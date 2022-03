El lenguaje no verbal femenino: lo que tu cuerpo dice de ti y su importancia en el liderazgo

MagasIN charla con Sonia Al Hakim, directora de la escuela Código No Verbal y presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, sobre la importancia de nuestra comunicación.

¿Cómo llegaste al ámbito del lenguaje no verbal?

Yo he estado durante 18 años dirigiendo empresas y ya al final de esa etapa, pues ya tenía ciertas inquietudes, era como que quería algo más. Entonces empecé a interesarme por temas de desarrollo personal, psicología, coaching y así es como llegué a la comunicación no verbal. A partir de ahí empecé a formarme, hice dos másters universitarios y empecé a dar cursos que compaginaba con mi trabajo como como gerente de empresas. Ahí es donde me di cuenta de que me apasionaba, no solamente lo que es la comunicación no verbal, sino también el enseñar. Era una vocación que tenía un poco dormida.

Así es como empecé a dar cursos, formaciones, luego ya he ido ampliando porque ya también soy perito judicial, hago informes, hago consultoría, etc. Ahora mismo estoy haciendo el doctorado e investigando sobre comunicación no verbal y la verdad es que es un tema apasionante, porque además es que es transversal y es una de las pocas cosas que realmente están en todos los aspectos de nuestra vida. Porque hay comunicación no verbal cuando nos relacionamos en el trabajo, pero también cuando nos relacionamos con nuestros padres o nuestra pareja, nuestros hijos, los amigos... Además es independiente del trabajo que tengas. Da igual a lo que te dediques, que al final todos nos viene muy bien aprender un poquito más de esto.

¿Cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta para analizar el lenguaje no verbal? Porque muchas veces se ven artículos de que ya un movimiento ya significa esto, cuando supongo que tendrá que haber un contexto, una serie de cosas a tener en cuenta.

Claro que sí, tienes toda la razón. Esto ahí se están saltando. Esto, como te he dicho, es ciencia y por tanto está sujeto a reglas. Claro que hay reglas de análisis, no podemos ir ahí al salto, a la manera como vemos muchas veces en Twitter. Con eso, claro, las personas que ven una foto, eso es peligrosísimo, porque ven una imagen fija y a partir de ahí atribuyen toda una serie de interpretaciones y le atribuyen pensamientos a la persona que están observando. 'Eso es porque piensa y se está acordando de no sé qué'... Dios mío, pero eso es lo mismo que sacar la bola de cristal y estar ahí en plan la bruja Lola. Entonces claro que hay unas reglas de análisis, claro que debemos tener en cuenta muchas cosas.

Nosotros lo primero que tenemos que analizar al interpretar a una persona es el contexto. Eso es lo primero, porque la misma conducta, en un contexto o en otro contexto diferente, cambia sustancialmente la interpretación que hacemos de esa conducta. Te pongo un ejemplo, si yo veo una pareja dándose un beso en la puerta de un restaurante, le doy una interpretación. Pero si yo veo a esa misma pareja dándose un beso en medio de una reunión de trabajo con todos los compañeros mirando, le doy otra interpretación. La conducta no verbal en este caso es exactamente la misma, pero como ha cambiado el contexto, cambia la interpretación. Por lo mismo, imagínate que estamos en un ascensor súper apretados, con gente que no conocemos y estamos agobiados, ¿verdad? Porque es una situación que nos resulta hostil porque bueno, estás ahí con gente que te está tocando incluso y que no tienes distancia. No puedes guardar una distancia mínima con esas, con esas personas si estás en una situación desagradable. Sin embargo, si estás en un concierto de rock y se te están arrimando, pues estás tan a gusto porque estás ahí, en el calorcito del público, ¿sabes? Y todos botando a la vez y tal. A lo mejor la conducta es muy parecida, es decir, hay una invasión del espacio íntimo, pero tu interpretación es diferente porque ha cambiado el contexto.

