La 'swap party' de Magas y Enclave ODS llega a la MBFWMadrid para fomentar la moda sostenible
Las lectoras podrán visitarnos hasta el domingo 22 de marzo para intercambiar las prendas que ya no utilicen por otras que les enamoren.
Más información: La 'swap party' de Magas y Enclave ODS: intercambia tu ropa en la MBFW Madrid y renueva tu armario sin gastar
En plena Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el stand de Magas y Enclave ODS se ha transformado en un auténtico punto de encuentro para las amantes de la moda consciente.
Y es que la swap party, además de ser una ocasión perfecta para conocernos, lo es también para que las asistentes disfruten de una jornada que une estilo, sostenibilidad y cercanía: valores que definen a la perfección a ambos verticales.
Si aún no conocías esta propuesta, estás a tiempo de sumarte. Todavía te quedan unos días para rescatar ese abrigo que, aunque sigue prácticamente nuevo, lleva demasiado tiempo esperando en tu armario. Tráelo, intercámbialo y llévate otra prenda con historia, lista para acompañarte en una nueva etapa.
Con colaboración de RE-VISTE
Probablemente os estaréis preguntando en qué consiste esta iniciativa... La dinámica es muy sencilla: cada una de las lectoras de la Comunidad de Magas que se haya apuntado en la página para asistir al evento podrá llevar las prendas que ya no utilice y escoger otras que les interesen.
De esta forma, esa blusa olvidada puede convertirse en el nuevo tesoro para alguien más, y tú, mientras tanto, renuevas tu vestidor sin necesidad de tener que comprar nada.
Además, el atractivo del evento de Magas y Enclave ODS no está únicamente en el ahorro, sino en el valor que se aporta a la moda circular. Porque darle una segunda vida a lo que una vez adquiriste significa prolongar su ciclo de uso y reducir el desperdicio textil.
En esta ocasión, como novedad, nos hemos unido a nuestros amigos de RE-VISTE, la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado en España para, juntos, expandir el mensaje sobre la importancia de la moda circular.
Las razones para no perdértela
1. Renuevas tu armario sin gastar dinero
Estamos seguras de que tienes alguna prenda que ya no usas, incluso en perfecto estado. Y si vienes a nuestra swap party, te daremos la oportunidad de cambiarla por otro artículo que te fascine.
2. Cuidas el planeta
¿Sabías que la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo? Por eso es fundamental alargar la vida útil de cada prenda, ya que, así, evitamos que termine en la basura y reducimos la necesidad de seguir produciendo piezas nuevas.
3. Vives una experiencia divertida y diferente
Esta swap party no sólo es un sitio en el que das y recibes ropa a cambio: este es un punto de encuentro entre las personas que aman la moda, las historias detrás de cada artículo y la creatividad para reinventar estilos.
4. Eres solidaria
Queríamos dejar lo mejor para el final: la ropa que no encuentre nueva dueña no se tira ni se pierde; se donará a APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.
Ya no tienes excusa para perderte el evento de moda sostenible. Te esperamos en la MBFWMadrid y valoraremos tu ropa de tal forma que la puedas intercambiar por otra que te encante.