Vuelve a casa segura: Uber y L'Oréal te enseñan qué hacer si sufres o presencias acoso callejero

La vuelta a casa en horario nocturno es uno de los momentos más propicios para que se produzca una situación de acoso callejero. Aunque la luz del día no evita que esto se produzca. Según el informe 'Safer Cities for Girls' de Plan Internacional, ocho de cada diez chicas de entre 16 y 24 años asegura haberlo sufrido en Madrid, Barcelona y Sevilla.

Para contribuir a su erradicación, todos los conductores y conductoras de Uber podrán realizar una formación desde la aplicación interna de la empresa para saber cómo actuar tanto si lo presencian como si lo sufren.

Esta iniciativa forma parte del acuerdo de L'Oréal Paris con Uber en España. La colaboración arrancará la semana del 28 de noviembre y consistirá en tres acciones, centradas tanto en los conductores como en los usuarios de la aplicación, enmarcadas en el programa 'Stand Up contra el Acoso Callejero'.

Durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, tras el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, todos los usuarios que reserven su viaje con la aplicación de Uber verán un pop up con una llamada a la acción para hacer la formación durante el trayecto.

La formación también estará disponible en un banner dentro de la aplicación para realización en cualquier momento de esa semana.

Contra el acoso callejero

L'Oréal Paris España reafirma así su compromiso en la lucha contra el acoso callejero de la mano de este acuerdo de colaboración con Uber, que formará a todos sus empleados y que, durante una semana, dará la oportunidad a los usuarios de recibir la formación en sus trayectos.

El programa 'Stand Up contra el Acoso Callejero' se creó en 2020 para plantar cara al acoso callejero y formar a mujeres y hombres a actuar con seguridad cuando lo vean o sufran.

El objetivo de la iniciativa es educar al público sobre cómo intervenir contra el acoso callejero y construir espacios seguros e inclusivos para todos.

Presente en 41 países de todo el mundo, en colaboración con la organización Right to be, hasta la fecha ha formado a 1,1 millones de personas en todo el mundo. El compromiso es formar a 1,5 millones a finales de 2022.

El abuso no es amor

Pero la violencia y el abuso contra las mujeres va más allá. Y, para contribuir a su erradicación, la marca Yves Saint Lauren Beauty de L'Oréal continúa formando a jóvenes en todo el mundo sobre las señales de alarma que aparecen en una relación abusiva.

'El abuso no es amor'.

Desde que inició el programa 'El abuso no es amor', YSL Beauty ha tenido un gran impacto en la educación de los jóvenes sobre las relaciones abusivas y cómo identificarlas, gracias al apoyo de organizaciones de base a escala mundial.

Hoy, el programa sigue invirtiendo en recursos en colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro a escala mundial. Este se centra en identificar y comprender las nueve señales de alarma fundamentales que se asocian a las relaciones abusivas.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la marca de belleza va a iniciar una campaña de concienciación a gran escala para educar a las personas sobre las señales de alarma de una relación abusiva y proporcionar servicios y recursos de asistencia para quienes lo necesiten.

Hasta la fecha, los resultados del programa 'El abuso no es amor' reflejan un impacto cuantificable a la hora de combatir este problema social tan grave mediante formación, apoyo económico y concienciación:

267.000 personas han recibido formación en todo el mundo y más de 15.000 lo han hecho en España gracias a la colaboración con la Fundación Ana Bella.

9.000 empleados de YSL Beauty y L'Oréal han recibido formación.

25 países se han unido con ONG locales. Además, se han destinado 2,2 millones de euros en donaciones a ONGs asociadas para apoyar programas de prevención.

Un estudio de investigación publicado en el Harvard Business Review (2021) centrado en la violencia doméstica dentro del espacio de trabajo.

Inclusión de YSL Beauty en la segunda lista anual de Fast Company sobre 'Brands That Matter' que destaca marcas que saben comunicarse y demuestran tener un propósito.

Un colectivo de voces que expresa alianza y apoyo mutuo y que incluye a las embajadoras de YSL Beauty Zoë Kravitz y Dua Lipa.

Un compromiso a largo plazo para seguir investigando y animando a acceder a la formación 'El abuso no es amor' continuará ayudando a las mujeres para que logren alcanzar su independencia y dando voz a aquellas personas que han sido silenciadas.

Protocolo de actuación

Estas acciones se suman a otras de L'Oréal para luchar contra la violencia contra las mujeres. La compañía es consciente de que la violencia de género sigue siendo un problema real en la sociedad y solo una de cada cinco víctimas de violencia de género reciben ayuda.

Por ello, desde L'Oréal España quieren contribuir como agentes del cambio en la construcción de una sociedad más sensibilizada e informada que trabaja por un presente y futuro de igualdad para todos. Además, quieren que la compañía sea un espacio seguro para las posibles víctimas de este tipo de violencia.

"Queremos que L'Oréal sea un espacio de trabajo seguro para las víctimas de este tipo de violencia y que contribuya como agente de cambio a una sociedad que protege, cuida e incluye", apuntan desde la empresa.

En este sentido, cuentan con un protocolo creado para todos los empleados de España.

Este protocolo interno de actuación ante un caso de violencia doméstica y acompañamiento cualificado para las víctimas incluye:

Formación específica para las personas de contacto para identificar signos, abrir conversaciones y redirigir a las potenciales víctimas a los especialistas cualificados. Medidas para reforzar la protección y la seguridad de las víctimas. Apoyo personalizado a víctimas de nuestro partner, Fundación Ana Bella, para el acompañamiento emocional, físico y asesoría legal.

Además, desde L'Oréal proporcionan formación a sus empleados para que puedan actuar como agentes del cambio.