Luego hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hacemos un análisis, lo primero que analizamos después del contexto es lo que llamamos la línea base, la línea base de comportamiento o línea basal o base line de varias formas. ¿Qué significa eso? Cómo se comporta una persona habitualmente o en situación emocionalmente neutra. Es decir, como se expresa con su rostro. Qué tipo de expresividad tiene, si es más expresiva, si tiene tendencia a expresar emociones positivas, el tipo de gestos que hace, si gesticula cuando habla, si no gesticula, si hace muchos gestos para gestionar la atención, si no los hace, qué tipo de postura adopta...

Es decir, vamos viendo todos los canales no verbales, expresivos y vamos sacando su línea base. Cómo se comporta esa persona en una situación emocionalmente neutra que no esté alterada. Y a partir de ahí vemos cambios en esa persona, detectamos cambios en esa persona.

Por ejemplo, sabemos que Obama habitualmente cruza los brazos en situaciones normales, en situaciones en las que está abierto. Entonces, claro, un cruce de brazos que a lo mejor en otra persona en un momento dado podríamos interpretar como algún tipo de hostilidad o de situación así negativa, en el caso de Obama lo vemos muy habitualmente en situaciones amables. Entonces tenemos que tener en cuenta la individualidad de cada uno. Si cada uno nos comportamos a nivel no verbal de una forma diferente. Entonces por eso trazamos lo primero, esa línea base de comportamiento.

Después tenemos que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo la regla del conjunto, es decir, el análisis holístico de todos los elementos, de todas las conductas no verbales. O sea, nosotros cuando hacemos un análisis, analizamos canal por canal: expresión facial, gestos, posturas para lenguaje, proxémica... Pero luego hacemos un segundo paso, que es poner todo esa toda esa información en conjunto y ver cuando hace esa expresión facial a la vez, qué postura adopta, qué gesto hace, qué está diciendo, porque también lo tenemos que poner en asociación con lo que dice, con qué voz, etc.. Ese paso se lo salta muchísima gente que no sabe y que simplemente interpreta a lo mejor una foto. Y entonces son los que te dicen: ay, tiene los brazos cruzados, eso es que está a la defensiva. ¿Pero tú no has visto qué expresión facial que tiene? ¿Tú no has visto lo que está diciendo en ese momento o qué postura de acercamiento tiene? ¿O cómo se ha acercado más a esa persona y tiene una distancia en ese momento íntima con la otra persona?

Es decir, que ven un gesto, lo que tú me decías antes, y a partir de ahí hacen la gran interpretación. Eso es un error muy muy gordo, porque si los tenemos que analizar todo paso cosa por cosa, pero luego ponerlo todo en conjunto. Eso es lo que casi nadie hace.

Y por ejemplo, para temas de peritaje que comentábamos antes, ¿cómo podéis hacer ese análisis de la línea base? ¿Cuánto se tarda en interpretar todo eso?

Muy interesante esta pregunta, porque efectivamente ahí contamos con que el bueno en el 99% de las situaciones tenemos que analizar a personas anónimas que no tienen material en internet que podamos busca, como podríamos tener, por ejemplo, de un político que es muy fácil sacarle la línea base porque hay muchísimo material de esta gente. Pero claro, cuando tenemos a una persona desconocida, anónima, que no tiene material Internet, lo que hacemos normalmente es las entrevistas que nosotros analizamos, siempre analizamos vídeo no analizamos sólo audio porque nos quedaría muy cojo.

Entonces, normalmente, cuando se trata de una declaración, casi siempre hay unos primeros minutos que la persona que está que está entrevistando. La psicóloga al policía que sea, suelen hacer una pequeña conversación de generalidades. Pues preguntando por el tiempo si es por ejemplo una menor o menor, pues le preguntan por el colegio y que curso estás. Si es una persona más mayor, pues si le ha costado aparcar... o llevas mucho tiempo viviendo aquí. Cosas que son más o menos emocionalmente neutras y entonces lo que hacemos es sacar la línea base en ese contexto.

Entonce, ¿el lenguaje entonces no verbal cambia entre hombres y mujeres? ¿Hay diferencias?

En algunas cosas sí, sí que hay diferencias.

Una cosa que te quería preguntar sobre esto. Es que claro, lenguaje no verbal supongo que incluye también cosas no conscientes, o que no nos damos mucha cuenta, a lo mejor de primeras y también comportamientos a lo mejor que vemos o que nos han transmitido.

