Letizia brilla en Pamplona gracias a su vestido preferido de Sfera y repite con 'kitten heels'

Terminamos la semana en Pamplona. Los Reyes han viajado hasta la capital navarra para presidir el acto de celebración del VI Centenario del Privilegio de la Unión, el tratado por el que los tres burgos principales que formaban la ciudad de Pamplona en la Edad Media se unieron mediante un documento el 8 de septiembre de 1423.

Para un acto tan tradicional como este de hoy, Letizia tenía que encontrar un look que se pudiera integrar en varias opciones de protocolo, ya que no es uno de los habituales en su agenda. Así que para intentar acertar e ir segura, ha tirado de armario, luciendo uno de los grandes éxitos que siempre que lo lleva cosecha muy buenas críticas. Una apuesta segura para no arriesgar.

La esposa de Felipe VI ha vestido hoy un diseño de Sfera que es un viejo conocido para todos. La firma, de El Corte Inglés, es una marca low cost, muy popular entre las mujeres jóvenes, pero que tiene diseños para todas las edades. Este que tanto le gusta a nuestra Reina tenía, cuando estaba a la venta, costaba sólo 30 euros.

La Reina ha recuperado su vestido blanco favorito. Gtres

Se trata de un diseño realizado en encaje, sin mangas y de corte midi, que se adapta a su cintura, marcándola con estilo, y que a Letizia le sienta como un guante. La primera vez que se vistió con esta prenda fue en junio de 2022, en el acto de entrega de la Bandera Nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de Infantería de Marina. Aquel día nadie imaginaba que se trataba de una prenda de menos de 50 euros, ya que podría pasar por una creación de un gran modisto. En la citada ocasión, para darle un poco más de 'altura', la Reina decidió combinarlo con complementos en un azul pastel, que le sentaban de maravilla. La segunda vez que vistió este Sfera fue con motivo de la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro y su esposa, el pasado mes de mayo. Letizia lo eligió para la recepción en el Palacio Real de Madrid y entonces lo combinó con un bolso de flores de Furla y unos zapatos de tacón sensato de Carolina Herrera.

Hoy, en Pamplona, ha repetido esos mismos kitten heels de CH Carolina Herrera en nude y de tacón sensato al que está abonada últimamente. La novedad han sido los pendientes, no por nuevos, sino porque hacía más de 10 años que no se los veíamos. Es un modelo de Yanes, realizado en turmalinas, que le da un toque de color al conjunto. Están rematados en perlas y, cuando los estrenó, tenían un precio de 550 euros. Letizia ha ido hoy sobre seguro, pensando en la comodidad y en pasar más desapercibida que en otras ocasiones.

Letizia, con pendientes de Yanes. Gtres

