California será 'la Meca' del aborto en EEUU: quiere atender a las mujeres de los estados conservadores

California aspira a convertirse en el 'Estado de libertad reproductiva' del país para garantizar el acceso al aborto a todas las mujeres que lo necesiten. Ante las amenazas de varios estados conservadores de reducir drásticamente el derecho al aborto, más de 40 organizaciones feministas y de salud han publicado un informe en el que dan "recomendaciones para proteger, fortalecer y expandir el derecho al aborto" en California.

Bajo el nombre de Future of Abortion Council, estas organizaciones reclaman "medidas legislativas, ejecutivas y administrativas" al gobierno de California para que "tome la iniciativa" y "esté listo para servir a cualquier persona que busque servicios de aborto en el estado".

Entre sus casi 50 recomendaciones están: dar más fondos para apoyar el trabajo de organizaciones que ofrecen servicios de aborto; invertir en el desarrollo de una página centralizada que dé información del acceso al aborto; establecer programas que faciliten el pago o financien los servicios de aborto para garantizar que todas las mujeres que lo necesiten pueden recurrir a ellos; mejorar la educación a profesionales de la salud que se dediquen a brindar atención de aborto en áreas desatendidas de California; y reducir la burocracia y las barreras del acceso al aborto, así como ampliar la colaboración con los servicios de salud de otros estados.

Future of Abortion Council considera que es necesario agilizar la puesta en marcha de estas medidas, debido a que la Corte Suprema está analizando una ley del estado de Misisipi, promulgada en 2018, que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Esta ley, desafía los precedentes de la Corte, que establecen un periodo de unas 24 semanas de embarazo para poder abortar.

La decisión del Tribunal puede tener un efecto muy importante en el conocido caso de Roe vs. Wade, que en 1973 estableció el derecho al aborto en el país y por la cual se dictó que prohibirlo era inconstitucional. Con un Tribunal Supremo de mayoría conservadora, los grupos feministas y proelección temen que se mantenga la ley de Misisipi y que suponga el principio de la caída de Roe vs. Wade, eliminando así el derecho al aborto en muchos territorios del país.

Estados a favor de prohibirlo

Future of Abortion Council alerta de que, en el caso de que se suprima el precedente de Roe vs. Wade "las personas en más de la mitad de los estados del país (más de 36 millones de mujeres y otras personas que pueden quedar embarazadas) perderán el acceso a la atención del aborto". Según un informe publicado en octubre de 2021 por el Instituto Guttmacher, se prevé que, ante una hipotética anulación de Roe vs. Wade, al menos 26 estados prohibirían el aborto. De esta forma, se aumentaría el número de pacientes que tienen que ir a otros estados para acceder a este servicio. Concretamente, el Instituto Guttmacher estima que pasarían de 46.000 a 1,4 millones el número de personas que tendrían su clínica más cercana en California, un aumento de casi 3.000% por ciento

Infografía de Future of Abortion Council que muestra los estados que prohibirían el aborto en caso de que se anulase Roe vs. Wade.

En los últimos años muchos estados han legislado duramente contra el aborto. Entre ellos está Misisipi, que además de la prohibición de abortar después de las 15 semanas intentó promulgar una ley aún más restrictiva: solo se podría abortar hasta la sexta semana. Esta medida no llegó a entrar en vigor, ya que fue bloqueada por los tribunales al considerarse inconstitucional.

Por el momento Texas es el estado con la ley del aborto más dura: prohíbe el aborto más allá de las seis semanas, incluso cuando hay una malformación del feto o el embarazo se ha producido por casos de incesto o violación. Esta ley entró en vigor en septiembre y el Tribunal Supremo rechazó por cinco votos contra cuatro la solicitud de urgencia presentada por clínicas abortivas bloquearla.

En la lista de estados que han intentado implementar medidas similares están también Alabama, con ley que negaba el aborto en cualquier etapa de la gestación (incluso en casos de violación o incesto) y que fue bloqueada; Dakota del Norte, Kentucky, Carolina del Norte y Misuri, que en los últimos años han ido reduciendo el plazo para abortar.

Es por eso que California aspira a convertirse en el estado de referencia para que las mujeres puedan abortar libremente, una idea que no solo apoya Future of Abortion Council. En septiembre de este año, el propio gobernador demócrata, Gavin Newsom, declaró que California sería "un estado de libertad reproductiva" y firmó dos leyes que tienen como objetivo proteger la privacidad de los proveedores de servicios de aborto y sus pacientes.

Según informó The Guardian, una de esas leyes tipifica como delito grabar a personas a menos de 100 pies (30 metros) de una clínica abortiva con el propósito de intimidarlas. La otra facilita que las jóvenes que estén incluidas en los planes de salud privados de sus padres mantengan en secreto la información médica confidencial, incluidos los abortos.

"Es imperativo que los legisladores de California comiencen a actuar de acuerdo con estas recomendaciones y preparen al estado para atender potencialmente a millones de personas más que buscan servicios de aborto, mientras otros estados preparan prohibiciones extremas para un servicio de salud esencial. Para que California sea verdaderamente un estado de libertad reproductiva, debemos tomar medidas significativas y garantizar que el aborto esté disponible y sea accesible de manera equitativa para todos", concluye el informe de Future of Abortion Council.

