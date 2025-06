Begoña Jovellar, enóloga: "El vino antes era un mundo de hombres, ahora es de talento"

Durante siglos, el mundo del vino ha estado dominado exclusivamente por hombres. Desde los viñedos hasta las bodegas.

Tanto es así que hasta en los propios anuncios publicitarios, la figura femenina estaba ausente o en forma de papeles decorativos.

Mucho tiempo ha tenido que pasar para que las mujeres, de forma silenciosa, empezaran a abrirse paso en los campos de cultivo y laboratorios, demostrando con hechos que su conocimiento técnico era igual que el de los hombres.

Esta es la historia de Begoña Jovellar, una pionera en el mundo de la enología cuyos logros son fruto de su trabajo incansable.

Después de haber estado mucho tiempo trabajando para empresas externas, la licenciada en biología decidió crear su propia marca, demostrando que con esfuerzo y constancia, los sueños se cumplen.

Mujer recogiendo viña. Marco Cantile Getty Images

Por eso, el pasado 22 de mayo, el Hotel Thompson de Madrid se preparó para asistir a la cata del nuevo vino de autor de Bodegas Jovellar, la firma de la prestigiosa bióloga.

Su carrera, con más de 35 años de experiencia, la han llevado a convertirse en una de las mujeres más reconocidas de la rama vitivinícola.

Y es que la enóloga aseguraba: "Esto que hemos logrado es el resultado de un sueño que me da la oportunidad de crear vinos que reflejen mi trayectoria".

En esta entrevista, Begoña Jovellar cuenta los secretos de su carrera y las aspiraciones que le quedan por cumplir.

Llevas más de tres décadas vinculada al mundo del vino, ¿qué fue lo que te atrapó de este sector en tus comienzos?

Mira, yo estudié la carrera de Biología, y cuando la acabé, decidí hacer un máster de Viticultura y Enología, que era algo muy nuevo por entonces. Estudiarlo fue sin duda un acto de valentía, ya que apenas había referentes en la época.

Y desde que lo elegí vivo por, y para este mundo: he estado en proyectos de investigación, he trabajado para el grupo Vega Sicilia y he sido seleccionada como jurado para concursos internacionales. Por todo esto, sé que tomé una buena decisión.

¿Recuerdas el primer vino que tomaste?

Realmente no. Cuando era pequeña, era muy normal que los niños tomáramos vino en las celebraciones, aunque fuera acompañado con gaseosa.

Pero sí tengo muy presente el día en el que me enamoré de él. Fue una mañana en Valladolid, en una campaña de Verdejo. Hasta esa fecha no me entusiasmaban especialmente las bebidas alcohólicas, pero aquel sabor de la promoción vallisoletana me encantó.

Begoña Jovellar mirando su vino tinto. Cedida Cedida

Has trabajado en bodegas con mucho renombre como Vega Sicilia ¿Qué aprendiste de ellos?

La etapa en Vega Sicilia es larguísima, he estado allí toda mi vida hasta hace unos pocos años.

Allí vi desde el nacimiento de nuevos campos de cosecha, hasta la evolución de las famosas bodegas boutique.

Tengo que decir que con cada paso de la vida aprendes, lógicamente, ninguno nacemos sabiendo, y en Vega Sicilia adquirí un gran conocimiento.

Has estado más de 25 años trabajando para una empresa ajena y el paso para crear la tuya propia no siempre es fácil. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar con este proyecto?

Como bien dices es dificilísimo. Yo he tenido mucha suerte porque los dueños del grupo Copaboca, una de las empresas más importantes vitivinícolas de España, querían hacer vino de autor, me propusieron la idea y me pareció muy interesante.

Ellos fueron los que quisieron que la marca llevara mi nombre, para mí es un auténtico honor, es cierto que es una responsabilidad muy grande, pero estoy ilusionada porque por fin hago lo que siempre he querido.

Has mencionado en alguna entrevista que tu marca se enfoca en crear vinos que enamoren a los paladares más estrictos, ¿el nivel de exigencia de los amantes de las buenas bebidas es alto?

Pues sí, cada vez más, la verdad es que hay vinos muy interesantes, proyectos que también lo son y con una categoría extraordinaria, tanto en España, como en el mundo entero.

