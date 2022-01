Tener sexo a los 82 años porque "es bueno para la vida": el alegato de Iva Zanicchi para Eurovisión

"Quiero amarte por lo que tienes en el corazón, / Para sentirme aún viva en ti

/ Y si un día me entero / En mi corazón una arruga más... serás tú / Pero si quieres... si lo quieres... / quiero amarte en pensamientos, en manos; / quiero amarte con el alma y más". Estos son algunos de los versos de la canción Voglio amarti (Quiero amarte) con la que Iva Zanicchi aspira a representar a Italia en Eurovisión. La cantante, de 82 años, interpreta esta obra cargada de sensualidad y pasión y reivindica así que "toda mujer, a cualquier edad, clame amor sentimental y carnal a su hombre".

Casada desde hace 36 años, Zanicchi asegura que "hacer el amor es bueno para la vida. A cualquier edad". "Hemos estado tan enamorados y él dice que todavía me ama como lo hizo en los primeros días, pero en mi opinión es una mentira. Al principio, como en todas las historias, hubo una gran atracción, luego se impuso el cariño y la complicidad. Pero ¿quieres saber si hay sexo? Sí hay, es bueno para la vida", ha declarado en una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera.

Sin pelos en la lengua, la artista ha hablado de este tema que preocupa a muchas mujeres cuando llegan a la menopausia, un momento en el que puede descender la libido, la lubricación y en el que también se pueden ver menos atractivas.

Sin embargo, Zanicchi ha defendido que el sexo siempre es beneficioso, y no solo más allá de los 60. "¡A los 60 estaba haciendo piruetas…! Ahora menos, pero ¡ay de ti si dejas de hacer el amor incluso después de los 80! Si dejas de tener sexo, no lo haces más. Tienes que obligarte, ayudarte un poco con tu imaginación. Tengo un montón de fantasías... Pero no me dejes decir nada más, que luego mi pareja se enoja", ha comentado entre risas.

Una cantante aclamada

Iva Zanicchi en el Festival de Eurovisión celebrado en Madrid en 1969.

La canción de Zanicchi ha sido una de las 22 seleccionadas para participar en el Festival de San Remo de 2022, en el que los italianos eligen a su representante para Eurovisión. "Es una canción levemente clásica con un poco de blues. Es un grito de amor universal. Queremos amarnos, abrazarnos, besarnos. Esto es lo que dice la canción", afirmó en la presentación del tema, que aún no se ha hecho público.

Iva Zanicchi es una artista con una dilatada experiencia y una de las cantantes italianas con mayores ventas en el extranjero. Empezó su carrera musical en los años 60 y ha publicado más de 30 álbumes. Además, ha presentado varios programas de televisión en la televisión italiana.

Este no es el primer Festival de San Remo en el que participa Zanicchi. La popular cantante ha participado en una decena de ocasiones, llegándolo a ganar 3 veces (1967, 1969 y 1974). En 1969 fue la representante de Italia en Eurovisión, que aquel año se celebró en Madrid, tras la victoria en la edición anterior de Massiel con su canción La, la, la. Entonces quedó en el puesto número 13 con la canción Due grosse lacrime bianche. ¿Tendrá más suerte este año con su oda al amor?

Sigue los temas que te interesan