Robles quiere más mujeres militares en operaciones de paz: "La seguridad no es posible sin su implicación"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha impulsado la mesa redonda 'El futuro de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad', un acto conmemorativo del vigésimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU que impulsó la promoción de las mujeres como agentes de paz.



Robles señaló que en unos momentos tan difíciles y duros como los actuales "no se puede bajar la guardia en el tema de la paz, la libertad y la seguridad de ninguna manera", recordando que hay 25 conflictos activos en el mundo y casi 70 millones de refugiados, la mayoría mujeres y niñas.

La ministra recalcó que es muy importante que la OTAN "no deje de lado la aplicación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas" al mismo tiempo que se mostró convencida de que "la paz, la libertad, la seguridad en el mundo nunca van a ser posibles sin la implicación de las mujeres". Por ello, "todos tenemos la obligación de que ese papel de las mujeres no quede opacado, no quede callado, por otras circunstancias", finalizó.

Robles recordó que la Resolución 1325 del 2000 fue un hito en defensa de la igualdad de género y en el reconocimiento de la importancia del papel de las mujeres, la búsqueda de una paz sostenible y duradera.

Desde entonces, se han aprobado diez resoluciones más y se han producido progresos a través de planes de acción nacionales que han adoptado multitud de países para alcanzar los objetivos de igualdad de género y promover el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos.

Desde el Ministerio de Defensa se trabaja, como ha recordado Margarita Robles, en dos líneas de acción: consolidar la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas y fomentar la participación de las militares en las operaciones de paz.

"Es reconfortante que las mujeres se incorporen a las misiones, ahora son un 8% (266 militares), pero tenemos que hacer que se incremente porque no es suficiente", señaló, tras aplaudir la labor de los más de 2.600 militares españoles que participan en misiones internacionales.

El Ministerio Defensa trabaja también para aumentar el total de mujeres en las Fuerzas Armadas, que actualmente está en el 12,8%, un porcentaje "que es bajo, pero si lo comparamos con otros países como Italia, con un 5%, es un porcentaje que nos genera una cierta esperanza", dijo Robles.