El rooftop favorito de las estrellas en Madrid: Tu Comunidad te lleva a cenar a la terraza del Hotel Emperador

Con más de 75 años de historia a sus espaldas y siendo una de las estancias más icónicas de España, el Hotel Emperador es uno de esos lugares que permanecen para siempre en la memoria de quienes hemos tenido la suerte de vivir o visitar Madrid en algún momento.

Ubicado en el corazón de la Gran Vía, este emblemático hotel ha sido testigo del paso de grandes figuras, desde Sofía Loren hasta, más recientemente, Elsa Pataky. Y no es de extrañar: cada rincón invita a disfrutar sin prisas, ya sea descansando en sus habitaciones cuidadosamente decoradas, dejándose llevar por una tarde de sol junto a su piscina o saboreando un cóctel en su espectacular terraza recién renovada.

La historia del Emperador

Como ya os adelantábamos, han pasado más de siete décadas desde su inauguración y, nacido en plena Edad de Oro de los grandes hoteles urbanos, el Emperador ha sido testigo privilegiado del paso del tiempo.

Por sus pasillos han desfilado estrellas de cine, diplomáticos y figuras clave de la vida cultural madrileña, que eligieron (y lo siguen haciendo) su terraza y su mítica azotea para celebrar estrenos, rodajes o, simplemente, dejarse llevar por atardeceres imposibles sobre los tejados de Madrid.

Hoy, tras una cuidada reforma, el hotel escribe un nuevo capítulo sin renunciar a su esencia. Habitaciones que combinan la calidez de lo clásico con un aire contemporáneo, espacios luminosos que dialogan con la ciudad y una terraza reinventada que se ha consolidado como uno de los rooftops más deseados de la capital.

La piscina en altura, las suites con vistas a la Gran Vía y una propuesta gastronómica que mira de tú a tú a los grandes nombres terminan de afianzarlo como ese lugar donde tradición y vanguardia se dan la mano, convirtiendo cada visita en una experiencia que siempre deja con ganas de más.

Y por si fuera poco, hace apenas unos meses han estrenado una nueva carta de cócteles capaz de conquistar incluso a los paladares más exigentes. Desde la Comunidad de Magas no nos queda más remedio que recomendaros una visita a sus estancias, porque el Emperador siempre acaba siendo un premio.