Claro, al final hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de todo. La mayoría de cosas las hacemos sin darnos cuenta, porque esa es una de las características que tiene la clarificación no verbal, que es el automatismo, lo que llamamos el automatismo. ¿Qué quiere decir? Pues que casi todo lo hacemos en modo automático. Yo no estoy pendiente de qué hago con la mano mientras te estoy diciendo no sé qué, pero sin embargo lo estoy haciendo. O no estoy pendiente de si levanto la ceja o si bajo la comisura.

Son cosas que hacemos en modo automático por una cuestión de eficiencia cognitiva. Es decir, si yo tuviera que estar pendiente de absolutamente todo lo que estoy haciendo con mi cuerpo mientras estoy hablando con una persona, por ejemplo, o haciendo un discurso, pues evidentemente al final no podría hacer el discurso claro, estaría más pendiente de todos los canales no verbales y de que estoy haciendo con cada uno de ellos que del propio discurso. Entonces ese automatismo es eficiente a nivel cognitivo y es bueno que sea así.

De hecho, fíjate que ahora en la pandemia hemos tenido ansiedad por tener que hacer conscientes conductas que antes eran automáticas. Por ejemplo, la distancia que guardamos con los demás. Cuando vamos al supermercado y lo que antes era algo como muy automático, muy inconsciente de este, se acerca mucho con el carro y yo sin darme cuenta, pues me cambio un poquito y tal para no chocar. Y todo esto al venir la pandemia y tomar todos conciencia de que tenemos que guardar distancias con la gente para no contagiarnos, pues esas conductas dejaron de ser automáticas.

O por ejemplo el saludo, que a mucha gente además le ha costado quitarse el saludo de los dos besos o de la acción de manos. Porque eran conductas que hacíamos en modo automático, o sea, sin darte cuenta ya ibas y saludabas, porque es algo que si bien es aprendido, las tenemos tan interiorizadas que las hacemos en modo automático. Entonces hay gente que sin darse cuenta iba a dar dos besos y entonces tenía que recular en esa conducta y evitarla.

Bueno, pues eso puede generar ansiedad, porque al final estamos trayendo al consciente cosas que hacemos de forma inconsciente. Y eso nos resta eficiencia cognitiva, claro.

Entonces me preguntaba si hay diferencias entre hombres y mujeres. Claro que sí. Hay cosas que a lo mejor no. Por ejemplo, lo que son las expresiones faciales universales, pues son las mismas, o sea, la tristeza, hacemos exactamente la misma expresión facial, seamos hombre o mujer. No habría diferencia. Pero por ejemplo, en expresión facial, las mujeres, evolutivamente hablando por una con una cuestión evolutiva, somos más expresivas normalmente que los hombres. No porque los hombres no puedan expresarse, pero normalmente e incluso está 'mejor visto' entre comillas. A mí me encantaría que dejara de ser así, que se ve mejor que las mujeres sean más expresivas.

Y de hecho, hay algunas investigaciones en temas de liderazgo en donde se se percibe como mejor líder a una mujer, a una mujer que tiene mucha expresividad facial que a un hombre que tiene muchas precederá facial. Es decir, se valora más la expresividad facial en las mujeres que en los hombres. En cuestiones de liderazgo y en los hombres se valoran otras cosas.

A nivel de postura, por ejemplo. Sí, claro, también hacemos las posturas de forma diferente, que no es una cuestión física. Quiero decir que todos podemos hacer las posturas que queramos, porque todos tenemos la capacidad física de poder hacer esas posturas. Pero lo que es cierto es que culturalmente a las mujeres se nos ha enseñado a adoptar posturas más contraídas y son posturas que están relacionadas además con la baja autoestima, con el no destacar que los hombres que suelen adoptar posturas más dominantes, más expansivas, ¿no? Y esto es algo que cree que se puede, que se puede modificar, pues es algo que es cultural y no físico y por tanto lo podemos ir modificando, ¿no? Pero bueno, que sí, que claro que hay. Hay algunas diferencias como estas que te he contado.

