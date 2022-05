Así quedaría el mapa del aborto en EEUU si el Tribunal Supremo revoca el fallo de Roe vs. Wade

El derecho de millones de mujeres a abortar peligra en Estados Unidos. Desde hace años, varios estados conservadores intentan impulsar medidas para restringir el aborto (o directamente prohibirlo) y esa posibilidad es cada vez más real. Según reveló el lunes el portal Politico, el Tribunal Supremo de EEUU se inclina por revocar el derecho al aborto, en una decisión que podría tumbar la sentencia de Roe vs. Wade que ha marcado la jurisprudencia en el país desde 1973.

El texto publicado por Politico es el borrador del caso Dobbs vs. Jackson Woman's Health Organization, que evalúa la constitucionalidad de la ley aprobada en el estado de Mississipi en 2018 y que prohibía el aborto pasadas las 15 semanas de gestación. Dicho documento está firmado por el magistrado Samuel Alito y tiene el respaldo de cinco de los nueve magistrados.

La anulación de Roe vs. Wade supondría que cada estado fuese libre de decidir su ley del aborto. Está programado que el Supremo dicte el fallo en junio y todavía queda que los magistrados demócratas expongan sus alegatos. No obstante, esa filtración ha hecho saltar las alarmas por todo el país, ya que miles de mujeres se verían forzadas a recurrir a abortos ilegales o a viajar a otros estados para recibir atención médica.

EEUU podría derogar la ley del aborto Sara Fernández

"El derecho de una mujer a elegir es fundamental, 'Roe' ha sido la ley del país durante casi 50 años, y la equidad exige que no sea anulada", ha reivindicado Joe Biden, que ha asegurado que su gobierno está preparando una "respuesta" para defenderlo.

El Alto Tribunal ha admitido que el documento filtrado es real y multitud de políticos han reprochado su publicación, ya que es la primera vez que ocurre en décadas. "Esta es el equivalente a la filtración de los Documentos del Pentágono, pero en la Corte Suprema", expresó el ex fiscal general interino, Neal Katyal, en Twitter, en referencia a los documentos secretos sobre la Guerra de Vietnam que publicó el New York Times en 1971.

Algunos expertos afirman que se trata de una filtración "sin precedentes" en la historia del Tribunal Supremo y ya abundan las teorías que apuntan a que se trata de una estratagema para aumentar la presión de la opinión pública y así forzar a la justicia a mantener el derecho al aborto.

Es "imposible exagerar el terremoto que esto causará dentro de la Corte, en términos de la destrucción de la confianza entre los jueces y el personal. Esta filtración es el pecado más grave e imperdonable", ha expuesto el portal de análisis Scotusblog en Twitter.

Desde la publicación en Politico, cientos de personas se han manifestado en Washington. Por su parte, las organizaciones proelección como Planned Parenthood han garantizado que seguirán ofreciendo sus servicios para la interrupción voluntaria del embarazo y proclaman que "el momento de luchar por la salud y los derechos reproductivos es ahora".

Preocupan especialmente más de una veintena de estados, de los que se espera que prohíban o restrinjan este derecho hasta hacer que casi desaparezca en gran parte del país.

Al tratarse de estimaciones, las organizaciones proelección difieren en sus datos. Por ejemplo, Center for Reproductive Rights clasifica como "estados hostiles" a 25. A su vez, alerta de que hay otro tres que no estarían protegidos si se derogase Roe vs. Wade. Por su parte, The Guttmacher Institute advierte de que son 23 los que podrían restringir el acceso al aborto o prohibirlo.

En base a estos datos, MagasIN ha recopilado la información de los estados que durante los últimos años han intentado prohibir el aborto, y en los que más peligra este derecho de las mujeres:

La ley del latido

La conocida como 'ley del latido' es la que prohíbe abortar una vez se puede escuchar el latido del corazón del feto, lo que ocurre aproximadamente a partir de la sexta semana de gestación. Es la ley más restrictiva hasta ahora y Texas es el único estado en el que está en vigor, aunque son varios los que quieren seguir su ejemplo.

