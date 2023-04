Las 'raquetas' se unen contra el maltrato en la última campaña lanzada por Mutua Madrileña

Bajo el lema "Si maltratas a una mujer, eres un perdedor", la Fundación Mutua Madrileña pone en marcha una nueva iniciativa orientada a la sensibilización contra la violencia de género, y para lograrlo se alía con las mejores raquetas de nuestro panorama internacional.

Iga Świątek, Stéfanos Tsitsipás, Casper Ruud o la española Paula Badosa son algunos de los nombres que participan en esta pieza, posicionándose de lado de la igualdad, y dejando claro que, aquel que maltrata a una mujer, ha perdido en la vida.

"He entrenado miles de horas, he viajado por todo el mundo, he ganado y perdido lo suficiente… Para reconocer a un perdedor cuando lo veo", expresan con rotundidad. Mirando a cámara e intercalando frases en inglés y en español, los tenistas lanzan un mensaje de rechazo a la lacra de la violencia machista.

El spot se proyectará hasta el próximo 7 de mayo en la Caja Mágica, en el marco del Mutua Madrid Open. No es la primera vez que la organización pone en marcha iniciativas de este tipo en el ámbito deportivo: A mí no me gustas tú o Contra el maltrato, todos a una son otras de las campañas con las que Mutua Madrileña ha trasladado, desde 2014, la concienciación hasta los torneos de tenis.

El 'no' de Mutua a la violencia machista

En su compromiso por lograr una sociedad más justa e igualitaria, la organización presta especial atención a la batalla contra la violencia de género, así como a las necesidades de las mujeres que la sufren, y a sus hijos e hijas.

Mutua Madrileña, que este año celebra su vigésimo aniversario, sostiene desde 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con esta problemática. Sus acciones han sido reconocidas por agentes como ONU Mujeres, además de valerle, en 2021, uno de los primeros premios concedidos por la Guardia Civil para reconocer las actuaciones contra la violencia machista. Un galardón que fue entregado por el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Fundación contempla un programa con enfoque 360º en apoyo a proyectos sociales de distinta índole. Además de su Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social, desde la oenegé impulsan proyectos propios de sensibilización, prevención, voluntariado corporativo, integración laboral y formación.

Enmarcado en este ámbito está Nos duele a todos, un concurso nacional dirigido a jóvenes de centros de enseñanza de ESO, Bachillerato, FP y universidades que premia las mejores ideas creativas contra la violencia de género. La convocatoria del certamen, que ya acumula nueve ediciones, se encuentra abierta hasta el 2 de junio.

Además, en 2019, Mutua Madrileña sumó a su catálogo dos programas específicos para apoyar a menores víctimas de este tipo de violencia en el ámbito del hogar. Igualmente, ese mismo año se organizó la segunda edición de la Escuela Mutua Madrileña, una iniciativa para formar y emplear como operadores de contact center a mujeres supervivientes de maltrato y otras personas en situación de vulnerabilidad, con la colaboración de la Fundación Konecta.