Referido a lo que me comentabas de las mujeres, del liderazgo... ¿Qué tipo de señales pueden dar, por ejemplo, más sensación de seguridad en una misma? Qué tipo de gestos o de señales de lenguaje no verbal podemos cambiar para el liderazgo?

Si me preguntas por mi recomendación y no lo que se está haciendo, sino lo que yo recomiendo que se haga si es, fíjate que al final el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de una mezcla entre entre la dominancia y lo que podemos entender como carisma y la cordialidad. Sería la mezcla entre entre dominancia y cordialidad. A los hombres se les presupone mayor dominancia, es decir, que que lideren desde la dominancia. Y a nosotras se nos presupone que lideremos más desde la cordialidad. Eso es lo que se presupone que tenemos que hacer cuando lideramos.

Cuando una mujer es muy dominante genera un poco de rechazo, porque a nosotras se nos presupone cuando vamos a liderar más cordiales que dominantes, fíjate un poco cómo está el patio. A los hombres lo mismo. Si se les percibe más cordiales que dominantes, pues entonces se les ve menos líderes porque se entiende que es como una actitud más femenina. Al final estamos hablando de roles femeninos y masculinos.

Dentro de esto las mujeres podríamos, y es una ventaja que tenemos respecto a los hombres, podríamos ejercer lo que llamamos un liderazgo empático. El liderazgo empático, de hecho, es lo que ahora las empresas se están dando cuenta que funciona mejor. En eso las mujeres, pues la verdad es que tenemos un puntito a nuestro favor, porque evolutivamente siempre hemos tenido un poquito más de forma natural de esa empatía, luego todo esto se trabaja, son habilidades y como son habilidades, alguien lo puede tener por rasgo de personalidad, pero en general es una habilidad que todos podemos adquirir.

Pero así de entrada, sí que es cierto que las mujeres solemos tener esa empatía más desarrollada. Entonces, el liderazgo empático, bajo mi punto de vista, es lo que en los próximos años va a sobresalir respecto a cualquier otro estilo de liderazgo. Es el liderazgo que ejerce, por ejemplo, Jacinda Ardern, de Nueva Zelanda. Un liderazgo que ejerce una influencia, es decir, se hace lo que esa persona dice porque ejerce una influencia sobre los demás, pero a la vez tiene en cuenta las necesidades de la otra persona.

No actúa de forma aislada en base a sus propias necesidades, sino que tiene en cuenta las necesidades de los demás. Bueno, pues ese liderazgo empático, como digo, es más femenino que masculino, para que nos entendamos, porque nosotras esa empatía la tenemos de forma más natural que la que pueden tener los hombres. Aunque como digo luego nos formamos y todos podemos ser todo, pero así de forma natural sería esto.

Es un liderazgo donde no predomina tanto la la parte dominante, sino la parte de cordialidad. Entonces, no necesitamos adoptar posturas corporales tan expansivas, por ejemplo, para que se nos perciba como dominantes. Pero sí que es bueno, por ejemplo, que hagamos un buen contacto visual. Esto es fundamental, de hecho, en cualquier técnica de comunicación no verbal para mejorar nuestras relaciones, siempre está presente un adecuado contacto visual. Porque aquello que si no te veo, no existes. O sea, aquellas personas a las que no miramos sienten que no existen para nosotros. Y por tanto, el contacto visual es fundamental en cualquier técnica de comunicación no verbal. Y como no iba a serlo también en el liderazgo.

Luego también una buena gestión del contacto háptico, es decir, del tacto que hacemos con los demás. Entonces el mira Obama hace muy bien el contacto háptico. Tiene muchísima habilidad para tocar a los demás. Sabe cuándo tocar, que esto es lo que decimos, que en el tema del contacto háptico hay que saber a quién tocar, de qué manera y en qué momento exacto de esas variables. Pero si lo estás haciendo bien o mal.

