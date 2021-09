La confesión más aplaudida de Merkel: "Sí, soy feminista. Antes era tímida con eso en público"

Finalmente, ha ocurrido. Angela Merkel ha dicho alto y claro que sí, que es feminista y que "todos deberíamos serlo". "En esencia, se trata de que hombres y mujeres sean iguales en términos de participación en la sociedad en la vida en su conjunto. Y en ese sentido puedo decir: Sí, soy feminista". Así lo ha afirmado Merkel durante un panel de debate en Düsseldorf, en el que también ha participado la nigeriana escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie.

Esta tajante declaración de la canciller saliente se recibió con fuertes aplausos del público y sorprendió incluso a Ngozi. Hasta ahora, Merkel había evitado posicionarse en este tema públicamente y confesarse feminista, tal y como ella misma ha admitido: "Lo que dije antes en este escenario, fue... un poco tímido".

Un ejemplo fue la Women20 Summit 2017, celebrada en Berlín. Durante un debate en el que estaban presentes otras poderosas mujeres como Christine Lagarde, expresidenta del BCE, la reina Máxima de Países Bajos e Ivanka Trump -que en ese momento ejercía como asesora del presidente Trump; la moderadora Miriam Meckel le preguntó a la canciller, de forma directa y sin tapujos, si "se considera feminista".

Ángela Merkel: "En lo esencial, (el feminismo) consiste en decir que los hombres y las mujeres son iguales, en su participación en la vida en sociedad, a lo largo de la vida. En este sentido, puedo decir ahora que yo soy feminista" pic.twitter.com/Stpp8CeBUL September 9, 2021

En ese momento Merkel se quedó pensando y puso cara de estar en apuros, a lo que la moderadora respondió entre risas: "Una reacción interesante". Antes de eso, ante la audiencia de un teatro de Berlín en 2013, negó ser feminista. "Quizás un caso interesante de una mujer en el poder, pero no feminista. Las verdaderas feministas se sentirían ofendidas si me describiera como tal", dijo en declaraciones recogidas por The Times.

Sin embargo, parece que el paso del tiempo le ha hecho cambiar sus ideas: "Hoy mi opinión es más considerada. Con esto en mente, puedo decir que sí, que todos deberíamos ser feministas", añadió este miércoles.

Ante su confesión, algunas personas le han reprochado en redes sociales que haya tardado 16 años y el dejar su puesto como canciller para declararse feminista. No obstante, han celebrado que alguien de su categoría haya dado un paso al frente. "Me voy con la conciencia tranquila", concluyó la canciller saliente.

