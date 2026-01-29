Historia, tradición, diseño e innovación en Sargadelos Galería: sorteamos una de sus joyas más emblemáticas

El colgante de Sargaledos Galerías que estamos sorteando en la Comunidad de Magas. Cedida

Hay lugares donde la experiencia se respira en cada rincón. Espacios que han sabido resistir al paso del tiempo, reinventarse y seguir brillando pese a las dificultades. Ese es, sin duda, el espíritu de Sargadelos Galerías.

Un enclave lleno de historia que ha evolucionado sin perder su esencia, creando piezas únicas y exclusivas en ámbitos tan diversos como la decoración, la joyería, las fragancias, los complementos o los productos infantiles.

En la Comunidad de Magas queremos celebrarlo sorteando una de sus joyas más icónicas: el Colgante Oval Nº3. Si quieres hacerte con él, participa haciendo clic en el botón de abajo.

Su historia

La historia de la marca se remonta a hace más de dos siglos, cuando Antonio Raimundo Ibáñez, el Marqués de Sargadelos, fundó una fábrica de loza con la ambición de crear piezas únicas de gran calidad, ya que desde sus inicios, el proyecto destacó por su carácter innovador y por sentar las bases de una tradición cerámica profundamente ligada al territorio.

Con el paso del tiempo, su hijo José Ibáñez tomó el relevo y amplió la producción, alcanzando un notable reconocimiento dentro de la cerámica regional. Las creaciones de Sargadelos se distinguían por un estilo propio en el que convivían la artesanía, la tradición y el cuidado por el detalle. Sin embargo, la falta de rentabilidad provocó el cierre de la fábrica, que quedó en la memoria colectiva como un símbolo cultural.

No obstante, décadas más tarde, en 1949, la marca renace de la mano de Isaac Díaz Pardo, quien impulsa una nueva etapa marcada por la experimentación, el diseño y la vanguardia y quien se convierte en una de las figuras más aclamadas de Galicia. Hoy en día Sargadelos es una firma internacional con producción propia, presencia en España y en el extranjero, y un firme compromiso con el arte y la cultura española.

El Colgante Oval Nº3

La exclusiva pieza que estamos sorteando en la Comunidad de Magas es, sin duda, uno de esos tesoros que se van pasando de generación en generación, tanto por su diseño atemporal como por la gran calidad de las piezas que componen el colgante.

Y es que este está hecho con porcelana pintada a mano y plata de ley y una preciosa placa ovalada de 48 por 33 milímetros.

Si quieres conseguir una joya que tiene detrás no sólo la labor artesanal de cientos de profesionales, sino también que define toda la cultura gallega, lo tienes más fácil que nunca ¡Participa pinchando aquí!