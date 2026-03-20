La 'swap party' de Magas y Enclave ODS llega a la MBFWMadrid para fomentar la moda sostenible

Las asistentes a la 'swap party' de Magas y Enclave ODS en la MBFW de marzo de 2026. Esteban Palazuelos

En plena Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el stand de Magas y Enclave ODS se ha transformado en un auténtico punto de encuentro para las amantes de la moda consciente.

Y es que la swap party, además de ser una ocasión perfecta para conocernos, lo es también para que las asistentes disfruten de una jornada que une estilo, sostenibilidad y cercanía: valores que definen a la perfección a ambos verticales.

Si aún no conocías esta propuesta, estás a tiempo de sumarte. Todavía te quedan unos días para rescatar ese abrigo que, aunque sigue prácticamente nuevo, lleva demasiado tiempo esperando en tu armario. Tráelo, intercámbialo y llévate otra prenda con historia, lista para acompañarte en una nueva etapa.

Asistentes de la 'swap party' mirando prendas para intercambiarlas. Esteban Palazuelos

Con colaboración de RE-VISTE

Probablemente os estaréis preguntando en qué consiste esta iniciativa... La dinámica es muy sencilla: cada una de las lectoras de la Comunidad de Magas que se haya apuntado en la página para asistir al evento podrá llevar las prendas que ya no utilice y escoger otras que les interesen.

De esta forma, esa blusa olvidada puede convertirse en el nuevo tesoro para alguien más, y tú, mientras tanto, renuevas tu vestidor sin necesidad de tener que comprar nada.

Además, el atractivo del evento de Magas y Enclave ODS no está únicamente en el ahorro, sino en el valor que se aporta a la moda circular. Porque darle una segunda vida a lo que una vez adquiriste significa prolongar su ciclo de uso y reducir el desperdicio textil.

Una chica eligiendo la prenda que se va a llevar tras haber conseguido sus puntos con la ropa que ha llevado. Esteban Palazuelos

En esta ocasión, como novedad, nos hemos unido a nuestros amigos de RE-VISTE, la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado en España para, juntos, expandir el mensaje sobre la importancia de la moda circular.

Las razones para no perdértela

1. Renuevas tu armario sin gastar dinero

Estamos seguras de que tienes alguna prenda que ya no usas, incluso en perfecto estado. Y si vienes a nuestra swap party, te daremos la oportunidad de cambiarla por otro artículo que te fascine.

2. Cuidas el planeta

¿Sabías que la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo? Por eso es fundamental alargar la vida útil de cada prenda, ya que, así, evitamos que termine en la basura y reducimos la necesidad de seguir produciendo piezas nuevas.

3. Vives una experiencia divertida y diferente

Esta swap party no sólo es un sitio en el que das y recibes ropa a cambio: este es un punto de encuentro entre las personas que aman la moda, las historias detrás de cada artículo y la creatividad para reinventar estilos.

4. Eres solidaria

Queríamos dejar lo mejor para el final: la ropa que no encuentre nueva dueña no se tira ni se pierde; se donará a APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

Ya no tienes excusa para perderte el evento de moda sostenible. Te esperamos en la MBFWMadrid y valoraremos tu ropa de tal forma que la puedas intercambiar por otra que te encante.