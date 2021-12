"Si lo denuncias, pierdes el trabajo": así es el #MeToo de las Fuerzas Armadas en Reino Unido

Gracias al movimiento #MeToo y las movilizaciones feministas están saliendo a la luz nuevos casos sobre abusos sexuales en todos los ámbitos personales y profesionales. Ahora, también están alzando la voz las mujeres de las fuerzas armadas, donde también había varios casos de violencia sexista e incluso violaciones.

Una de esas historias es la de Joanna, que según ha relatado a The Times, recibió una beca y comenzó en el nivel de oficial, donde compartía entreno con otros compañeros masculinos. "Como acababa de salir de la escuela, era mucho más fácil para mí tomar órdenes, seguir la línea y me trataban como a su hermana pequeña. Así que todos realmente me cuidaron mucho", dice sobre los inicios. Entonces, ¿por qué no quiere dar su nombre real ni mostrar su cara?

Como ella, otras muchas mujeres del Reino Unido han sufrido el abuso de poder colectivo en las diferentes clasificaciones militares, donde hay contados casos de figuras femeninas y suelen estar rodeadas de hombres en su mayoría. De estos casos ha nacido la necesidad de levantar una orden para permitir que las mujeres en servicio presten testimonio en una investigación del comité de defensa, Mujeres en las Fuerzas Armadas. Participaron más de 4.000 mujeres, incluidas veteranas.

Imagen de una mujer en la Royal Navy . Royal Navy.

La historia de Joanna

El caso de Joanna es solo uno de los muchos registrados. Según narra, ella se despertó desnuda con algunos flashbacks. "No entendí qué, ni cómo, ni por qué", relata. Le tomó mucho tiempo comprender lo que había pasado en realidad antes de que la encontrasen desnuda en uno de los baños y la llevasen a su litera. Su comandante, responsable de la seguridad a bordo, la interrogó: "Recuerdo sus palabras el primer día: 'Podrían haberte violado'. No me preguntó, pero usó esas palabras", cuenta.

Según explica, el caso fue tratado al principio como un asunto disciplinario y fue acusada de confraternizar con compañeros jóvenes. Cuando asistió a una audiencia sumaria por incumplimiento del código social, se culpó al alcohol como un "factor atenuante" de esta situación. Durante las entrevistas con la Royal Navy Police (RNP) unos días después, aparecieron nuevos hematomas alrededor de la parte superior de sus brazos. "Aparecieron de repente, y recuerdo que el asistente médico principal dijo que eran muy profundos", cuenta. Aún así, fue acusada y multada. "Incluso me disculpé oficialmente con el capitán, y él me atacó por no tener remordimientos", dice a The Times.

Unos meses después, recuperando su experiencia una amiga le dijo: "Si no te acuerdas, entonces no diste tu consentimiento, entonces fue una violación". Es entonces cuando Joanna decide ir a la policía local, cuya respuesta (típica de otros casos denunciados por mujeres en uniforme), fue devolverle el golpe a la policía militar, diciendo que no tenían jurisdicción.

Imagen de un desfile militar.

Durante la entrevista para contar su experiencia, Joanna afirma que no hubo ninguna empatía ni apoyo. La marina no tiene la capacidad para realizar exámenes de violación a bordo de sus embarcaciones, según explica. Esto supone que las víctimas que necesitan atención es nula. "Hay una ausencia de médicos calificados en el examen de agresión sexual y, por lo tanto, capaz de brindar evidencia pericial", señala.

Varios testigos, incluido un miembro de la guardia que entró y encontró a Joanna desplomada, desmayada y desnuda en el baño y la devolvió a su litera, informaron lo que vieron en los días que siguieron. La Autoridad Fiscal del Servicio afirmó que no había pruebas suficientes para llevarlo más lejos. Joanna persistió, sin embargo, apelando la decisión dentro de un mes. Le dijeron que no había pruebas suficientes para presentar un recurso, lo que la llevó a darse cuenta de que la investigación inicial era el problema y la llevó a presentar una denuncia ante la unidad de estándares profesionales de la RNP.

Joanna aún no ha recibido ninguna compensación por parte de los militares, aunque ella afirma que "No quería dinero. Solo quería una disculpa". Aunque, según explica, lo que más le duele es cómo sus compañeros se volvieron contra ella: "Me uní para servir a la reina y al país. Estaba completamente preparada para morir con ellos, o incluso por las mismas personas que me trataban así".

Ahora que ha dejado su puesto y ya no está en la Royal Navy, Joanna dice que tiene "una sensación de pérdida de identidad. La vida militar lo abarca todo: se come, se duerme y se respira. De manera similar, las sobrevivientes de agresión sexual sienten una pérdida de identidad debido a la forma en que han sido atacadas íntimamente. Combina los dos y tienes a alguien que está realmente perdido".

De sueño a infierno

Las audiencias del comité de defensa se produjeron como parte de los esfuerzos de la campaña de Diane Allen para llevar los problemas que afectan a las mujeres en las fuerzas armadas al parlamento después de recibir una respuesta abrumadora de su libro, ForeWarned.

