Madame de Rosa se planta a las críticas: "Estoy harta de que me digan que mi cuerpo delgado no es real"

Madame de Rosa se ha plantado en las redes sociales después de recibir cientos de comentarios "brutales" sobre su físico. "Estoy harta de que me digan que porque es delgado, mi cuerpo no es real", ha dicho entre lágrimas en un vídeo subido a su Instagram.

La influencer compartió el domingo una imagen de cuerpo entero en la que posaba con un vestido negro largo que dejaba al aire su vientre. Nada más colgarla, comenzó a recibir multitud de comentarios negativos como: "Delgadez extrema", "alguien debería darle un puchero", "me produjo grima", "presumir de huesos no", "demasiada delgadez no es buena", "deberías exponer menos tu delgadez", "qué saco de huesos".

Ante el aluvión de insultos y críticas, Madame de Rosa ha decidido hablar para dejar claro que su cuerpo no tiene nada de malo y recordar a los internautas que detrás de la pantalla hay una persona con sentimientos. "Estoy un poco nerviosa, principalmente porque no me encuentro bien, pero he decidido que quizá por eso debía hacer estos stories. Ayer publiqué una foto mía de cómo soy yo, de cómo me visto, de mi cara, de mi cuerpo y he recibido comentarios sobre mi físico brutales", comienza en un emotivo vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa)

Después, la influencer comparte una recopilación de capturas de pantalla de los comentarios y continúa. "Llevo toda mi vida siendo delgada, de hecho, de pequeña me daban batidos de proteínas para ver si engordaba un poco, y llevo toda mi vida aguantando a gente que se cree en el derecho de decirte que estás muy delgada. No sé si os dais cuenta de la gravedad de eso, si fuera al revés, que yo le fuera una persona que está gorda y le dijera: 'Qué gorda estás, qué horror de cuerpo, menudo saco de lorzas...'. Es que no se me ocurriría. ¿Por qué a una persona delgada los demás se creen en el derecho de meterse con ella? Es que no lo entiendo".

"Estoy harta de que me digan que porque es delgado, no es un cuerpo real. ¿Qué pasa? ¿Es de ciencia ficción? ¿Por qué? ¿Porque no tengo las tetas gordas, porque no tengo curvas? Pues estás tetas pequeñas dieron seis meses de mamar a mi hijo", critica.

"Provoca anorexia"

Entre los comentarios más hirientes estaban los que le pedían que se tapase y que así podría provocar trastornos alimentarios a otras mujeres. Esta acusación la han recibido también otras famosas como Aitana, que llegó a borrar una foto suya en bikini ante el aluvión de críticas, o la influencer, Verdeliss. A este respecto, Madame de Rosa ha reprochado que le digan que cubra su cuerpo: "¿Os dais cuenta de lo grave que es ese discurso, que yo tenga que tapar mi cuerpo porque provoco trastornos? Luego hablaremos del bullying, del acoso, del feminismo... Cuando los comentarios que hay en esa foto son demoledores".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa)

"Hay muchos que me estáis diciendo que soy un mal ejemplo, que sois madres. Yo también soy madre y me estáis ofendiendo como madre, como mujer y como ser humano por ser como soy, por ser una persona delgada. Es que parece que ha matado a alguien. Ayer estaba leyendo los comentarios y os juro que me daban ganas de salir a la calle a ir pidiendo perdón a la gente".

Por último, ha afirmado que no sabe si su vídeo "servirá de algo", pero ha aprovechado para dar las gracias "a las personas que pusieron cosas bonitas y un poco de cordura a la mierda que hay ahí escrita". En el vídeo, la influencer ha recibido el apoyo de muchas compañeras que también han sufrido ataques de haters por su aspecto como Laura Escanes, Paula Echevarría o Dulceida.

Sigue los temas que te interesan