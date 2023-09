Letizia lo vuelve a hacer: transforma una chaqueta con su truco preferido en su visita a Asturias

Si el curso no comienza hasta que la Reina inaugure en un cole las clases, en la rama de FP ocurre exactamente lo mismo. Todos los septiembres Letizia acude primero a un centro escolar público de primaria y secundaria, esto ocurrió el lunes en un centro de Galicia, y esta mañana ha viajado a Langreo, en Asturias, para presidir la apertura del Curso de Formación Profesional 23/24 en el Centro Integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido (CISLAN). Seguro que la esposa de Felipe VI ha recordado viejos tiempos de su antigua profesión y les ha dado a los alumnos buenos y sabios consejos sobre la profesión que quieren ejercer en el futuro.

Si hay que buscar un dress code a este tipo de actos, sin duda, la referencia es la comodidad. Letizia tiene que poder moverse sin problemas entre las clases, los alumnos y las salas. Así que como hizo a principios de semana en Galicia, ha lucido uno de sport, porque no sería correcto, pero correcta para la ocasión. Que busque la comodidad no significa que no busque la estética y no logre, reciclando además, el efecto deseado de impresionar con su llegada.

La Reina posa con las autoridades en el centro de Langreo con la placa conmemorativa.

La Reina ha sacado de su armario una chaqueta de Massimo Dutti que ya ha lucido en muchas ocasiones, pero que hoy, con un sencillo truco, le ha dado una nueva vida. La prenda con la que se crea el tejido de la toalla) de cuello redondo, con maxibotones dorados y bolsillos a la vista en la parte delantera. Es de la firma española del grupo Inditex, de la colección de la temporada pasada y entonces, cuando estuvo a la venta, tenía un precio de 160 euros. La primera vez que le vimos esta blazer, que lleva un patrón de casaca, fue el pasado mes de marzo cuando viajó a Valladolid para acudir a un acto de la Fundación Princesa de Girona. La diferencia entre aquel día y la jornada de este miércoles 13 de septiembre en Asturias es que, pensando en remarcar su cintura y por lo tanto su silueta, la ha combinado con un cinturón ancho en color negro. Este accesorio es uno de sus favoritos, hecho en piel de Hugo Boss, lo usa mucho, muchísimo, con el objetivo de marcar talle. Esta vez se ha convertido en el protagonista del look, ya que todas las miradas iban dirigidas a él. La chaqueta y el cinturón se 'comen' el resto del outfit, compuesto por un sencillo pantalón negro recto y unos slingback de la misma marca que la chaqueta. Seguimos caminando casi en plano, ya que estos zapatos tienen un tacón muy discreto y cómodo. En estos quince días de nuevo curso parece que la Reina ha abierto el baúl de los recuerdos en el plano de las joyas. Si la semana pasada ya eligió piezas que hacía muchos años que no le veíamos puestas, repite patrón. Letizia ha elegido las estrellas de Chanel, un regalo que le hicieron por el nacimiento de Leonor en 2005, y que, durante sus últimos años como princesa de Asturias se convirtieron en sus favoritos; nosotros hasta les cogimos manía, a pesar de ser preciosos, de verlos tanto. Por supuesto no faltaba su anillo de Coreterno. Y así cerramos la semana de la Reina, que ha inaugurado el curso para todos los alumnos y para todos los demás. La Reina llevaba el pelo recogido y pendientes de Chanel. Gtres