El actual proyecto de ley de las Fuerzas Armadas no ha aceptado la mayoría de las recomendaciones hechas por las revisiones sobre cómo el ejército debe manejar los problemas de agresión sexual, acoso o intimidación.

Portada del libro 'Forewarned: Tales of a Woman at War ... with the Military System'.

Para muchas jóvenes en todo el Reino Unido, unirse a las fuerzas armadas es un sueño desde la infancia, unos deseos muy alimentados por la red de reclutadores comunitarios que dependen del grupo de talentos de 16 a 18 años. En el último año se alistaron más de 3.000 menores de 18 años, principalmente en el ejército, donde constituyen una cuarta parte de la ingesta. El número de niñas de 16 y 17 años aumentó de 190 en 2015 a 290 este año.

En total, hay 132.810 hombres y 16.470 mujeres que prestan servicios en las fuerzas armadas regulares en las tres divisiones. Las mujeres constituyen el 11 por ciento de la fuerza de combate y solo han sido elegibles para el despliegue en la línea del frente desde 2018.

Varios casos como Allen

Allen sirvió en el ejército durante 30 años y fue una de las primeras mujeres en asistir a Sandhurst. La publicación de su libro fue su intento, según ha explicado a varios medios, de convertir el tema de conversación del movimiento #MeToo "en el punto de inflexión" que necesitan las fuerzas armadas: "Un llamado a las armas para ver cuántas otras mujeres habían estado sufriendo en el ejército", decía.

Al detallar las muchas prácticas discriminatorias que son una parte aceptada de la vida militar de las mujeres. El jefe saliente del estado mayor de defensa, el general Sir Nick Carter, ha sido muy criticado por describir estos casos como una "cultura juvenil". Ante ello, Allen puso al descubierto cómo podría ser realmente la vida en uniforme para las mujeres que están considerando unirse en un futuro.

Dos miembros del Comando TRG en Lympstone, Devon. Twitter

"Terminé siendo agredida sexualmente por tercera vez en 2014. Las dos primeras veces estaba borracha, y si tú estás borracha, es tu culpa. Punto final", narra otra de las víctimas, que se negó a denunciar los dos primeros ataques por temor a perder su trabajo. "Es un hecho conocido que si lo denuncias, pierdes el trabajo. Así que no lo denuncié. Pero la tercera vez fue diferente. Fue durante la jornada laboral. No había estado bebiendo. Yo estaba vestida de uniforme. No pude superarlo, así que lo informé", explica.

Lo que siguió fue un proceso agotador de dos años durante el cual tuvo que trabajar en el mismo barco que el hombre al que acusó y fue intimidada por sus compañeros, incluido, dice, su propio oficial al mando. El caso finalmente llegó a la corte marcial donde el acusado fue absuelto de todos los cargos. Tras sufrir acoso continuado de sus compañeros, fue dada de baja con trastorno de estrés postraumático.

Más investigación

¿Están las mujeres a salvo en las fuerzas armadas? Lo cierto es que los últimos informes muestran un aumento de diez veces los casos de violación y agresión sexual en mujeres menores de 18 años. Ante esto, Carter decía: "Creo que tenemos algunas dificultades culturales que tenemos que superar, y parte de nuestra cultura al tratar de fomentar el tipo de camaradería que prevalece en los campos de batalla, podría no ser necesariamente la cultura que es sinónimo de tratar de crear equipos inclusivos".

El 64% de las mujeres veteranas y el 58% de las mujeres en servicio que participaron en la investigación de la defensa dijeron haber sufrido intimidación, acoso y discriminación. Seis de cada diez dijeron que no informaron lo sucedido; de los que lo hicieron, un tercio dijo que la experiencia fue “extremadamente escasa”. Obtener cifras que permitan conocer completamente la magnitud del abuso y el acoso sexual dentro de las fuerzas armadas es "muy difícil", afirma Emma Norton a The Times, directora del Centro de Justicia Militar, que ha estado trabajando con decenas de mujeres en servicio y algunos hombres en el tema de la violencia sexual.

Aunque se han llevado a cabo varias investigaciones, como el informe sobre acoso sexual de 2018 del ejército que fue un proyecto conjunto del Ministerio de Defensa y la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, o el trabajo realizado por organizaciones benéficas de veteranos, incluidas Salute Her o Combat Stress, no parece suficiente.

Según explican, cada rama de las fuerzas armadas tiene su propio servicio policial, por lo que si eres víctima de un delito, generalmente se tratará a través de procesos internos. Y en la mayoría de los casos estas fuerzas policiales han sido criticadas por el servicio que brindan a las víctimas, que se califica de "escaso y pobre".

Entre 2015 y 2018, según datos registrados a través del sistema COPPERS, cinco hombres fueron declarados culpables de violación en consejo de guerra. Teniendo en cuenta los delitos sexuales menores, 50 hombres fueron declarados culpables de los 1287 informes.

