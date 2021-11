La reina Letizia 'maltratada' protagoniza una campaña contra la violencia de género

¿Qué pasaría si la reina Letizia denunciase ser víctima de violencia machista? ¿Estaría a salvo por ser quien es o el sistema la ignoraría como todavía ocurre con algunas mujeres? Ese es el planteamiento del artista italiano, AleXsandro Palombo, en su última campaña contra la violencia de género y que ha publicado por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se celebra este jueves 25 de noviembre.

En una polémica imagen aparece la reina Letizia llena de moratones acompañada del siguiente mensaje: "Ella lo denunció, pero nadie la creyó. Se quedó sola, pero no estaba protegida. Pero él no fue detenido, pero ella fue asesinada de todos modos". El objetivo es concienciar sobre esta lacra global y que se ha llevado la vida de más de mil mujeres en España desde 2003.

Porque, tal y como reza el cartel, "la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos que permanece en gran medida impune. Solo nos pocos perpetradores de violencia se enfrentan a un juicio y aún menos son los condenados". La imagen, que según El Mundo es muestra de arte callejero, ha aparecido en las redes sociales y ha sido compartida por el artista.

Imagen completa en la que aparece la reina Letizia.

Anima a denunciar

Sin embargo, no es la primera vez que lleva a cabo una campaña de este tipo. En 2015 publicó una serie de imágenes en las que, de nuevo, se simulaba que mujeres famosas como Gwyneth Paltrow, Emma Watson, Angelina Jolie, Madonna o Kim Kardashian habían sido maltratadas. Todas ellas estaban acompañadas del mensaje: "Ninguna mujer es inmune al abuso doméstico. Paremos la violencia contra las mujeres".

Así, Palombo reflexionaba sobre la posibilidad de que mujeres poderosas, con alto nivel académico, económico y social, pudiesen ser víctimas de la violencia machista. Y es que, según Ana Bella Estévez, ellas sufren más dificultades para denunciar porque se enfrentan a más prejuicios.

"Mientras más alto es el nivel, más barreras encuentran las mujeres maltratadas para denunciar su situación porque se pone en cuestión su profesionalidad, en vez de recriminar el comportamiento del maltratador", explica la presidenta de la Fundación Ana Bella en el libro Romper el silencio. "Las mujeres trabajadoras con carreras universitarias tardan una media de 12 años en pedir ayudar", añade.

Por eso AleXsandro Palombo anima a todas las mujeres que estén en una situación de maltrato que denuncien, porque "la vida puede ser un cuento de hadas si rompes el silencio".

"Solo porque soy mujer"

El año pasado, y siguiendo esta misma línea, se centró en las políticas. Angela Merkel, Michele Obama, Alexandria Ocasio-Cortez, Hillary Clinton, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi y Sonia Gandhi fueron entonces las protagonistas de la campaña que tenía como lema: "Solo porque soy una mujer".

En ella denunciaba todo tipo de violencias y discriminaciones que le ocurren a las mujeres, solo por el hecho de serlo: "Soy víctima de violencia doméstica, me pagan menos, he sufrido la mutilación genital, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo decidir con quién me voy a casar, fui violada...", escribió el artista en Instagram. Y advirtió: "La violencia contra la mujer es un problema mundial que afecta a todos, independientemente de su raza, clase o religión".

