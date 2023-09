El 'look denim' de Rania de Jordania en su cumpleaños es perfecto pasados los 50

¿Quién dijo que las royals no llevan vaqueros? Desde Letizia, hasta Máxima de Holanda pasando por Rania, el denim tiene muchas adeptas con tiara. Precisamente, la última en llevarlos y en deslumbrar dando una clase maestra de estilo ha sido la Reina de Jordania. Nada mejor que celebrar sus 53 años -el pasado 31 de agosto- que lucir un look a la altura de las circunstancias. Y así fue.

[Rania de Jordania cumple 53 años: cómo navegar entre tradición y glamour y ser la reina perfecta]

La esposa de Abdalá dio la bienvenida a un nuevo dígito en su calendario de vida con una reunión familiar, en la que estaban presentes su marido y sus hijos. Estrenar algo en tan importante fecha se antoja como algo imprescindible para cualquier amante de la moda, y ella lo es.

Antes de nada, daba las gracias a través de Instagram con estas palabras: "¡Agradezco a mi estrella de la suerte por todos y cada uno de ustedes! Su Majestad, mi familia y todos los maravillosos jordanos que hay ahí fuera, me habéis hecho sentir realmente especial".

La Reina posa con su nuera, la princesa Rawja. Instagram

Rania posaba con su nuera, Rajwa, que el pasado mes de junio se casaba con el príncipe heredero Hussein. Su outfit también merece especial mención, todo sea dicho. Empezando por la soberana hachemita, las prendas elegidas para la ocasión no son sólo perfectas y actuales, también tiene un poder rejuvenecedor que las hace ideales para mujeres más allá de la cincuenta (y para todas en general).

Rania estrenaba una camisa blanca de Off White, cropped, con bolsillos vistos y detalles metálicos. No se ajustaría a su protocolo llevarla sin más, enseñando tripa, así que la ha dejado abierta y le ha añadido una camiseta básica debajo. ¡Punto para ella! También era nuevo el pantalón vaquero de corte recto de la firma americana Khaite, concretamente el modelo The Danielle Jean, de corte recto, adornado con una hilera de remaches redondos en cada lado. Su precio es de 675 euros. El dúo es sencillo de copiar en clave asequible, ya que las tiendas low cost están llenas de prendas parecidas. Así que, a tomar nota.

Como guinda, Rania optó por un bolso bandolera en azul claro, a juego con los jeans, que ya ha lucido en otras ocasiones y que pertenece a la marca 3.1 Phillip Lim. Los pendientes de diamantes también eran de su joyero.

El 'look' de Rania.

En cuanto a la princesa Rajwa estrenaba un mono cargo de Zara, demostrando que, como muchas otras royals, ella también es fan del buque insignia de Inditex. Le añadió un cinturón maxi de Dior, también nuevo y como toque deluxe unos pendientes de oro y gemas de Insignia Jewellery. No hay que perder de vista a la esposa de Hussein como icono de moda, pues sigue fielmente los pasos estilísticos de su suegra y ya ha dado buenas muestras de su elegancia en si todavía corta vida institucional.

