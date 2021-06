Las mujeres se suben a la bicicleta: así ha impulsado la pandemia el ciclismo femenino en España

Las bicicletas están de moda, es un hecho. En 2020 se produjo un aumento generalizado de la demanda el 400% respecto al periodo previo al confinamiento. Ese 'boom' de las bicicletas ha afectado también a las mujeres, que cada vez se interesan más por este deporte.

Según cifras de Tuvalum, un importante market-place de compraventa de segunda mano de bicicletas en España, actualmente el porcentaje de mujeres entre su clientela es del 20-25%. Aunque para algunos no sea una cifra para tirar cohetes, supone un importante incremento con respecto a los años anteriores.

"En los primeros cinco años de actividad con Tuvalum nuestro público era mayoritariamente masculino, y cuando digo mayoritariamente, me refiero al 90-95% tanto en compra como en venta. Incluso nuestros seguidores en redes sociales eran sobre todo hombres. Pero de un año a esta parte está cambiado", explica Ismael Labrador, CMO de Tuvalum, a MagasIN.

Esta tendencia no es exclusiva de Tuvalum, sino que se traslada a Europa. "Es un patrón de mercado. Y no solo en España, sino que está ocurriendo en toda Europa".

Cómo afectó la pandemia

Labrador, que cofundó Tuvalum junto a Alejandro Pons en 2015, achaca este aumento en el interés a varios factores. Por un lado, en lo referido al uso de bicicleta urbana como medio de transporte, considera que "a raíz de la pandemia todos nos hemos replanteado la forma de desplazarnos al trabajo o movernos por la ciudad". "En la bicicleta estás más protegido que en un vagón atestado de gente", apunta. A nivel deportivo, "el confinamiento nos hizo valorar más el deporte al aire libre".

"Estábamos encerrados en casa entonces nos entran ganas de salir y disfrutar de la naturaleza. La bicicleta es el medio ideal para conseguir ese objetivo de practicar deporte al aire libre, y también el estar en contacto con la naturaleza".

Por último, otro factor importante es que "a muchas personas que se mantenían en forma yendo regularmente al gimnasio antes de la pandemia, ahora les da reparo el meterse en una sala cerrada a compartir mancuernas sudadas con otra gente".

Puede que estos factores hayan animado a muchas mujeres a practicar este deporte. Labrador afirma incluso que "muchas cuya pareja salía en bicicleta pero ellas no, ahora se están iniciando en el ciclismo. Se están comprando bicicletas para salir con su pareja". No solo eso, sino que incluso cada vez se están creando más 'grupetas' -que es como se llaman los clubs amateurs de ciclistas- de mujeres.

"También notamos que antes había muchas mujeres que practicaban ciclismo pero a la hora de acudir al mercado se apoyaban en su pareja: ‘No, es que mi marido es el que me vendía la bici...’. Ahora no, actualmente acuden al mercado, publican el anuncio, se encargan de gestionarlo…".

Las que más parece que se han lanzado son las más jóvenes, mujeres de entre 18 y 24 años. "Hay mujeres de casi todas las edades, pero sí que notamos un incremento muy fuerte en esa franja. De hecho, superan el 30% dentro de las clientas".

Consejos para empezar

Al igual que los hombres, acuden a Tuvalum buscando principalmente bicicletas deportivas. "Las bicicletas de carretera son las más vendidas". En este sentido, Labrador considera que, aunque algunas marcas hacen bicicletas específicas de mujer, "en realidad son unisex, no hay diferencia".

A la hora de comprar una bicicleta de segunda mano recomienda siempre "no pensar tanto qué vas a hacer con ella hoy, sino qué vas a hacer con ella en seis meses".

"Mucha gente se compra una, pero no tiene en cuenta que en seis meses a lo mejor quiere otra de gama superior para hacer distintas rutas. O por ejemplo, ¿qué pasa si en seis meses descubro que no me gusta y quiero dejar el ciclismo? En ambos casos lo ideal es que pongas esa bici a la venta y compres otra si quieres seguir, o directamente no compres ninguna si quieres abandonarlo".

También cabe recordar que las bicicletas se deprecian y los componentes se pasan de moda. "Nosotros recomendamos pensar a la hora de comprarla en el uso que se le va a dar y cómo puedes amortizarla si en seis meses o un año quieres venderla".

Una vez tengas la bici, entre las recomendaciones para ir más cómoda es adecuar el sillín a tus necesidades, utilizar gel antirozaduras y si por ejemplo llevas un culote de licra, mejor no utilizar ningún tipo de ropa interior para evitar roces.