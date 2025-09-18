La Comunidad de Magas se remanga y descubre las claves para crear el cóctel perfecto de la mano de Fundador

Eran las siete de la tarde y la Torre Emperador ya empezaba a recibir gente. La icónica casa de Fundador en Madrid acogió el pasado miércoles, 17 de septiembre, uno de los eventos más esperados del mes: un taller de coctelería organizado por Magas y la emblemática bodega jerezana, dedicado en exclusiva a las lectoras de la Comunidad de la revista.

Con vistas panorámicas de la capital y las luces doradas del atardecer reflejándose en los cristales, el ambiente prometía aprendizaje, sabores inéditos, risas y una perfecta excusa para alejarse de la rutina. Se encargó de conducir la velada Alberto Pizarro, Trade Ambassador de la firma y uno de los bartenders más prestigiosos del país.

El maestro del buen beber, formado en algunos de los más destacados templos del combinado español, recibió a unas asistentes entusiasmadas que ya habían compartido momentos de complicidad antes de la cita y se dirigían a sus 'pupitres' con uno de los cócteles de la casa en mano, bautizado con el nombre Índigo.

El primer reto de la tarde fue elaborar un mojito reinventado en el que el tradicional ron quedaba sustituido por brandy: el Fundador Sherry Cask Doble Madera. Esta elección otorgaba a la mezcla una dimensión distinta, marcada por notas de madera, matices de vino de Jerez y un dulzor elegante que evocaba tradición e innovación a la vez.

Pizarro explicó que para prepararlo había que colocar azúcar y varias rodajas de lima en el vaso, macerar con cuidado, "sin excederse, para no arruinar nada", añadir la menta —reservando las hojas más bonitas para decorar—, medir 5 cl. de brandy y llenar el vaso con hielo picado, completar con el refresco y con un ramillete colocado junto a la pajita para potenciar la explosión sensorial.

Una pareja de compañeras preparando sus mojitos. Esteban Palazuelos

Las asistentes siguieron la receta, intercambiaron consejos y se atrevieron a personalizar sus creaciones. "Está muy rico, muy potenciado por la fruta", comentaba una participante, mientras otras que solían decantarse por alternativas más dulces optaban por añadir sirope de fruta de la pasión, siguiendo la recomendación del experto.

La segunda propuesta, bautizada como La Fundadora, fue definida por el maestro como "un margarita de brandy". Su preparación exigía precisión y técnica: Fundador Doble Madera, Cointreau, zumo de limón en la misma proporción que la bebida jerezana, el arte de agitar enérgicamente la coctelera, y el toque final: piel de naranja exprimida sobre la copa para liberar aceites esenciales.

El resultado fue un combinado vibrante que se disfrutó entre brindis y fotos al atardecer. Antes de dar el primer sorbo, una recomendación de Pizarro: "Removed suavemente con la cuchara y tomad una pequeña muestra en el dorso de la mano, en la zona donde se suele probar el caviar, para aprovechar la temperatura corporal". Así pudieron comprobar cómo habían quedado sus creaciones.

Las Magas de la Comunidad disfrutando del arte de elaborar cócteles. Esteban Palazuelos

Para que la velada fuese redonda, llegó el momento estelar: el Magas por Fundador. Creado en exclusiva para la revista, esta opción aúna la tradición centenaria de las bodegas con la innovación y el espíritu de la Comunidad de Magas. La bebida se sirve en vasos altos, con el brillo de la sal escarchada azul en el borde como guiño a la paleta cromática de esta publicación.

Pizarro dictó la receta, sencilla y precisa: 5 cl. de Brandy Fundador Doble Madera, 1,5 de zumo de lima para aportar las notas cítricas y soda de pomelo, coronados con media rodaja de esta fruta rosa. El resultado conquistó a todas: ligero, fresco y vibrante, pensado para seducir a quienes buscan nuevas formas de disfrutar el brandy.

Magas por Fundador, el cóctel estrella de 2025. Esteban Palazuelos

Tradición e innovación

El encuentro en Torre Emperador, por supuesto, también sirvió para descubrir la historia y el valor de Fundador, marca pionera en España y símbolo de la tradición del brandy de Jerez. En las paredes del moderno espacio, las fotos de los parques de botas daban peso histórico al evento y recordaban el origen de la marca, cuya aventura comenzó en 1730.

Ha sido, desde sus inicios, una referencia indiscutible en el sector y conocida mundialmente por sus barricas, las célebres Sherry Casks, que guardan la huella de vinos como el Fino, el Oloroso o el Pedro Ximénez, capaces de impregnar al destilado de perfumes complejos y capas de sabor que hacen única a la firma.

En 2025, Fundador se alió con esta revista para sumar nuevas experiencias y acercar el brandy a escenarios donde la cultura y el talento femenino son protagonistas. Desde el lanzamiento del cóctel Magas por Fundador en la III Edición de los Premios Maga de Magas, han compartido momentos clave, entre ellos la Alfombra del Liderazgo y la Cultura en La Alhambra organizada en julio.

Los asistentes disfrutando de la actividad. Esteban Palazuelos

Esta semana, ese acercamiento se ha repetido en formato taller junto a decenas de asistentes que compartieron su entusiasmo por vivir una actividad diferente en mitad de la semana. Ana y Julia, amigas inseparables en este tipo de planes, explicaron: "Nos enteramos y no lo dudamos. Nos apetecía pasar una tarde divertida, aprender algo nuevo y compartirlo juntas".

"Ya con estar aquí sentimos que es mejor que cualquier miércoles normal. Además, estas cosas nos recuerdan a nuestros padres, a esos sabores de siempre, y ahora nosotras las vivimos de otra forma", aseguraron en conversación con esta revista.

Las citas de la Comunidad de Magas buscan sorprender, hacer disfrutar y, sobre todo, dejar con ganas de más. Esteban Palazuelos

Por su parte, Ascensión descubrió la cita gracias a su vínculo con la Comunidad: "Conocí estas experiencias a través del Club de Lectura de Magas. Me suscribí, participé en sorteos –de hecho hoy llevo un colorete que me tocó en uno– y desde entonces intento no perderme nada. Es una manera de conocer gente nueva. Una buena excusa para cuidarnos y pasarlo bien".

Junto a ella estaban presentes María Teresa y Hermelinda, quienes coincidieron en resaltar lo estimulante de la cita: "Siempre merece la pena aprender algo distinto. Si nos enseñan a preparar cócteles, es un conocimiento que se disfruta y se comparte. Todo lo que sea sumar vivencias, bienvenido sea".

Bebi, Nunchi, Juan Carlos y Raúl se convirtieron en amigos inseparables durante las horas que duró el taller. Confesaron a esta revista que el Magas por Fundador había sido su creación favorita. "Es muy fresco y novedoso", "una fusión entre el dulzor del brandy y la acidez", "entra muy bien", fueron algunos de sus comentarios al preguntarles qué es lo que destacarían de esta exclusiva bebida.

Las magas invitadas al taller disfrutando del atardecer en Torre Emperador. Esteban Palazuelos

"La coctelería no es lo suficientemente conocida, pero es un arte, porque preparar algo así es mucho más que echar un ron cola. Todo lleva un proceso y hay una serie de razones detrás. Estamos superagradecidos de que nos hayáis invitado porque este taller ha sido un verdadero descubrimiento", añadieron en la cita.