Mónica Vázquez, headhunter: “Lo que cuenta la mitad de la gente en LinkedIn es mentira”

El último estudio presentado por LinkedIn indica que más de la mitad de los españoles querrían cambiar de empleo: esto significa que veinte millones de personas están esperando una llamada de alguien como Mónica Vázquez, una de las headhunters que más trabajan en el mercado empresarial español [perteneciente ahora a la red internacional de búsqueda de altos directivos Lense&Lumen].

En las paredes de la entrada de las oficinas de MV Executive Search, justo enfrente de la puerta de Alcalá, cuelgan unas fotos simbólicas de personas coronando cimas en los Alpes o llegando a la desembocadura de un río en África, metáforas sin duda del esfuerzo y las metas.

Sale a recibirnos Mónica Vázquez, que tiene, en sus propias palabras, tiene una semiótica del esfuerzo pero disfrutado. “Tengo un enfoque holístico de la vida, yo creo en disfrutar del trabajo y de todo lo que hagamos, ¡tenemos una vida corta!”, explica.

Es amante de la cocina, lo cual se puede adivinar por los libros que tiene en las mesas bajas y por detalles de su conversación. Un marco debajo de una repisa muestra una fotografía de la gallega hace unos años, de pie caminando, a página completa en el suplemento de un periódico [2001, “Otras maneras de mandar”], como ejemplo de líder femenina.

Explica cómo en su trayectoria fue “directora de selección en filiales y participadas en Unión Fenosa, allí muy pronto, solo con 28 años. Hasta he negociado un contrato global con una empresa del IBEX, embarazada y bañando a mi hija”. Fue tentada por la política: explica que dijo que no a Aznar, “al que admiraba mucho, para entrar a su partido”.

Mónica Vázquez

Después de ser directiva en otras firmas internacionales de headhunting, tras residir en Francia y Portugal, decidió en 2012 montar su propia empresa de búsqueda de ejecutivos en España y México, trabajando “para toda Latinoamérica y Europa”. Con las siglas de sus iniciales.

“Estábamos en plena crisis, tenía otras ofertas para irme con otros headhunters, pero tuve claro que había un hueco en el mercado. También que era la parte de atención al candidato lo que quizá faltaba por desarrollar. Todo el mundo trata fenomenal al cliente, pero a medio plazo, si no tratas bien a los candidatos, luego no querrán ir contigo, no te harán caso o no confiarán en lo que les digas”.

“En aquel entonces todavía el candidato no era considerado un elemento tan importante. Monté esta empresa más en el concepto boutique de dar un servicio de excelencia… y la verdad es que me fue muy bien”.

El proceso de Headhunting

“Tengo todo tipo de clientes de distintos sectores, desde banca, retail, lujo, tecnología (clientes muy punteros de Inteligencia Artificial), educación, industria… He trabajado para telecomunicaciones, para utilities, empresas del IBEX como Telefónica, Endesa, Indra, etcétera y empresas familiares que cotizan en bolsa, otras más pequeñas, porque nosotras estamos especializadas en personas, no en sectores”, explica.

Como añade Mónica Vázquez, “una empresa necesita buscar un o una directiva por varios motivos: o porque se ha marchado la persona que ocupaba ese puesto o porque es un puesto de nueva creación.

Hay diferentes headhunters en España, cada empresa puede tener uno, o cambiar porque el anterior no le da buen resultado. Yo tengo clientes de largo recorrido, algunos desde que comencé mi actividad en 2012, y trabajo normalmente en exclusividad”.

“Una vez que nos adjudican la búsqueda”, continúa, “tenemos una metodología muy parecida a la de la consultoría: realizamos un estudio del mercado, del sector, de sectores afines… Nos gustan las propuestas más creativas, no la endogamia. Hacemos búsquedas amplias e inteligentes, ampliadas a otros sectores”.

“En mi vida personal puedo ser muy crédula, pero en lo profesional buscamos confirmar todos los datos y avales de las candidaturas. Te quedarías impresionado de que más de la mitad de la gente, lo que cuenta en LinkedIn es mentira, u oculta algún suceso importante, es como un trabajo de alta costura”.

Mónica Vázquez

Antes de presentar una lista corta de posibles o short-list, explica, “a los dos, tres o cuatro candidatos, los conocemos a fondo, porque hablamos muchas veces. Me resulta gracioso cuando dicen que la inteligencia artificial podrá sustituir el headhunting: se sustituirán tareas mecánicas, pero un alto manager tiene que gestionar muchas personas, su genialidad sobre todo consistirá en conseguir que todos se pongan a trabajar hacia un fin.

