Te invitamos a Beata Pasta, el templo de la cocina italiana que conquista Madrid y a la Comunidad de Magas

En la Comunidad de Magas creemos que hay algo indiscutible en los restaurantes de cocina italiana: para nosotras son la opción perfecta en cualquier contexto.

Ya sea en una cena romántica, en una celebración especial, un encuentro con amigas o un domingo en familia, los platos italianos nunca decepcionan.

Pero no nos engañemos, en la vida siempre hay opciones buenas… y luego están las excepcionales. En la Comunidad de Magas queremos que nuestras lectoras vivan lo mejor de lo mejor. Por eso, cuando se trata de la cocina italiana auténtica, el destino elegido no podía ser otro que Beata Pasta, un lugar donde se viaja a la península itálica gracias a la exquisita artesanía con la que se hacen todas sus bandejas.

Beata Pasta

Llegadas a este punto, probablemente te estés preguntando de dónde nacen estos restaurantes que, ya te adelantamos, destacan por su extraordinaria calidad. Tan demandados están, que sus listas de espera se llenan cada día y actualmente preparan su sexta apertura para seguir acogiendo a todos los amantes de la buena pasta.

Beata Pasta surge dentro del imperio gastronómico de Baldoria Group, la cadena fundada por Ciro Cristiano, el chef que ha traído a la capital española la esencia más pura de la cocina italiana tradicional. Su visión es clara: platos auténticos, elaborados con ingredientes de primera y un respeto absoluto por la tradición. El resultado es un éxito rotundo.

Con recetas de altísimo nivel y precios más que competitivos, Beata Pasta se ha ganado por igual a los paladares jóvenes y a los más exigentes. Se ha convertido, sin exagerar, en un acierto seguro para cualquier ocasión.

¿Qué pedir?

Si después de leer esto ya estás planeando tu próxima visita, aquí te dejamos el menú perfecto de la Comunidad de Magas.

Para empezar, es obligatorio probar sus croquetas de cacio e tartufo, uno de los grandes protagonistas de la carta. Son tan populares que los críticos las consideran de lo mejor del panorama italiano en Madrid.

Como plato principal, te recomendamos sus spaghetti carbonara artesanales, preparados siguiendo la receta tradicional. Al probarlos, sentirás esa calidez de un hogar napolitano, donde cada detalle está hecho con cariño.

Y para cerrar la experiencia por todo lo alto, no puede faltar su tiramisú clásico, suave, equilibrado y absolutamente irresistible.

Y además estamos de enhorabuena, en la Comunidad de Magas estamos sorteando una comida o cena para dos en Beata Pasta de la calle Princesa, si quieres vivir la experiencia ¡apúntante a nuestro sorteo y suerte!