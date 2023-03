La cantante Laura Pausini o la actriz Inma Cuesta: conoce a las premiadas en los ELLE Women Awards

Este 7 de marzo, la revista ELLE ha celebrado la tercera edición de los premios ELLE Women Awards, con los que ha reconocido, premiado y homenajeado el trabajo de mujeres disruptivas y líderes en diferentes áreas.

El evento tuvo lugar en el Auditorio El Beatriz, un día antes del Día Internacional de la Mujer, y arrancó con el 'ELLE Women Summit', que buscó servir de inspiración a través de las historias de grandes mujeres de diferentes ámbitos laborales.

Este comenzó con la mesa redonda 'Diversidad, libertad y compromiso: lo que de verdad importa' en la que participaron: Sara Khadem (ajedrecista iraní), Marzied Hamidi (campeona afgana de taekwondo) y Bárbara Rigo (Fundación WomenxWomen).

A continuación, la secretaria de Estado de Digitalización e IA, Carme Artiagas, y la bióloga molecular, investigadora del CNIO y astronauta en reserva de la Agencia Espacial Europea, Sara García conversaron bajo el marco 'Rompiendo barreras: un espacio infinito'.

La directora de ELLE, Benedetta Poletti, fue la siguiente en tomar la palabra y charló por videoconferencia con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

Tras ellas, Ester García Cosín (CEO de Havas Media Group), Nieves Álvarez (modelo y empresaria) y Marisa Sotelo (Fundación Mujeres) participaron en la última mesa redonda de la jornada: 'Otro relato femenino'.

La primera parte de la mañana, el 'ELLE Women Summit', fue clausurada por la ministra de Educación, Pilar Alegría.

ELLE Women Awards

Tras el 'ELLE Women Summit', comenzó la celebración de los premios 'ELLE Women Awards'. Ellos reconocieron el esfuerzo de cinco mujeres líderes en diferentes áreas.

Laura Pausini, cantante. Europa Press

El premio por la trayectoria musical lo ha recibido la cantante Laura Pausini, quien recientemente celebró sus 30 años de carrera con tres conciertos en Madrid, Milán y Nueva York en menos de 24 horas. Ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales, ha vendido más de 75 millones de discos.

Julissa Reynoso, embajadora de Estados Unidos en España. Europa Press

Julissa Reynoso, embajadora de Estados Unidos en España, ha visto reconocida su trayectoria profesional. La abogada y diplomática, feminista y especializada en Derecho Internacional, ha trabajado para bufetes de prestigio en Nueva York y llegó a la Casa Blanca de la mano de su mentora política Hillary Clinton. En 2012, se convirtió en la embajadora más joven de Estados Unidos.

En noviembre de 2020 fue nombrada jefa de gabinete de la oficina de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. También asumió la copresidencia del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca y asuntos de inmigración. En julio de 2021, el presidente Biden anunció su nombramiento como embajadora de Estados Unidos en España y Andorra.

Inma Cuesta, actriz. Europa Press

La actriz Inma Cuesta se hizo con el galardón por su trayectoria en la industria cinematográfica. La intérprete inició su carrera profesional en el mundo del teatro en Madrid, de la mano de Nacho Cano, protagonizando Hoy no me puedo levantar. Desde entonces no ha dejado de trabajar y en su filmografía acumula más de quince películas y diez series. Además, cuenta con prestigiosos premios, como el Feroz y ha estado tres veces nominada al Goya.

Isabel Preysler y Johanna Ortiz. Europa Press

El premio por la trayectoria en moda se lo ha llevado la diseñadora Johanna Ortiz. Veinte años ha cumplido la firma de moda que lleva su nombre y nació en Cali (Colombia). Desde entonces, sus diseños se han basado en el poder de lo femenino: el encanto de la complejidad, la marca de la individualidad y la celebración de lo exquisito.

Vicky Martin Berrocal, empresaria. Europa Press

Y el reconocimiento por su trayectoria empresarial se lo ha llevado Vicky Martín Berrocal. La también actriz, socialité y diseñadora de modas ha visto reconocida su faceta como empresaria. Comenzó a formarse en el mundo de la moda de la mano del diseñador Ángel Schlesser, empezó a ser conocida internacionalmente y a vestir celebridades con sus diseños. En 2016, lanzó Victoria, perteneciente al grupo SCALPERS, una marca de novia, invitada y madrina 'made in Spain'.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausuró el acto al que acudieron mujeres referentes de diferentes áreas, entre quienes cabe destacar la presencia de Ana Mena, Cruz Sánchez de Lara, Nieves Álvarez, Nuria March o Nerea Garamendia.