Y debido a que la oferta y calidad es de tan alto nivel, la minuciosidad en su elaboración se convierte en infinita.

Eres secretaria de la Unión Internacional de Enólogos, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el rol de la mujer en el sector vitivinícola?

Pues mira, realmente sí que es verdad que tanto el campo como en las empresas del vino, antiguamente, todo era reservado a hombres, algo que ahora con la gran evolución social que hemos vivido, llama mucho la atención.

Afortunadamente, en la actualidad todos podemos estudiar lo que queramos y casi ocupar el puesto que deseemos y por el que luchemos. Así que, todos los jóvenes, independientemente de su sexo, pueden llegar a vivir de esto, y les animo a hacerlo si así lo desean.

Begoña Jovellar en la rueda de prensa de la presentación del pack especial. Lola Cuevas

¿Qué consejo le darías a un joven que quiere abrirse paso como enólogo?

Que estudie mucho, tenga ilusión y crea en sí mismo. Hay veces en las que se tiene mala suerte, pero en general, si tienes una actitud positiva y pones de tu parte… las cosas salen bien.

Has participado como jurado en concursos internacionales en lugares como: China, Israel, Argentina, Italia… ¿Qué tendencias te entusiasman globalmente?

Este tipo de concursos me han abierto mucho la mente. Para mí, es muy enriquecedor conocer países nuevos y nutrirme de su cultura. Sin duda, lo que más valoro de esto es lo mucho que aprendo.

¿Te atreverías a decir un país que pueda ser revelación en tu disciplina de aquí a unos años?

Pues sí, uno de los vinos que más llaman la atención de los expertos en reservas son los que vienen de los países del este.

Eslovaquia, Rumanía y Croacia hacen unas muestras fantásticas, de hecho son zonas en las que su viticultura es muy antigua, en muchos casos incluso más antigua que la nuestra

¿Cómo se posiciona el vino español a nivel internacional?

Lo primero que tengo que decir es que los españoles tenemos mucha suerte. Somos el país más rico en comida y bebida: por la variedad y distinción suprema del producto nacional.

Un ejemplo de ello es que es muy difícil que un país exporte parte de su gastronomía, y nosotros somos uno de los mayores proveedores a nivel mundial.

Eso deja claro que, sin duda, nuestro vino es excelente y muy barato para el resto del mundo. En mi opinión, la relación calidad-precio de nuestras reservas son las mejores internacionalmente.

Acabas de mencionar que la comida española es muy rica. ¿El vino se disfruta más comiendo?

Como norma general sí, una comida se disfruta mucho más con un buen vino, y viceversa.

Hay muchos estudios que demuestran que determinados olores nos transportan a momentos que residen en nuestra mente, ¿pasa también con el vino?

Sí, incluso casi igual que con los perfumes, porque en los vinos encontramos los olores varietales, es decir, aquellos que huelen a uva, y a las personas nos suele gustar mucho ese tipo de esencia.

¿Qué sueñas para Bodega Jovellar en los próximos cinco años?

Pues soy de esas personas que prefiere vivir el presente y hacer las cosas lo mejor posible.

Lógicamente tiene que haber una meta clara para hacer el camino con la mayor eficiencia que se pueda, más en el mundo del vino, donde todo se hace con mucha antelación. Pero es lo que digo, prefiero no pensar en el futuro y centrarme en construir un “ahora” muy sólido.

Has sacado una edición especial de tus vinos junto con Fío de Martié, ¿qué te hizo elegir a esta marca para diseñar este exclusivo packaging?

Tengo la gran fortuna de que ahora tengo un equipo formado por bastantes personas y grandes profesionales. De ellos también surgen ideas y juntos vamos construyendo este proyecto tan bonito.

Se nos ocurrió hacer un envoltorio diferente, uno que identificase a nuestras bodegas. Mi color favorito es el morado y siento una gran pasión por las flores. Por eso contactamos con diseñadores que crearon la caja de nuestro vino, hecho con acuarelas que dibujan begonias moradas.

Por otra parte, también decidimos contactar con Fío de Martié para que nos hicieran el diseño de un pañuelo que acompañase a nuestro vino. Y quedó como resultado esta joya que crea la combinación perfecta del buen gusto.

Pack especial Bodega Jovellar y Fío de Martié. Lola Cuevas

