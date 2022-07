La artista Santa Mónica: “Necesitamos variedad musical para no limitarnos al trap y reggaeton”

Mónica Ugalde está detrás del nombre artístico Santa Mónica, un proyecto en el que moda y música convergen a la par. Su primer EP, Who Holds Tomorrow, verá la luz a finales de este año, después de una búsqueda intensa de un sonido y un estilo propios.

PREGUNTA: ¿Cómo es de importante la moda para la música y viceversa?

RESPUESTA: El tándem moda y música es algo natural para mi. Ambos mundos están en constante relación y yo provoco esa sinergia enfocando mi proyecto musical a una vertiente más estética. El sonido es importantísimo, pero Santa Mónica es un proyecto “ couture” entre sonido y visuales.

Antes de lanzarte a tu proyecto musical, has trabajado para marcas de moda de gran prestigio como Chanel o Missoni,

Empecé en moda con 18 años. Siempre tuve clarísimo que era mi camino después de que una operación de cuerdas vocales me alejará de la música. En Missoni llevaba la comunicación de la marca en España y fue una etapa maravillosa. Después me mudé a Nueva York y empecé a trabajar en Chanel, en el departamento de comunicación y relaciones públicas de belleza y fragancias. Todo ha adquirido sentido con los años porque sin este bagaje, musicalmente yo tampoco estaría aquí hoy.

Santa Mónica en un momento de su actuación.

¿Por qué te decidiste a realizar el cambio hacia la música?

Realmente no ha habido un cambio contundente, sino que ha sido una evolución. En este momento la música ocupa un mayor porcentaje de motivación e ilusión y dedico todo mi tiempo a ello. La gente cree que fui muy valiente en dar el gran salto, pero realmente la música te atrapa de una manera que no tenía otra opción. O lo intentaba o no podría vivir con ese: "y si hubiese hecho esto...”

De ese paso por el mundo de la moda, ¿con qué te has quedado para aplicarlo a tu carrera como profesional de la música?

¡Con todo! Literalmente con todo! Yo crecí y aprendí en marcas con grandes valores, historia y estética impecable. ¿Cómo no iba a llevarme eso a mi proyecto más personal como es Santa Mónica?

Desde la dirección de vestuario, los videoclips y visuales, portadas y gráficos… me atrevería a decirte que incluso mis intros y codas con sonido cinematográfico, ¡recuerdan a un desfile! Realmente el trabajo duro ha sido desvincular mi cabeza en cierta manera, en darle a todo una estética menos moda y más pop.

La artista presentando su sencillo 'Fade Into You' en la Flagship de Bang & Olufsen.

Estás preparando tu primer disco, ¿cuándo verá la luz?

Mi primer EP Who Holds Tomorrow verá la luz a finales de 2022. Estoy deseando sacarlo porque han sido muchos años de trabajo. Encontrar un sonido, mi sonido, ha sido sin duda un proceso súper meticuloso y de búsqueda exhaustiva.

La producción de voces contemporánea y los sintes junto con el vestuario diseñado por el mallorquin Pau Aulí, crean una atmósfera de “ nostalgia glam” y eso se respira en todo el álbum.

Haces Pop Noir… explícanos qué es…

Pop noir es como me gusta llamarlo, pero realmente no es un género per se. Entraría dentro de pop adulto, pop alternativo o pop electrónico.

Presentaste tu primer sencillo Fade Into You…

Con Fade Into You he querido evocar y destruir el sentimiento de nostalgia de la música de los 90. Es un tema de la banda americana Mazzy Star y lo he reconstruido con una producción contemporánea

Lo presentaste en la Flagship de Bang & Olufsen, marca que te ha apoyado para impulsar tu proyecto musical, ¿qué ha significado esto para tí?

Tenía clarísimo que para mí era importante asociarme con una marca de sonido que representase los mismos valores. Yo conocía B&O muy bien desde hacía muchos años así que la colaboración no podía tener más sentido.