“Para ello, si me lo permites, es muy importante conocer el alma [pronuncia esta palabra más despacio] de esa persona. No solo hablo de las competencias genéricas, de sus skills, de su perfil, hay algo más allá que es el alma, su capacidad de inspiración… Me interesa saber cómo es esa persona de verdad, porque el match perfecto no existe”.

Una maravillosa directiva está decidida a ir a otro país a trabajar y un día por la noche cambia de opinión porque no le encaja en su vida personal. Un sistema de inteligencia artificial no cuenta con la información humana, yo soy muy directa y las personas suelen ser honestas conmigo”.

Consejos para una entrevista

“El primer consejo para una entrevista de trabajo”, explica, “es que seas natural”. Y continúa con naturalidad de hecho, apostillando que “a menos que seas Ana de Armas, y ni siquiera aun así, nadie puede mantener un papel durante mucho tiempo”.

A la hora de realizar una narrativa personal profesional, tampoco conviene idealizarla, ni hablar de un crecimiento constante. “La vida personal no es lineal, la profesional tampoco puede serlo”, aclara.

“Algo que valoramos, especialmente en alta dirección, es la capacidad de análisis, para ello, dado que la vida es constantemente inesperada, lo primero que valoramos es el sentido común, también la dedicación y la capacidad de elegir bien, sabiendo que te puedes equivocar, pero no teniendo dudas”.

Mónica Vázquez

“Lo más importante”, continúa, “para que tenga éxito el acople de un candidato es que haya alguien acompañando ese proceso de onboarding durante los primeros meses: piensa en esto, cuando tú tienes una pareja, te enamoras, te encanta, entonces decides ir a vivir juntos”.

“Luego, durante los primeros meses es cuando se produce la integración de verdad, con los entornos de ambas partes y con detalles básicos como ‘no me traigas el desayuno a la cama, porque no me gusta’. Eso hace que salten chispas. Si no se liman esos absurdos malentendidos, se romperá la relación, pues lo mismo pasa en el trabajo”.

“Si te incorporas a un trabajo, lo difícil es el acople, limar las asperezas en el trabajo nuevo, incluso pequeños detalles, porque las cosas que te pueden salvar la vida se aprenden en la máquina de café. Aquí, un proceso de mentoring asegura el éxito”.

Liderazgo femenino

Mónica Vázquez está en contacto con muchas mujeres y hombres con puestos de alta dirección en España y Latinoamérica [ahora mismo está realizando un encargo de selección de alta dirección para varios países latinoamericanos].

Afirma que “soy muy feminista y ejerzo como tal desde que tengo uso de razón, pero no creo que exista un liderazgo llamado femenino”.

“Las mujeres tenemos que estar en puestos relevantes de la sociedad y de la empresa, no porque estemos infrarrepresentadas, no porque seamos mejores por el hecho de ser mujeres, no porque aportemos un estilo de dirección diferente; sino porque sencillamente somos la mitad de la población y tenemos los mismos derechos y obligaciones, ni más ni menos, que los hombres”.

“No hay que buscar una justificación ni elaborar teorías ad hoc. No creo que haya características asociadas al hecho de haber nacido mujeres, sino al hecho de haber tenido que sobrevivir en un entorno difícil”. También piensa que “el famoso suelo pegajoso hoy está en las casas, no en las empresas”.

Mónica Vázquez

Además, “considero que no es bueno que se siga etiquetando de esta manera -estilo de liderazgo femenino- a la mujer, porque es volver a poner una carga sobre ellas que no se pone sobre el hombre y además de ser injusto, les puede generar ansiedad y forzarlas a actuar de una manera impostada porque se espera de ellas un estilo concreto por el mero hecho de ser mujer”.

Para ella, el análisis es “si eres una mujer dirigente, se supone que tienes que ser responsable, generosa, empática, organizada, con una excelente capacidad de escucha, con espíritu de sacrificio, orientada al bien común, saber desarrollar equipos de personas, etc.; y yo me pregunto, y ¿no se pide esto mismo a los hombres directivos?”

“Yo busco estas cualidades en todos los candidat@s que selecciono para una posición de liderazgo, independientemente de su sexo. Igual que hay hombres que se equivocan o cometen errores cuando dirigen, la mujer también se equivoca y comete errores; y tenemos el mismo derecho a que se nos juzgue con la misma severidad o benevolencia que si el error o la equivocación lo comete un hombre, ni más ni menos”.

