Entre elegancia y comodidad: cómo la coleta se convirtió en un icono en el deporte femenino

Este 20 de agosto se convirtió en un gran día para España: la selección de fútbol femenina se convirtió en campeona del mundo en Sídney. Solo ocho años después de su primera participación en un Mundial, el equipo ya cuenta con su primera estrella.

Consiguió una gran victoria ante Inglaterra, actual campeona de Europa y gran favorita, con un gol que marcó Olga Carmona. Solo una triste noticia empañó la victoria: el padre de la futbolista falleció en la noche del viernes al sábado. La familia de Olga Carmona optó por ocultarlo a la deportista hasta su regreso.

El campeonato, que arrancó el pasado 20 de julio, supone un gran paso adelante para el deporte pero también para la lucha por la igualdad: las mujeres son protagonistas, también en disciplinas tradicionalmente consideradas masculinas.

Como suele ser el caso, también en otros campeonatos, llamaron la atención varios aspectos en la competición. La visibilidad mediática, la participación masiva del público pero también las elecciones deportivas y estéticas de las jugadoras fueron solo algunas de ellas. Una en concreto destacó: la de la coleta, casi unánime entre las jugadoras. ¿Por qué cobró tanto protagonismo? ¿Por qué se puede considerar un símbolo?

La coleta, un icono

Este peinado, de larga tradición, no solo destaca por su comodidad, es también un icono feminista. "La coleta es un símbolo feminista", explicó Jacqueline Kilikita, directora interina de belleza de Refinery29, a The Guardian. "Indica poder y confianza: mostrar tu rostro al mundo y hacer las cosas con estilo". Su poder estético es también considerable: "Es favorecedor y funcional", apunta Tom Smith, un pronosticador de tendencias especializado en peinados, consultado por The Mirror. La coleta enmarca el rostro y aporta movimiento, además de una gran sensación de libertad.

En la Eurocopa 2022, las impecables coletas de las "Lionesses", las jugadoras de la selección británica, llamaron la atención. La delantera del Manchester United, Alessia Russo, fue la mujer detrás de algunos de los elegantes estilos de las jugadoras. Tanto fue su éxito que generó una suerte de superstición: las jugadoras tenían que lucir este peinado para seguir ganando.

El peinado es un indudable símbolo de unión: el hecho de que casi todas las jugadoras lo adopten genera una sensación de cohesión. Comparten bandera pero también un elemento estético que refuerza de forma inconsciente el equipo.

La coleta, también masculina

Antoine Griezmann, David Beckham o Roberto Baggio son solo algunos de los futbolistas que se decantaron a su vez por la coleta. Símbolo femenino, se convirtió también en una reivindicación en el ámbito masculino.

El futbolista Zlatan Ibrahimovic comentó, de hecho, una curiosa anécdota relacionada con su coleta. El entonces presidente del club AC Milán, Silvio Berlusconi, le pidió que cortara su melena. El delantero sueco se negó: "Berlusconi siempre quiso que me cortara el pelo. Le dije que no podía porque mi fuerza está en mi pelo. Por eso me peino con coleta. Cuanto más larga, más fuerte soy", dijo sonriendo en una entrevista.

Entre practicidad, elegancia y poder, la coleta sigue presentándose como el peinado de referencia en el deporte.