Ha sido una experiencia maravillosa y los considero ya parte de la familia Santa Mónica porque han estado apoyándome desde el inicio. Habían colaborado con arquitectos e interioristas pero yo era su primera apuesta como artista musical en España y ha sido un éxito ir con ellos de la mano. Las colaboraciones de hoy en día son efímeras.

Mi relación con B&O va más allá y haremos muchas cosas juntos. Presentar físicamente mi primer single es su flagship store de Alcalá fue un éxito pero sobre todo muy emocionante poder rodearme ese día de gente que había estado apoyándome desde mi primer día.

¿Escribes tus propias canciones? ¿Cómo es el proceso?

Santa Mónica es un proyecto personal, pero he contado con la ayuda de los mejores profesionales y artistas, ya que es un proyecto multidisciplinar.

Todas las canciones las escribo yo y luego la música y producción lo hago con Victor Valiente en su estudio de El Raval en Barcelona. Victor y yo tenemos una visión clarísima musical, así que ambos trabajamos en una misma dirección.

Mis letras son realmente confesionales en su mayoría. Partes siempre de un sentimiento recurrente, a veces incluso obvio y de ahí empieza todo. Normalmente en este punto ya tenemos algo avanzado musicalmente y en mi cabeza incluso visualmente. Yo compongo con visuales en mi cabeza que representan ese sentimiento descrito en las letras y en la música.

¿Es complicado en España introducirse en el mundo de la música como profesional?

Es lo más difícil que he hecho en mi vida profesional. Ni irme a vivir a EEUU y encontrar trabajo y visa supuso tanto sacrificio y esfuerzo.

Escribo y canto en inglés y no hago ni trap ni reggaeton. Eso lo complica todo, pero no sacrificaría jamás mi visión por adaptarme al mercado. Necesitamos variedad y opciones musicales y evitar que la música en España acabé limitada a dos géneros.

¿Qué tipo de música escuchas en tus ratos de ocio y a qué grupos o cantantes admiras?

Desde que me levanto hasta que me acuesto me pongo mis cascos de Bang & Olufsen y no paro de escuchar música pero en mis tiempos de ocio trato de no escuchar nada para que mis ideas puedan respirar. Me encanta escuchar a primera hora todo lo nuevo que ha salido de mis artistas favoritos. Ahora estoy en loop con el nuevo disco de Lykke Li titulado EyeEye.

Y en cuanto a moda, ¿qué tipo de ropa te gusta vestir? ¿A qué diseñadores admiras?

¡La lista es interminable! He pasado por mil etapas en mi manera de vestir pero curiosamente siempre he admirado a aquellos diseñadores o marcas para los que he trabajado.

Chanel será siempre la maison por excelencia. Prima la impecabilidad en todo lo que hacen y no he visto trabajar así en ninguna otra firma.

Andrew Gn es un diseñador al que admiro y considero mi mentor. Vive en París y su atelier en El Marais es un sueño. Es un auténtico couturier. Empecé en moda con él y a día de hoy mantenemos una relación de cariño y admiración.

Para escenario me encantaría contar con algún look de Paco Rabanne o Matila Sundkler ¡son un delirio en cuanto a materiales y tejidos!

¿Eres de ir a Festivales de música y conciertos?

Para mí todo es un sí. Si a festivales y a conciertos, recitales, acústicos en bares o performances en algún centro cultural. ¡Me encanta escuchar música en todos sus formatos y posibilidades!

¿Estás realizando colaboraciones con otros artistas?

En este primer EP he hecho colaboraciones artísticas no musicales. Camila Vicentelli ha dirigido mi videoclip y es un genio con un ojo y sensibilidad fascinantes. Ha sabido representar mi mundo visualmente mejor que nadie.

Voy colaborando con personas que admiro de distintas disciplinas artísticas. Tengo un par de personas en mente que son un cañón musicalmente y que no se parecen en nada a lo que hago pero ahí está la magia!

¿Te podemos ver y escuchar este verano o tendremos que esperar a finalizar el disco?

¡Septiembre será un mes movido! Lanzo música nueva y tocaré en un par de sitios muy especiales! Por supuesto con este EP habrá gira y pronto os podré dar fechas.

