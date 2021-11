Extirpar el endometrio: la 'solución' a los dolores menstruales y el sangrado que causa polémica

El dolor menstrual es un problema común que llega cada mes para millones de mujeres en el mundo. La menstruación supone para muchas de ellas graves complicaciones por el dolor ocasionado durante gran parte del ciclo. Pese a que la endometriosis es una enfermedad que aún destaca por la tardanza en el diagnóstico y por haber sido ignorada durante años, en los últimos años han aumentado exponencialmente las investigaciones y el interés por parte de los médicos.

Al poner el foco en la endometriosis y aumentar la información, muchas mujeres han conseguido identificar que la padecen, buscando alternativas y soluciones a ello. Una de esas soluciones está causando una gran polémica, ya que supone extirpar el endometrio, lo que haría imposible el embarazo tras la intervención. La endometrial ablation, ablación endometrial en español, es un procedimiento que existe para detener los períodos, pero probablemente nunca hayas oído hablar de ello. ¿Por qué?

"La ablación endometrial es una operación que se hace en España desde hace mucho tiempo, pero ahora quizás tenemos opciones médicas que consiguen el mismo objetivo y esta es una de las razones por las que se hace menos esta cirugía", explica la Dra. Alicia Esparza, especializada en ginecología y obstetricia del Hospital Vithas Medimar (Alicante).

Algunas cuentas feministas están compartiendo información sobre ello, ya que según explican no se aporta dicha información para mantener el fomento de la maternidad. "El procedimiento hace que la paciente no pueda tener hijos, por lo que, por supuesto, los campos médicos quieren mantener esto en silencio para quienes pueden tener un niño", escriben desde las plataformas feministas. Por su parte, la Doctora no cree que esa sea la razón: "No creo que haya escasa información porque se busque que la paciente sea fértil, de hecho, tenemos otras formas de anticoncepción con las que se puede evitar el embarazo sin tener que pasar por quirófano. La ablación endometrial tiene sus indicaciones y ninguna de ella es la anticoncepción,

El procedimiento

Para aquellas mujeres que estén interesadas en qué consiste esta intervención, consiste en quitar la capa delgada de tejido (endometrio) que recubre el útero "para detener o reducir el sangrado menstrual abundante".

Hay varias formas de realizar el procedimiento. Mediante electricidad, que utiliza una corriente eléctrica para destruir el revestimiento del útero. A través de líquidos, para bombear líquido calentado al útero y así destruir el revestimiento. También existe la terapia de balón: un tubo delgado con un globo en el extremo se llena con líquido calentado, que destruye el revestimiento. Y la opción de las ondas de radio de alta energía, en el que se coloca una malla eléctrica en el útero, se expande y envía una corriente eléctrica para destruir el revestimiento. "La electrocirugia y el láser son las que mejor resultado han dado a largo plazo", explica la Doctora.

La cuestión es por qué aquellas mujeres que saben y han tomado la decisión de no querer quedarse embarazadas deben verse obligadas a ser fértiles. "Los médicos se negarán a mencionar los procedimientos que causan infertilidad, ya que a menudo el valor de un útero se basa injustamente en poder tener hijos", añaden desde las plataformas feministas.

Pros y contras

La Dra. Alicia Esparza nos explica que una de las ventajas es que al destruirse el endometrio, esto disminuye el flujo menstrual, que puede "incluso desaparecer por completo". Algo muy beneficioso en los casos en los que la paciente tiene hipermenorrea (el flujo menstrual aumentado en cantidad o en días) "y sobre todo en pacientes que hayan cumplido su deseo gestacional, es decir, que no quieran tener más hijos", explica la Doctora.

Esta técnica rompe la capa endometrial, "donde anidaría el embrión por lo que una vez destruida es casi imposible quedarse embarazada". También se recomienda en aquellos casos en los que el flujo menstrual abundante puede causar una anemia.

En cuanto a los inconvenientes, no hay ninguno más allá de "cualquier inconveniente que puede surgir en cualquier cirugía". Las pacientes cuando acuden a consulta no suelen pedir directamente una ablación endometrial, aunque "sí que es verdad que cuando tienen sangrados abundantes preguntan por el tratamiento más adecuado para ellas", explica.

La endometriosis

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a mujeres en edad reproductiva. El endometrio es la parte interna del útero, que cada mes se prepara para un posible embarazo. Si la fecundación no se produce, el endometrio se desprende del útero junto con el óvulo, a lo que llamamos menstruación o regla. La endometriosis ocurre cuando el endometrio en vez de implantarse en su sitio lo hace en otras partes del cuerpo por razones que se desconocen.

La endometriosis afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Generalmente se identifica como una enfermedad de mujeres de entre 20 y 30 años, pero también puede padecerse desde la adolescencia y en la menopausia.