Carolina del Sur: permite el aborto hasta la semana 20 de gestación, únicamente en casos de peligro de salud de la madre. En 2021 el gobernador McMaster promulgó la 'ley del latido', pero el pasado febrero la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito la bloqueó.

Imagen de archivo de manifestantes antiaborto protestando frente a la Corte Suprema de EEUU. Reuters

Dakota del Norte: en 2013, el gobernador Jack Dalrymple promulgó la ley del latido, que fue rechazada en el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito. No obstante, en los últimos años ha prohibido el uso de la telemedicina para proporcionar los medicamentos abortivos y solo se puede abortar hasta la semana número 20 en casos de peligro de vida para la madre. Además, en 2018 estableció un mecanismo de activación, que supone que, en caso de que se derogue Roe vs. Wade, se restringirá de forma automática.

Georgia: permite abortar hasta las 20 semanas, únicamente en casos de riesgo de vida o anomalía fetal letal. En 2019 aprobó la 'ley del latido', pero el Tribunal Supremo bloqueó la medida.

Kentucky: por el momento, Kentucky no ha hecho amagos de intentar aprobar la ley de las seis semanas, aunque sí ha intentado reducir el tiempo para abortar. En marzo prohibió el aborto más allá de la semana 15, así como el uso de la telemedicina para recetar los medicamentos abortivos. Algunas organizaciones tuvieron que dejar de proporcionar sus servicios, pero un tribunal federal prohibió temporalmente la nueva norma.

Idaho: el pasado marzo aprobó la ley de las seis semanas, que está bloqueada de forma temporal por el Tribunal Superior del estado. A diferencia de Texas, Idaho sí que permitiría los abortos más allá de ese periodo en casos de violación o incesto que sean confirmados por informes policiales. Como en el caso de Dakota del Norte, esta ley tiene el mecanismo de activación automático en caso de que el Supremo falle contra Roe vs. Wade.

Iowa: se puede abortar en ese estado hasta la semana 20 de embarazo, solo en casos de peligro para la vida de la madre. En 2018 aprobó la ley del latido con algunas excepciones para casos de violación, incesto, anomalías fetales y para salvar la vida de la madre. En 2019 el Tribunal del distrito lo consideró inconstitucional, pero todo apunta a que lo reinstaurarán si cae Roe vs. Wade.

Luisiana: en ese estado es legal abortar hasta las 20 semanas. Sin embargo, en los últimos años ha intentado reducirlo: en 2018 promulgó una ley que solo lo permitía hasta la semana 15, y en 2019 lo bajó hasta la sexta semana y no incluía excepciones por violación o incesto. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito prohibió estas medidas antes de que entraran en vigor.

Una joven sostiene una pancarta con las fotos de los magistrados que han firmado el borrador filtrado del TS. Reuters

Misisipi: la ley para reducir a 15 las semanas para abortar en Misisipi es la que está revisando el Tribunal Supremo, y cuyo borrador se ha filtrado.

Ohio: el caso de Ohio es algo peculiar, ya que permite abortar hasta la semana 20 de embarazo, excepto en la ciudad de Lebanon, donde se prohibió en todas sus etapas. Varias ciudades del estado intentaron promulgar esa misma ley, pero los tribunales lo impidieron.

Oklahoma: los legisladores republicanos aprobaron, hace menos de una semana, un proyecto de ley que prohibirá los abortos una vez se pueda detectar el latido fetal. La nueva norma entrará en vigor una vez el gobernador, Kevin Stitt, la firme.

Tennesse: poco a poco, Tennesse está avanzando en la promulgación de la 'ley del latido'. El Subcomité de Salud del estado aprobó recientemente el proyecto y, además, la Cámara de Representantes está considerando que se haga al 'estilo Texas'. Esto supondría que los familiares, amigos o vecinos puedan denunciar a cualquier persona que preste servicios de aborto a las mujeres.