Así como Jose Biden no tiene ninguna habilidad con el contacto háptico. Vale, eso no es verdad que hay vídeos suyos en blanco muy criticados por este tema. Es verdad porque justamente toca zonas que son zonas vulnerables y que no se deben tocar. Y además a mujeres, zonas que no se pueden tocar. O sea, está prohibido porque a no ser que se haga ahí el churri o la churri. Entonces biden no tiene esa habilidad, no tiene esa capacidad empática de entender lo que le puede gustar a otra persona.

Sin embargo, su predecesor, Obama, sí que lo hacía muy bien. Obama sí que maneja muy bien el tacto y genera confianza en los demás y genera conexión con los demás a través del contacto háptico, aunque eso lo hacía muy, muy bien claro. Y eso forma parte de ese liderazgo empático que te decía.

Es gente que tiene una buena escucha, que es fundamental, saber escuchar. Cuando hacemos una escucha de calidad no es solamente que me callo y escucho lo que tú dices, las palabras que tú dices, sino que escucho también como lo dices. Y muy importante un tercer elemento, escuchado verbalmente, escucho no verbalmente y el tercer elemento es que te hago ver que te escucho y esa parte se la salta mucha gente.

Un líder empático entiende que la otra persona necesita sentirse escuchada y por tanto le muestra a través de señales no verbales que le está escuchando. Esto es una parte súper importante. Los grandes líderes empáticos no es que sepan, no solamente saben hablar muy bien, saben escuchar muy bien, son buenos escuchadores digamos, saben también hacer esa escucha y es muy agradable estar con gente que te sabe escuchar, porque al final eso es lo que hace que conectes con ella.

Al final esas son las personas más atractivas, las que las que nos hacen sentir bien y las que nos hacen sentir escuchados.

E igual que me ponías el ejemplo de Jacinda Ardern u Obama, alguna otra mujer que destaque por su lenguaje no verbal, tanto para bien como para mal, o que transmita mucha dominancia o algo contrario.

Bueno, a mi me gustaba mucho Angela Merkel, la verdad, porque fíjate que los rasgos femeninos y masculinos son rasgos de personalidad. Siendo que somos mujeres, yo puedo tener más o menos marcado el rasgo femenino o masculino. Normalmente las mujeres lo tenemos más marcado el rasgo femenino que el masculino, pero en este caso había un equilibrio. Y a mi me gustaba mucho, porque ese equilibrio está muy bien. O sea, todo lo que esté en equilibrio a nivel de comunicación no verbal es bueno, es decir que no estemos en los extremos.

Y Angela Merkel, siendo que seguía manteniendo su parte femenina, pero pero tenía ese equilibrio que le permitía codearse con con los con los machos alfa de la política internacional sin despeinarse. Y a mí personalmente me gustaba mucho como lo hacía y además no tenía en cuenta tantas cosas que que hemos heredado, como por ejemplo siéntate bien con las piernas así cerradas. O sea que no tenía tan en cuenta todas estas normas culturales que hemos heredado las mujeres y que a veces son un lastre para que se nos perciba como lideresas. Entonces, en ese sentido a mí personalmente Angela Merkel me gustaba mucho.

Porque además era todo. O sea, era todo. No era solamente su comunicación no verbal. Es que esa comunicación no verbal acompañaba la verbal, acompañaba a las acciones que hacía. O sea, al final era un conjunto de todo.

Era una persona además que sabía también transmitir las emociones. Me está viniendo ahora mismo la cabeza aquella ocasión en la que hace poco vamos en la pandemia, en la que casi llorando decía por favor, quedaos en vuestra casa, por favor, que se está muriendo gente. Bueno, pues esa capacidad y la comparo con el que tenemos aquí, con Pedro Sánchez, que no es capaz de de transmitir esa emocionalidad porque no la no la tiene básicamente.

La comparación es odiosa porque tú ves a una mujer tremendamente fuerte, súper respetada, a quien todo el mundo percibe como lideresa y la ves con esa capacidad para emocionarse en una situación concreta y eso, lejos de debilitarla, lo que haces que conecte mejor. Por eso te decía que eso es el liderazgo empático. El liderazgo empático no tiene miedo de mostrarse en un momento dado emocional, porque eso no es vulnerable. Al revés, lo que es vulnerable es no sentir nada.

