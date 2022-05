La coronel Curley investigará quién filtró el borrador que aboliría el derecho al aborto

La coronel Gail A. Curley, alguacil máxima de la Corte Suprema de Estados Unidos, será la encargada de investigar la mayor filtración de historia del Alto Tribunal, según ha adelantado EFE. Deberá averiguar quién fue la persona que filtró al diario Político el borrador de una sentencia que revocaría la protección del derecho al aborto a nivel federal. Esta protección está vigente desde el caso 'Roe contra Wade' (1973) y su derogación permitiría a los Estados legislar sobre el asunto.

El documento, cuya autenticidad confirmó el propio Supremo, no es el fallo definitivo, sino una de las copias que los jueces circulan mientras se produce la deliberación. En cualquier caso, la filtración ha provocado conmoción dentro del Tribunal Supremo y John Roberts, presidente de la Corte, la ha calificado de "traición", según apunta EFE.

Es precisamente Roberts, quien fue nombrado por George W. Bush (2001-2009), quien ha pedido a Curley que encuentre al responsable de la filtración.

Máxima autoridad



Como ha explicado EFE, la coronel es la máxima autoridad de seguridad en el Supremo y dirige un grupo de 260 personas. Dentro del equipo se encuentra un cuerpo de policía encargado de proteger el recinto y dar seguridad a los nueve jueces que conforman la instancia judicial.

Tradicionalmente, Curley se ha encargado de anunciar la llegada de los jueces a la gran sala del Tribunal Supremo, momento en que todos los presentes se ponen en pie en señal de respeto. De hecho, hasta hace poco solo era conocida por el público por abrir las audiencias al grito de: "¡Oyez, Oyez, Oyez!"

La coronel recibió el encargo el pasado 3 de mayo, el mismo día que cumplía un año desde que fuera nombrada alguacil de la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque el cargo lo asumió formalmente un mes después, como ha adelantado la agencia.

El propio Roberts ha reconocido que está en juego la credibilidad del Alto Tribunal, que en los últimos años ha empezado a ser percibido como un mero órgano político y no como una instancia judicial independiente encargada de interpretar la Constitución.

La Corte Suprema está compuesta por seis jueces conservadores y tres progresistas. Desde la década de 1930, es la vez que ha estado más inclinada a la derecha.

Por el momento, EFE ha señalado que se desconoce quién podría estar detrás de la filtración del borrador de la sentencia.

Dicha filtración no es un crimen en sí, puesto que no se trata de un documento clasificado o sensible para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ahora bien, si la filtración se produjo tras haber hackeado el ordenador, sí se trataría de un delito. Esto es precisamente lo que le corresponde averiguar a la coronel Curley.

Segunda en el cargo

Ella es la segunda mujer que ejerce el cargo de alguacil de la Corte Suprema, desde la creación del puesto en 1867. Pamela Talkin fue la primera en hacerlo, a quien precisamente Curley sustituyó. Talkin se jubiló en 2020, casi veinte años después de haber custodiado la institución.

Como ha detallado EFE, Talkin tuvo que lidiar con el miedo que siguió a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La agencia pone el ejemplo del momento en que algunos senadores estadounidenses recibieron cartas con carburo (ántrax). La alguacil ordenó evacuar el edificio de la Corte, que está frente al Congreso.

Los jueces tuvieron entonces que celebrar sus audiencias en una Corte Federal, en lugar de en el solemne edificio del Alto Tribunal.

Amplia carrera militar

La coronel Curley llegó a la Corte tras pasar por las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde, según la página web oficial del Supremo, fue jefa de la División de Leyes de Seguridad Nacional en la Oficina del Juez Abogado General.

Se licenció en Ciencias Políticas por la Academica Militar de los Estados Unidos en 1991. Además, cuenta con dos másteres: en Derecho y en Seguridad Nacional. Este último lo obtuvo en la Escuela Eisenhower, encargada de formar a altos cargos militares para posiciones de mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas.

Durante su trayectoria profesional ha supervisado un equipo de abogados defensores, dirigido el programa de compromisos estratégicos para el Cuerpo de Abogados Generales de los Jueces y ha brindado asesoramiento legal y apoyo sobre la Ley de Seguridad Nacional a los líderes superiores del Ejército.

Entre 2016 y 2019, Curley fue la abogada judicial del personal del Cuartel General del Ejército de los Estados Unidos en Europa (Wiesbaden, Alemania). Allí trabajó como fiscal principal del Ejército estadounidense para un área formada por 50 naciones.

A lo largo de su carrera militar, ha ocupado una gran variedad de puestos legales y de liderazgo en muchos lugares, entre los que destacan Alemania y Afganistán.

Según EFE, algunos medios han pedido a Curley que comentara sobre su nueva labor, pero ella ha preferido guardar silencio.

