el otro”

La actriz Andrea Duro da vida a Elena, una periodista que, a través de cinco capítulos, nos descubrirá qué se cuece en la ficticia residencia Los Manantiales.

El pódcast 'Misterio en la Residencia' llega a las plataformas de 'streaming'

Marta Pérez resalta la importancia de la participación de residentes, profesionales y familiares de DomusVi en este novedoso proyecto: "Hemos querido hacer partícipes a las personas mayores de una experiencia que les acerca a un formato de comunicación-ficción, próximo a las radionovelas de su juventud".

"Y el hecho de que hayan participado profesionales y personas a las que cuidamos, ha sido muy motivador. Las residencias son espacios llenos de historia, de creatividad, de amor y, sobre todo, están llenas de personas que tienen mucho que enseñarnos", concluye la directora de comunicación.

Misterio en la Residencia ya se puede escuchar en Spotify y YouTube.