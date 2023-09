Marta Luisa de Noruega y Durek Verret anuncian la fecha de su boda: el triunfo del amor sobre el racismo

Quince meses han pasado desde que comunicaron oficialmente su intención de casarse y al fin ha llegado la esperada segunda parte de aquel comunicado. La princesa Marta Luisa de Noruega, de 51 años, y Durek Verret ya tienen fecha de boda y lo han anunciado a través de una publicación conjunta de Instagram, donde revelan algunos detalles.

[El chamán Durek habla del problema de salud que le ha llevado a posponer su boda con Marta Luisa de Noruega]

La hija mayor de los reyes Harald y Sonia posa de manera cariñosa con su prometido. Ella, de blanco, con un vestido plisado de White by green; él, con traje de color rosa chicle de Givenchy, camisa y un vistoso collar dorado encima. La imagen es obra de la fotógrafa noruega Sara Abraham y plasma el profundo amor que se tienen y gracias al que han derribado todas las barreras raciales.

Como si de una historia de los Bridgerton se tratara, la Casa de Glücksburg tendrá por primera vez un miembro de raza negra en su historia. No ha sido fácil, pues tanto Verret, chamán y coach de profesión, empezó su noviazgo con la princesa ambos tuvieron que soportar ataques racistas, llegando a recibir amenazas de muerte. Sin embargo, nada ha podido con su relación y en 2024 al fin se darán el ansiado "sí, quiero".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Durek Verrett (@shamandurek)

"Durek Verrett y yo nos complace anunciar que nuestra próxima boda se llevará a cabo en el histórico Hotel Union en Geiranger el 31 de agosto de 2024", ha expresado Marta Luisa. El lugar elegido sirve de homenaje a su país natal, como ella misma ha dicho en el comunicado, resaltando la belleza de sus paisajes.

"Geiranger es conocida por sus espectaculares fiordos y montañas. El fiordo de Geiranger está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y representa la rica cultura y la sorprendente naturaleza de Noruega. Estamos increíblemente felices de poder celebrar nuestro amor en ese hermoso entorno. Significa mucho para nosotros reunir a nuestros seres queridos en un lugar tan rico en historia y experiencias intensas en la naturaleza. Geiranger es el lugar perfecto para abrazar nuestro amor", confiesa emocionada.



La suya será una boda real. Aunque Marta Luisa renunció a sus deberes reales en noviembre de 2022 tras anunciar su compromiso con Verret, sigue siendo princesa e hija de monarcas. El noviazgo con este chamán, gurú espiritual de celebrities como Gwyneth Paltrow, fue todo un escándalo para los monárquicos más puristas y le valió fuertes críticas.

Ella no dudó en calificarlo claramente de racista con estas palabras: "La prensa lo presenta como un mentiroso, violento y una amenaza para mi familia y para mí y comparte la historia de su ex sin verificar los hechos, porque esto respalda el sistema de creencias que ya existe sobre él. Eso es racismo. Ambos hemos recibido amenazas de muerte por estar juntos y cada semana nos han dicho que avergonzamos a nuestra gente y nuestras familias por habernos elegido. La realidad de todo esto es que me encanta cómo el me da mi espacio, escucha mi sabiduría y está ahí para mí y para mis hijas. Me encanta cómo comparte su sabiduría con el mundo, cómo inspira y crea cambios".

En estos cuatro años de romance, Marta Luisa y su chamán han contado con el apoyo incondicional de las tres hijas de la princesa, fruto de su matrimonio con el fallecido Ari Behn, y también de la Familia Real, pese a alguna tensión en los inicios. De hecho, Verret fue invitado al 18 cumpleaños de la princesa Ingrid de Noruega, en 2022, donde tuvo la oportunidad de codearse con el resto de monarquías europeas.

Marta Luisa y su novio en la confirmación de Emma, la pequeña del clan. Redes sociales

Casualmente el anuncio de boda se produce casi a la vez que la confirmación de Emma, hija pequeña de la princesa. Se celebró en Noruega y, por supuesto, contó con la presencia de sus hermanas mayores, Leah y Maud Angelica y de Verret. Ellas iban vestidas con trajes tradicionales para la ocasión. Marta Luisa le dedicó estas palabras a la benjamina del clan: "Querida hermosa, hermosa Emma, eres una fuerza a tener en cuenta con tu visión clara que ve a través de la mayoría de las cosas, tu voluntad de seguir adelante, tu coraje, tu sensibilidad, tu humor crudo, tu firme determinación, tu defensa de ti misma y de los demás. Estoy infinitamente orgullosa de ti y de quién eres cuando ahora pasas a las filas de los adultos. Felicitaciones por tu confirmación, mi niña hermosa".

Sigue los temas que te interesan