Aparte de de la gestualidad y demás, ¿elementos como por ejemplo la ropa y demás, también influyen dentro del lenguaje no verbal o eso ya va a parte?

Claro que sí. Es uno de los canales que hay dentro de la comunicación no verbal, que es el el canal de la apariencia. No, dentro de ese canal de la apariencia analizamos dos dos cosas diferentes. Por un lado, lo que son los rasgos físicos, es decir, como es una persona, como su morfología facial, por ejemplo, si tiene la mandíbula más prominente, si tiene los rasgos más, más aniñados, por ejemplo, ya hay bastantes investigaciones sobre esto. Vale, por ejemplo, sabemos que una persona con un rostro aniñado, es decir, con las facciones redonditas, con la frente así grande, los ojos grandes, en un juicio tiene más probabilidades de que se le imponga menos pena que una persona con los rasgos faciales maduros. Fíjate. O sea, los rasgos faciales son muy importantes también.

Hay un montón de investigaciones sobre el atractivo físico. De hecho, hay correlaciones entre atractivo físico y cuánto gana una persona. Lamentable, pero sí. Como te decía, analizamos dos cosas dentro de la apariencia lo que son los rasgos físicos, si son más altos, más bajos. O sea, cómo es físicamente una persona. Y luego la vestimenta.

Dentro de la vestimenta es cómo va vestida esa persona y también que complementos lleva. Vale, pues si llevan, yo que sé, si llevan gafas, llevan reloj, si no lo llevan, que también es interesante ver cuando alguien no hace una conducta, si lleva móvil, qué tipo de móvil lleva si el móvil es con funda, sin funda? Todo ese tipo de cosas se analizan también en comunicación no verbal. O los zapatos, si son de tacón. Bueno, todo es fácil. Al final todo, todo lo que tiene que ver con la apariencia de una persona. Y claro que hay muchísima investigación y claro que comunica, comunica muchísimo. Sobre todo es importante. En la formación de primeras impresiones es donde más investigaciones encontramos en el tema de la apariencia.

Y este tipo de todo este tipo de elementos son universales o pueden variar en función de la sociedad del país en el que te encuentres.

Es importantísima la cultura. Por eso te decía que lo primero que analizamos es el contexto. Cuando hablamos de contexto te he puesto dos ejemplos, así de bueno, pues de dos situaciones diferentes, pero también lo tenemos que extender a la cultura. Imagínate, por ejemplo, que yo estoy analizando el canal de la cronémica, que lo que analiza es los tiempos, el concepto y el uso que hacemos de los tiempos.

Es uno de los canales que más supeditado esta a la cultura, porque lo que aquí es puntualidad en otro país es impuntual, en otros que ha llegado antes y así. Por ejemplo en cronémica analizamos cuánto duran las cosas. Los eventos, por ejemplo, cuánto dura un día de trabajo. Pues hombre, depende, porque tú te vas a Alemania y a lo mejor en 20 minutos habéis acabado de comer porque coméis ahí un tal sabes porque a mediodía no comer nada y ni siquiera hacen comida de trabajo. Y tú aquí empiezas la comida de trabajo a las dos del mediodía y a lo mejor a las dos de la mañana y hacen enlazado, ¿sabes? Y ya os estáis tomando unas copas por ahí.

Entonces, eso depende muchísimo de la de la cultura. La mayoría de canales no verbales, expresivos, de una manera o de otra, en mayor o menor medida, están sometidos a la cultura. Por ejemplo, mira, hay gestos que en una cultura significan una cosa y en otra cultura significan otra.

Por supuesto, la apariencia también está sometida a la cultura e incluso la expresión facial de las emociones. Existe lo que llamamos las reglas de manifestación que describió Pol Ekman. Y esas reglas de manifestación significa que yo puedo sentir asco, por ejemplo, pero a lo mejor en mi cultura no está bien visto que yo públicamente manifieste ese asco por una comida, por ejemplo, que me produce asco. Pero a lo mejor en mi cultura no está bien visto que yo exprese públicamente que me da asco esa comida que me acaba de ofrecer mi anfitrión. Entonces yo he aprendido a sonreír en esa situación. O sea, esa es una regla de manifestación. La cultura me dice lo que tengo que hacer en ese momento.

