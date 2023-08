Un nuevo hito femenino: la coronel Loreto Gutiérrez, cuarta mujer general de las Fuerzas Armadas

El Consejo de Ministros ha nombrado a la coronel Loreto Gutiérrez Hurtado, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio (EA), como general de brigada. Con esto, la coronel se convierte en la cuarta mujer general de las Fuerzas Armadas Españolas.

Este nombramiento se trata de un nuevo hito para la representación femenina en la carrera militar, especialmente en lo relativo a ocupar los rangos más altos del escalafón. Desde el gabinete de defensa encabezado por Margarita Robles, se está realizando una clara apuesta por la inclusión y la igualdad cuando se cumplen 35 años desde la incorporación de las mujeres al Ejército en 1988.

La designación de Loreto Gutiérrez llega tan solo dos meses después del nombramiento, el pasado 14 de julio, de María Teresa Gordillo López, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención. En 2019 fue el turno de Patricia Ortega García, actual general de división del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. A esta le siguió Begoña Aramendía del Cuerpo Jurídico Militar, en 2021.

Vida y trayectoria

La general Gutiérrez Hurtado nació en 1970. Se formó como Ingeniera Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid, y después decidió ingresar en la Academia General del Aire en 1996. Solo un año más tarde, en julio de 1997, ya había conseguido su despacho como teniente. Para ella, la vida castrense nunca le fue ajena, pues su padre también fue militar en la aviación.

"De pequeña me encantaba que mi padre me contase lo que hacía en su trabajo, sus anécdotas de la Academia General del Aire. No recuerdo haber querido ser otra cosa que militar, y eso que en aquella época todavía no había mujeres en las Fuerzas Armadas", contaba a magasIN tras su nombramiento como coronel del Ejército del Aire y el Espacio en 2021.

Y es que no es la primera vez que Gutiérrez hace historia. Ya lo hizo al ser nombrada como la primera mujer coronel del Ejército del Aire. "Estaba orgullosa de haber ingresado en el Ejército del Aire, que es lo que siempre había querido, y por lo que me había esforzado. Solo quería hacer mi trabajo lo mejor posible", declaró entonces.

Hasta la fecha, la coronel Gutiérrez ejercía la jefatura de la Sección de Aviones de Transporte y Patrulla Marítima del Mando de Apoyo Logístico del EA. Entre los diferentes destinos que ha ocupado se encuentran la Sección de Ingeniería y Calidad del Ala 35, la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del EA, la Dirección de Armamento y Material y la División de Planes del Estado Mayor del EA.

Además, ha participado en diversos destacamentos en el exterior en Indonesia, Afganistán y Chad, operaciones de mantenimiento de la paz por la que se le concedió distintivos al mérito. También cuenta con varias condecoraciones, como la Medalla de la OTAN ISAF, la Medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa o la Medalla Conmemorativa de la Operación ‘Balmis’, desplegada durante la pandemia de la Covid-19.

