La polémica campaña en Burgos que culpa a las madres de la prostitución de sus hijas

En un momento en el que la prostitución está abriendo el debate de su legalización y su eliminación, el Ayuntamiento de Burgos ha desatado la polémica al lanzar su campaña en contra de lo que muchos denominan "una profesión digna". El conflicto se encuentra en que entre una de las varias imágenes que promueven esta iniciativa se culpabiliza a aquellas madres que aceptan que sus hijas se prostituyan ""porque trae dinero fácil a casa".

La campaña municipal se basa en cuatro imágenes en las que se denuncia la complicidad con la explotación sexual, mostrando a un hombre que ve pornografía en una pantalla, la madre de una prostituta, la madame de un prostíbulo y un joven que ha presenciado una agresión sin denunciarla. Pero es la imagen de la madre la que he causado un gran revuelo en redes sociales y ha provocado la petición de Podemos de retirar el cartel.

Al rechazo en redes sociales se le ha unido el de múltiples asociaciones feministas, como la Asociación de mujeres Hypatia de Burgos, que defienden la abolición de la prostitución, que calificaban de "misóginos" a dichos carteles y denunciaban "la responsabilidad y la culpa" que se atribuye a las madres en la continuidad del sistema prostitucional en las mujeres.

Cuatro de cada diez hombres son #puteros pero la culpa de ser explotadas sexualmente la tenemos las mujeres:

Campaña polémica

La campaña de prevención y sensibilización contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual del Ayuntamiento de Burgo se llama #Frenemoslaprostituciónylatrata. Ante la polémica se han retirado dos carteles de la campaña del por las críticas de las asociaciones que trabajan por la mujer, las que atienden a las prostitutas y la denuncia de Podemos.

"La trata de seres humanos con fines de explotación sexual constituye una profunda violación de los derechos humanos, que utiliza a las personas, principalmente mujeres y niñas, como simples mercancías, coartando su libertad y atacando su dignidad", escriben en la nota de prensa de la campaña. "Para acabar con ella es necesario visibilizarla y tomar conciencia de su existencia en nuestro entorno. No puede obviarse que el destino de las víctimas de trata con fines de explotación sexual es la prostitución. Por ello, la demanda de servicios sexuales se identifica como una de las principales causas de este grave atentado contra los derechos humanos. El rechazo de la sociedad ante el consumo de personas es fundamental para su erradicación", añadían.

El @Aytoburgos ha puesto en marcha una campaña en la que apunta a las mujeres como cómplices de la prostitución. Es lamentable que una administración pública haga uso de los fondos del pacto de Estado con un anuncio contra las víctimas y no contra los puteros y explotadores pic.twitter.com/Mwr6sLse83 — Asociación de Periodistas Feministas CyL (@apfcyl) September 21, 2021

"Es lamentable que una administración pública haga uso de los fondos del pacto de Estado con un anuncio contra las víctimas y no contra los puteros y explotadores", escribían en su cuenta de Twitter la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León.

Podemos pide su retirada

El grupo municipal de Podemos ha pedido la retirada de la campaña contra la explotación sexual lanzada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos (PSOE-Cs) por "desenfocada y no consensuada", ha asegurado este martes su portavoz, Margarita Arroyo.

Otro de los polémicos carteles del Ayuntamiento de Burgos. Twitter

En rueda de prensa, Arroyo ha considerado que la cartelería que se puede ver ya en autobuses, taxis y mobiliario urbano de la capital burgalesa, "no pone en la diana sobre los consumidores directos de la prostitución y en los proxenetas". Por eso, pide retomar la campaña municipal de 2019 que contó con el consenso de las asociaciones feministas y grupos políticos, que esta vez asegura que "no se ha buscado".



Aunque los dos ediles de Podemos apoyaron la declaración para erradicar la prostitución y la trata de Burgos, que aprobó el pleno municipal el pasado viernes a propuesta de PSOE y Ciudadanos y con la abstención del PP y Vox, la concejal de Podemos ha sostenido que la campaña "no responde al espíritu de esa declaración".



Arroyo se ha mostrado "indignada y escandalizada" por el contenido de la campaña, que atribuye al pacto de gobierno del PSOE con Ciudadanos. En su opinión, se nota el "sesgo liberal" de la formación naranja a la hora de señalar a los máximos responsables de este problema social y ha sostenido que el PSOE debería ser más feminista.