Bueno, pues un poco así con todo. A nivel del contacto háptico, el tacto que te decía, pues es que hay culturas donde donde nos tocamos más. Nosotros afortunadamente estamos en una cultura de alto contacto, somos muy tocones, nos tocamos mucho. Y digo afortunadamente porque es positivo, porque eso genera emociones positivas y todo. Incluso hay una investigación que ha demostrado que dar abrazos mejora nuestro sistema inmunológico e incluso nos previene de la gripe.

Te quiero decir que afortunadamente estamos en una cultura de alto contacto, pero tú luego te vas al norte de Europa, por ejemplo, y tú vete por ahí dando abrazos a la gente a ver que te pasa. Entonces claro que si la cultura manda muchísimo en muchas conductas de las que hacemos a diario. Claro que sí.

Ya por último, cómo podemos empezar a cambiar si queremos modificar un poco nuestro lenguaje no verbal para adaptarlo mejor a ciertas situaciones. Pues eso, justamente en temas de liderazgo del trabajo, tal, ¿como podemos empezar a hacer ese cambio?

Bueno, pues una cosa que podemos hacer es grabarnos, no estar mirándonos mientras nos grabamos. O sea, tienes que poner la cámara del móvil, pero la que no te estás tú viendo, si la otra, la del otro lado porque si te estás viendo ya modificas tu conducta en función de lo que tú estás viendo en ese momento tú te grabas o con una cámara normal que no te ves y después de te visualizas y también le pides a alguien que con cariño ya alguien de su familia, de tu entorno de amigos, que con cariño te dé un feedback, te diga que tal te ve o por ejemplo si tienes que hacer una presentación, oye, pues mira, hoy tengo que hacer una presentación, pues me me graba alguien y luego me visualizo y tal.

Eso ya está muy bien, porque una cosa es cómo nosotros comunicamos y otra cosa muy diferente es como creemos que comunicamos. Y otra cosa también diferente es lo que los demás interpretan, que esa es otra historia. Entonces es importante que ajustemos un poquito el cómo creemos nosotros que comunicamos, con el cómo comunicamos objetivamente. Y esto, la mejor forma es grabarnos.

También está muy bien leer, formarse, porque al final cuando cuando empiezas a leer es cuando te vas dando cuenta y vas tomando conciencia de muchas cosas y vas entendiendo, pues oye, una interpretación, otra interpretación. Problema, pues que aquí en España, o sea en español, no hay tantos libros que sean rigurosos y a la vez sean accesibles para el gran público. Es decir, que o son rigurosos, pero son muy complejos porque son del ámbito académico, o son accesibles para el gran público, pero les falta rigor y se están basando en la experiencia de uno o en lo que el otro le ha contado.

Y aquí pues déjame que te diga que yo tengo un libro publicado por Planeta que se llama Código no verbal y que aúna justamente porque fui un poco kuka y vi el nicho de mercado y dije tate, pues algo que sea accesible y que a la vez sea riguroso, claro en las referencias y que esté basado en la investigación. Y bueno, pues ese es un libro, pero bueno, hay otros libros, como por ejemplo el de Amy Cuddy, que es el poder de la presencia. También es un libro que yo siempre recomiendo porque es muy bonito. Te lo puedes llevar a la playa, a la consulta del médico y es un libro también muy accesible y que también está basado en la investigación científica.

Y como te digo, es que hay pocos libros en español que que sean rigurosos, pero yo creo que es bueno que la gente empiece a leer sobre ese tema. Todo lo que tiene que ver con comunicación, psicología, autoconocimiento, porque al final cuanto más lees, más crítico eres también con lo que estás leyendo y por tanto tienes más criterio y puedes discernir. Y por otro lado, también despierta tu curiosidad y te ayuda a entender mejor a los demás, que al final de eso se trata el liderazgo empático del que hablábamos. Consiste en entender las necesidades y la perspectiva de los demás. Cuanto más leamos y más nos formemos en esto, pues muchísimo mejor.

