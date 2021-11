Acoso, miedo y culpa: los cortos que exponen las 24 horas diarias de la vida de las mujeres

Culpa, rabia, soledad, resignación... Estas son algunas de las emociones que reflejan H24: 24 horas en la vida de una mujer. A través de 24 cortometrajes, Arte TV, la plataforma gratuita de streaming europea, lanza un proyecto que busca luchar contra el sexismo exponiendo con crudeza la realidad que viven diariamente las mujeres de todo el mundo: desde el acoso a la discriminación o la violencia (física, sexual, emocional), en los distintos ámbitos de la vida.

Cada historia es diferente, pero con más de una cualquier mujer se puede sentir identificada, ya que todas ellas están basadas en relatos reales. Estudiantes jóvenes, madres, trabajadoras, mujeres mayores... Todas están representadas en estos cortos escritos y dirigidos por mujeres de distintos países.

Lo más interesante es que cada uno aborda un tipo de violencia, incluyendo aquellas que muchas veces normalizamos o pasan inadvertidas para quién no la sufre. Aquellas que no solo te hacen sentir mal, sino que te hacen dudar de la gravedad de los hechos porque "no ha sido para tanto". "¿No ha pasado nada y tengo ganas de llorar? Dicen que no es nada, pero es algo", expone el corto titulado Concerto #4, que trata sobre las insinuaciones inapropiadas de un profesor hacia su alumna. "No hace falta que te toquen para que sientas que te han tocado. Con una mirada basta", dice la protagonista de Mi acosador, sobre el acoso callejero.

También la culpa de quienes llegan a pensar que el ataque fue culpa suya o que debieron actuar de otra manera. "¿Por qué sonreí'", se pregunta la protagonista de El moño.

Algunas de las obras pasan por la violencia física y sexual más cruel. Como es el caso de Aviso de desalojo, en el que echan a la mujer de su casa por incumplir las normas de convivencia. ¿La realidad? Que su marido le pega y grita todos los días. O Terminal F, en el que la mujer es detenida por inmigración, y durante el forcejeo su falda acaba en el suelo, pero a nadie para importarle y la dejan medio desnuda tras esposarla.

Los cortos cuentan además con la participación de grandes actrices, como es Diane Kruger. En su obra, titulada Signos, expone el acoso que se produce muchas veces en el transporte público. Ella es la única que aparece en pantalla e interpreta de forma magistral el papel de víctima y de agresor, adentrándose así también en el pensamiento del atacante. "De repente grita: '¡Vete al diablo!'. ¿Qué es esta perra histérica? Yo solo quería hacerle un favor", afirma.

Qué pena

En el caso de España, el corto se llama Qué pena. y aborda la violencia obstétrica. Escrito por Rosa Montero, la protagonista, a quien interpreta Susana Abaitua, toda la acción ocurre en el hospital durante el parto de la protagonista. Ella se da cuenta de que el médico que la está tratando fue condenado años antes por un caso grave de violencia obstétrica, mostrando así la poca importancia que se da a estos graves sucesos.

"Te condenaron a ocho meses de cárcel y ocho de inhabilitación. Poco me parece, pero algo es. Y aquí está, el maldito culpable entre mis piernas. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con lo que dices, maldito cabrón", reprocha la protagonista.

