¿Cansada de los planes de siempre? Participa en el sorteo de la Comunidad de Magas y vive la magia con Fundador

El final del verano está a la vuelta de la esquina, y con él el comienzo de nuevos retos, metas y oportunidades para reconectar con nuestros proyectos.

El otoño nos devuelve nuestras rutinas habituales. Y aunque se vaya el calor, esta temporada invita a disfrutar de esos pequeños placeres que nos reconfortan: un café caliente, una manta acogedora en las noches más frías, o una quedada con amigos en un bar.

Septiembre recuerda que la felicidad se encuentra en los detalles cotidianos que permanecen. Pero, ¿por qué no darle un soplo de aire fresco a nuestra agenda diaria? Por eso, desde la Comunidad de Magas te proponemos un plan diferente para este próximo mes.

Bodegas Fundador se ha unido a Magas para crear un cóctel que represente la más pura esencia del liderazgo femenino, uniendo el buen hacer de la tradición, con la mirada innovadora de la publicación. Convirtiéndose para esta revista en uno de los imprescindibles en eventos, bodas o fiestas, sitios en los que Fundador ya ha empezado a servir este combinado.

Está claro que esta mezcla es, sin duda, un esencial en cualquier ocasión, pero ¿qué es lo que hace diferente al cóctel de Fundador? Sus ingredientes, y aquí te los dejamos.

El protagonista: un Brandy Solera Reserva, con un doble añejamiento en barricas de Jerez acompañado de notas cítricas de lima y un punto amargo de pomelo y escarcha de sal azul, convierten a esta mezcla en única.

También hay que tener en cuenta que Magas por Fundador se sirve en vaso alto o de tubo, con hielo hasta arriba, y se remata con un borde de sal azul.

Una propuesta que ofrece la excelencia desde el primer trago: sabor, aroma y una estética cuidada con tintes vintage. Aquí te dejamos la lista de los componentes que forman el cóctel más demandado para este otoño.

Pasos para hacerlo en casa:

Llenar un vaso alto con hielo. Verter 5 cl de Fundador Sherry Cask Doble Madera. Añadir 1,5 cl de lima. Volcar una soda de pomelo bien fría. Remover suavemente con una cuchara de bar. Decorar el borde del vaso con sal azul y media rodaja de pomelo rosa.

Personalidades como Nativel Preciado, Cruz Sánchez de Lara o Espido Freire ya lo han probado y queremos que tú seas la siguiente.

Por eso, en la Comunidad de Magas estamos sorteando 10 entradas dobles para asistir al exclusivo taller de coctelería de Fundador, donde no solo catarás la pieza, sino que los profesionales de la firma española de brand te dirán cómo llevarlo a cabo de forma profesional.

El encuentro tendrá lugar en la Torre emperador de Madrid el próximo 17 de septiembre, así que ya sabes. Si quieres pasar una tarde única de degustación coctelera acompañada de la persona que quieras: ¡únete a la Comunidad de Magas y participa en el evento coctelero del otoño!