Otros

Arizona: en marzo, se unió a la lista de estados que prohíben el aborto más allá de la semana 15.

Arkansas: en 2021 los tribunales federales impidieron que Arkansas aplicara su restrictiva ley del aborto, que prohibía el procedimiento en todos los casos excepto para salvar la vida de la mujer embarazada. En la actualidad, el aborto puede realizarse hasta la semana 20, solo en casos de peligro de vida, violación o incesto.

Florida: actualmente, permite el aborto hasta la semana número 24 de gestación, tal y como estableció la sentencia de Roe vs. Wade. Sin embargo, el Gobierno estatal aprobó en abril una nueva ley que reduciría el tiempo hasta la semana 15. Esta norma entrará en vigor en julio y no hace excepciones con los casos de violación, incesto o tráfico de personas. El problema con el viraje de Florida es que en 2021 se publicitó la intención de adoptar una norma al estilo de Texas, que permitiría abortar solo en las primeras seis semanas.

Indiana: en la última década, Indiana ha promulgado más de 50 leyes que allanan la prohibición total del aborto en ese estado. Por el momento, las mujeres pueden abortar hasta la semana 20 de gestación, aunque solo en aquellos casos en los que peligre la salud de la madre. Además, los medicamentos abortivos solo se pueden recetar hasta la semana número 10 y no se permite hacerlo a través de la telemedicina, lo que implica que muchas mujeres se tengan que desplazar cientos de kilómetros para ver presencialmente al médico.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, en las manifestaciones a favor de la sentencia Roe vs. Wade. Reuters

Montana: por primera vez en casi una década, en 2021 el Gobierno de Montana promulgó nuevas estricciones al aborto. Impuso restricciones al realizado con medicamentos y lo limitó hasta las 20 semanas de embarazo. Aunque se paralizaron unas horas antes de entrar en vigor, el Gobierno estatal ha seguido intentando establecer leyes que restrinjan la libertad de elección.

Nebraska: según informa The Guttmacher Institute, Nebraska fue el primer estado en reducir el número de semanas para abortar a 22. Lo hizo en 2010 y, úna década después, promulgó la prohibición de abortar más allá de las 15 semanas. Actualmente solo permite abortar hasta la semana 20 en caso de que peligre la salud de la madre.

Wisconsin: debido a su mecanismo de activación automática, si se deroga Roe vs. Wade se volvería a imponer la ley del siglo XIX, que prohibía casi todos los abortos. No obstante, el gobernador demócrata Tony Evers, ha asegurado en Twitter que trabajará para garantizar el derecho al aborto.

Además de todos estos estados donde peligra el derecho de las mujeres a abortar, hay otros que están blindando su legislación para impedir que se extienda a sus terreno. Ese es el caso, por ejemplo, de California, que busca convertirse en 'la Meca del aborto' y está implantando mecanismos para facilitar el viaje de las mujeres de estados conservadores y que tengan una atención adecuada.

El aborto clandestino

En 2019, en Estados Unidos se registraron 629.898 casos de aborto, según datos del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades). Así, el Center for Reproductive Rights recuerda que estas prohibiciones solo provocan que las mujeres, principalmente aquellas que no pueden costearse un viaje a otro estado para interrumpir su embarazo de forma segura, recurran a "abortos clandestinos e inseguros", lo que puede provocar muertes innecesarias.

"Los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU han dejado en claro que los países no pueden revertir los derechos una vez que se han establecido. Un principio básico de derechos humanos prohíbe el retroceso, que es un paso atrás en la ley o la política que impide o restringe el disfrute de un derecho", expone la organización.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que el 45% de los abortos en el mundo son inseguros y que cada año "entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas pueden atribuirse al aborto inseguro". Una cifra que podría aumentar considerablemente si finalmente Estados Unidos acaba con el histórico precedente que asentó Roe vs. Wade.

