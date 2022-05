'Caso Roe: el aborto en los EE.UU.': el documental de Netflix que explica la polémica del Supremo

"Desmembran al niño mientras todavía está vivo, mientras su corazón sigue latiendo", dice una voz en off. "Todo lo que tiene que ver con el aborto es pecado y está mal. En realidad, creo que es malvado y las cosas malvadas no valen la pena", exclama otro antiabortista. Estas declaraciones forman parte de Caso Roe: el aborto en los EE.UU., un documental que Netflix ha vuelto a poner de moda después de la filtración del borrador en el que la Corte Suprema de Estados Unidos plantea la posibilidad de ilegalizar el aborto en toda la nación.

El mero hecho de que cinco magistrados conservadores hayan sopesado esta alternativa ha supuesto un auténtico revuelo mediático (casi tanto como el que el borrador haya sido filtrado a la prensa). Hasta el presidente Joe Biden se ha mostrado en contra de revertir un derecho que ha calificado de "fundamental". La misma nación que en 1973 legalizó esta práctica tras la jurisprudencia derivada del caso 'Roe contra Wade' hoy parece querer volver sobre sus pasos y restringir derechos civiles que ya se creían adquiridos por las mujeres.

Para entender la relevancia de este planteamiento hay que comprender primero que Estados Unidos es un sistema Common Law o de Ley Común. Esto significa que crea su normativa jurídica en base a la jurisprudencia derivada de sus juicios. Cuando un juez falla a favor o en contra de una materia, lo dictaminado pasa a formar parte del sistema jurisprudencial.

Por eso es importante el juicio Dobbs contra Jackson Women’s Health, aún no fallado, cuyo borrador se ha filtrado hoy a la prensa. En él, la Corte Suprema busca anular 'Roe contra Wade' y fallar a favor del estado de Misisipi. Esto sentaría una nueva jurisprudencia, acabaría con la creada por 'Roe contra Wade' y abriría la puerta a que el resto de estados del país –algunos fuertemente conservadores– pudieran establecer normativas más restrictivas sobre el aborto, ya que invalidaría la actualmente establecida por la jurisprudencia.

Muchos se preguntarán por qué esto no ha ocurrido antes. La respuesta es Donald Trump. El expresidente republicano colocó a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, magistrados del ala conservadora más reaccionaria, en los cargos vitalicios que hoy ocupan en la Corte Suprema. Desde 1973 nunca hubo tantos magistrados conservadores (seis frente a tres, cinco de los cuales han secundado las valoraciones del borrador firmado por el conservador Samuel Alito).

Un documental de Netflix

Precisamente Caso Roe: el aborto contra los Estados Unidos desgrana este polémico juicio que obligó a Estados Unidos a reconocer el aborto como un derecho en 1973. "Soy madre. Me encantaron mis embarazos, amo a mis hijos y ahora soy madre de cuatro", estalla una mujer entre lágrimas frente a la Cámara de Representantes de Texas. "Cuando una mujer se queda embarazada pierde una parte de sí misma en favor de otra persona. Es algo hermoso. Pero no para todo el mundo", continúa.

"Podemos sentarnos aquí con nuestras razones y decidir lo que es mejor para cada persona, pero no lo hacemos. No hay motivos para volver aquí, sesión tras sesión, y hacerlo cada vez más difícil para que las mujeres vuelvan a las sombras de los abortos ilegales, porque es exactamente lo que esto va a provocar. No dejarán de hacerlo. Siempre ha habido aborto. Todas las mujeres hemos tenido abortos y eso seguirá ocurriendo. Si de verdad quieren detenerlos, ayúdenme a evitar los embarazos no deseados". Estas palabras resuenan con fuerza y, precisamente hoy, despiertan un escalofrío. Se pronunciaron en 2017 después de que Texas adoptara una de las enmiendas más restrictivas contra el aborto.

El documental, que aunque no es imparcial da voz a todas las partes, no sólo explora el juicio 'Roe contra Wilson', sino que indaga sobre cómo el ala más conservadora de Estados Unidos ha tratado de poner trabas legales en los últimos años para arrinconar el fallo de 1973. De hecho, algunos políticos entrevistados por Ricki Stern y Anne Sundberg, directoras de esta obra, hablan abiertamente de que con el paso de los años "conseguirán" poner contra las cuerdas 'Roe contra Wilson' y anular la jurisprudencia, una profecía que hoy parece estar a punto de ocurrir.

Muchos de los simpatizantes de la ilegalización entrevistados se declaran abiertamente republicanos y afines a Trump, y la mayoría de ellos sostiene que acabar con el aborto legal es "sacar la verdad a la luz". Cuando se les pregunta sus motivaciones, expresan razones religiosas, éticas, políticas y morales y aseguran que el aborto es inhumano y carece de principios. Algunos incluso lo califican de "asesinato".

Caso Roe: el aborto en los EE.UU. explora también la historia del aborto en el país y las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las mujeres que lo han querido practicar. Para profundizar en el tema se suceden voces como la de la activista Gloria Steinem, que cuenta su historia personal con el aborto; el capellán Tom Davis, de la Iglesia Unificada de Cristo, consejero que facilitó el aborto a varias jóvenes; la ginecóloga Colleen McNicholas; John Seago, de la asociación Texas Right To Life, o Sam Lee, de la campaña Life Misuri, además de otros historiadores, activistas, abogados y miembros de asociaciones pro y antiabortistas que explican sus posicionamientos sobre un tema "tabú" que hoy vuelve a copar las portadas de todos los periódicos.