Un cambio de carrera

¿Cómo replantearse un cambio de carrera? “Lo primero que le digo a la persona que está en esta situación y me pide asesoramiento, es que mantenga la calma, que no deje que la situación afecte a su autoestima porque eso le lleva al pesimismo y al stress que bloquean la creatividad, la iniciativa y la productividad.

“Además de transmitir una imagen poco atractiva e incluso negativa…. a nadie le gusta trabajar con personas tristes y pesimistas”.

Aconseja que cada persona en búsqueda de empleo o cambio de carrera se mire al espejo cada mañana y vea que “el valor no te lo da una tarjeta de visita con un título rimbombante y un nombre de empresa importante, el valor te lo otorga lo que tú eres como persona y profesional, lo que eres capaz de hacer y aportar”.

En segundo lugar, “le pido que reflexione, que se siente delante de un papel y escriba con autocrítica qué ha hecho, qué sabe hacer, qué está dispuesto a hacer y a aprender, cual es su valor real y diferencial para un proyecto, una empresa y que analice el mercado”.

Mónica Vázquez

“Por último, le recomiendo hacer un plan de acción en función de los resultados de esa reflexión. Que comience a moverse en paralelo; que no deje de estar en actividad, que aproveche para actualizarse, completar su formación en áreas novedosas y complementarias; que acuda a foros, encuentros sectoriales, que se relacione y haga saber a sus contactos que está disponible”.

Mónica explica que “un curso de protección de datos o ciberseguridad” puede ser una actualización interesante para el currículum.

Para Vázquez, la oportunidad de un nuevo puesto “puede surgir en cualquier momento y a través de cualquier persona, no solo a través de los canales formales (headhunters, empresas de selección, departamentos de recursos Humanos…); sino que quizá es bueno que esta persona esté abierta a colaborar con alguna start-up interesante”.

“El mercado laboral ha cambiado, hay miles de formas flexibles de colaborar en proyectos y en empresas, hay que tener la mente abierta y estar dispuestos al modelo colaborativo. Y recomiendo que se eliminen clichés, que esté abierta o abierto a nuevas formas de colaborar. Que piense en cuales son sus aptitudes, fortalezas y qué puede ofrecer al mercado; la forma en que lo haga es lo de menos”.

En resumen, “lo importante es estar activa, ser flexible y volver a estar ‘en la noria’; no añorar ‘la rueda del hámster’ de la que seguramente ha conseguido salir; que no tenga miedo a reinventarse, ni a aceptar responsabilidades aparentemente de menos nivel si le apetece y el proyecto vale la pena, si es interesante o puede adquirir un nuevo aprendizaje”.

“Hay que estar ahí siempre para volver a empezar de cero, para reinventarnos. Los llamados éxito y fracaso son muy relativos y no deben afectarnos tanto”.

Talento joven y emprendimiento

En cuanto a emprender, explica cómo es una manera estupenda de reciclarse, pero requiere una gran fortaleza mental y espíritu de sacrificio. “De todas formas, no es necesario crear una empresa para ser emprendedor. Conozco a muchos ejecutivos que son intraemprendedores, es decir que trabajan en una empresa como si fuera suya propia”.

“Esta actitud les facilita que cuando dejan de trabajar por cuenta ajena les resulta mucho más fácil y natural trabajar por cuenta propia; ya sea creando una empresa o colaborando con otras como autónomos. Hay que estar abierto a nuevas formas de trabajar, de colaborar; es enriquecedor para ambas partes”.

Mónica Vázquez

En relación al nuevo talento, explica cómo “todos los años seleccionamos a jóvenes para programas de nuevo talento, en los que chicas y chicos tienen la misma cabida, y así también entendemos qué tipo de directivos se necesitan, porque convivimos varias generaciones”.

Recomienda la formación en todas las áreas “relacionadas con la economía digital (transformación digital y economía 4.0) y las STEM (tecnología, ciencias, ingeniería y matemáticas).

Respecto a los sectores, el tecnológico y digital en general y, respecto a las profesiones, todas las relacionadas con el e-commerce, la ciberseguridad, la sostenibilidad; también todo lo relacionado con la responsabilidad corporativa está en auge. Estos sectores y estas profesiones tienen actualmente una gran demanda de profesionales”.

“¿Sabrá nuestro sistema educativo y en particular la formación profesional, tan descuidada y olvidada en nuestro país, dar respuesta a esta nueva revolución que llama a la puerta?”, concluye, y recalca la idea de que el valor no lo da el cargo que aparece en la tarjeta de visita a la persona, sino al revés, es la persona la que aporta al cargo, y aportará en otro lugar o de otros modos.

