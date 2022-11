El sérum de Inma Cuesta para iluminar la mirada y reducir los signos del cansancio

Aplicarse tratamientos de belleza es algo que está cada vez más inculcado. El uso continuado de cremas, sérums o tónicos puede ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel, manteniendo a rayas las arrugas, las líneas de expresión e incluso las manchas. La clave no está solo en la constancia, también en encontrar el producto que mejor le sirva a cada uno.

La actriz Inma Cuesta (42 años) hace tiempo que encontró sus favoritos, esos que le hacen mucho bien y gracias a los que está prácticamente igual que hace varios años. Si bien muchos mantendrían en secreto esas fórmulas que en muchos casos parecen mágicas, la valenciana ha compartido con sus seguidores de Instagram el nombre de ese must en su rutina diaria.

Se trata de un contorno de ojos de la firma Anne Möller que es capaz de revitalizar la mirada. Creado específicamente para esa zona tan delicada del rostro, con tan solo una aplicación se podrá notar su efecto iluminador. Pero no solo eso, pues también reduce los signos del cansancio gracias a su alto poder antioxidante.

Entre sus ingredientes se encuentran la vitamina B5 y extracto de hypericum, que aporta una hidratación óptima y una eficaz acción anti-inflamatoria. Por otro lado, las vitaminas C y E añaden propiedades antioxidantes y de protección frente a la luz azul. Todo esto no solo aporta luz a la mirada, también corrige las ojeras y trata las pequeñas arrugas que pueda haber.

Además, lleva un exclusivo cóctel de ingredientes de alto rendimiento que protege las células de la piel frente a la acción de los radicales libres generados por la radiación UV, IR y la luz azul a la vez que las defiende ante el estrés oxidativo y agresores químicos como metales pesados o hidrocarburos.

Para lograr los mejores resultados, la marca aconseja que se use dos veces al día, en la mañana y en la noche, aplicándolo en la zona del contorno de ojos con su aplicador ultra frío, que favorece la circulación sanguínea. Justo después se deben dar unos pequeños toques con los dedos para que se absorba completamente.

Unos resultados que han conquistado a Inma Cuesta quien siempre ha destacado por defender su belleza real. "No quiero retroceder en el tiempo. Tengo 42 años, ahora tengo más confianza en mí misma y he aprendido a respetar mi cuerpo y mi alma. Cada acierto y cada fracaso ha dejado su huella en mí, y eso dicen, me ha hecho más bella, más fuerte y más valiente. Pero quiero seguir cuidándome", asegura.

