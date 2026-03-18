Marilyn Monroe vuelve a brillar en Madrid: el ciclo de cine e ilustración para redescubrir el gran mito de Hollywood

En el año en que se conmemora el centenario del nacimiento de Norma Jeane Mortenson —mundialmente conocida como Marilyn Monroe—, la zona de Tetuán, en Madrid, dedica un ciclo de cine y una exposición a una de las figuras más influyentes del Hollywood clásico.

La concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, y el historiador cinematográfico Guillermo Balmori, han impulsado una programación que combina divulgación cinematográfica y arte contemporáneo.

Además, los visitantes podrán disfrutar de un conjunto de ilustraciones de la estrella realizadas por el artista Alejandro Mogollo. Se exhibirán en las salas de exposiciones Juana Francés y Pablo Serrano, de la sede de la junta municipal del distrito.

El mito

Para el ilustrador, el proyecto supone una oportunidad de revisar el imaginario que rodea a este icono desde una mirada más vitalista.

Señala que su aproximación intenta alejarse de la imagen exclusivamente trágica que ha terminado dominando la percepción pública de la intérprete.

La muestra en el barrio de Tetuán. Cedida

"Mi intención al retratar a Marilyn siempre ha sido intentar plasmar esa capacidad de fascinación que poseía y devolverle la esencia lúdica que con el paso del tiempo fue perdiendo", afirma.

"Yo retrato a una mujer decidida a convertirse en una gran actriz, poseedora de un magnetismo y una vulnerabilidad inigualables", sigue.

Más allá del estereotipo

Sesenta y cuatro años después de su muerte, el interés por la figura de Monroe sigue intacto. Para Mogollo, la clave reside en la complejidad de una personalidad que nunca encajó del todo en el cliché que la industria proyectó sobre ella.

"Es una figura muy compleja que escapa al encasillamiento de mujer voluptuosa y descerebrada, un rol que a menudo ella misma interpretaba en pantalla", señala.

El autor de la muestra recuerda un aspecto que hoy se revaloriza cada vez más: su papel como pionera en el control de su propia carrera.

"También puede considerarse un icono feminista, ya que reorientó su trayectoria al crear una productora propia en los años 50, cuando no era nada habitual que las estrellas se rebelaran contra los todopoderosos estudios de Hollywood", indica.

El desafío

Representar a una figura tan conocida no resulta sencillo. Marilyn es una de las mujeres más fotografiadas del siglo XX, con miles de propuestas que forman parte de la memoria visual colectiva.

El ilustrador, Alejandro Mogollo. Cedida

"Es, sin duda, un reto ofrecer una faceta de ella que no se haya visto antes. Por eso, en mis ilustraciones huyo de las imágenes demasiado conocidas e intento recrear momentos y expresiones que significan algo especial para mí", explica Mogollo.

En su trabajo, los pequeños gestos se convierten en pistas de una personalidad más íntima: la inclinación de la cabeza, la posición de las manos o esos instantes en los que la también modelo y cantante se humedecía los labios con nerviosismo.

"Son detalles que reflejan más su lado humano y no el mito hierático al que estamos acostumbrados", dice.

La estrella y la mujer

La exposición se organiza en dos secciones que dialogan con esa dualidad entre personaje público y persona privada. Una parte revisita momentos de sus películas más emblemáticas; la otra se acerca a instantes más privados.

"Como cinéfilo, siempre me ha interesado su faceta profesional. En esos momentos icónicos intento devolver, desde mi sensibilidad como artista, la felicidad que me produjeron cuando los vi por primera vez", explica el ilustrador.

Pero el proyecto también refleja la evolución personal del autor como admirador de Monroe.

"Posteriormente, al profundizar en el personaje privado, me ha interesado reflejar también esos otros momentos más personales que completan su yo", indica.

La exposición se puede visitar hasta el 8 de abril. Cedida

Un icono

La figura de Monroe atraviesa generaciones y disciplinas artísticas: del cine a la fotografía, de la pintura al arte pop. Para Alejandro Mogollo, esa permanencia es también una invitación para nuevos creadores.

"El cine clásico es una fuente de inspiración constante, al menos para mí. Animo desde aquí a los futuros creativos a que se nutran de él", concluye.

En lo que se refiere al ciclo de cine, se proyectarán algunos míticos largometrajes protagonizados por la intérprete, entre ellos: Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario y La tentación vive arriba.

Después de cada uno, se celebrará un coloquio con el crítico cinematográfico Guillermo Balmori.

Con este ciclo y la exposición asociada, Madrid vuelve a mirar a una estrella cuya imagen ha sido repetida hasta el infinito, pero cuyo magnetismo sigue encontrando nuevas formas de reinterpretarse.